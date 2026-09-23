เจ้าภาพ เอเชียนเกมส์ 2026 โต้ปมดรามาที่พัก อาหารนักกีฬา ปัดไม่ใช่ของฝ่ายจัด
เจ้าภาพ เอเชียนเกมส์ 2026 โต้ปมดรามาเข้าที่พักล่าช้า เหตุเอกสารบางส่วนไม่ครบถ้วน ด้านอาหารนักกีฬา ปัดไม่ใช่ของฝ่ายจัด
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น หรือ AINAGOC ได้ชี้แจงผ่านเว็บไซต์ทางการของการแข่งขัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา หลังมีรายงานในสื่อต่างๆ ถึงปัญหาที่นักกีฬาไม่สามารถเข้าที่พักได้ รวมถึงประเด็นเรื่องอาหารของนักกีฬา จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยระบุว่า
สืบเนื่องจากการเปิดฉากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนหลายสำนักเกี่ยวกับบริการที่พักและอาหารสำหรับทัพนักกีฬา ทางเรารับทราบว่า ขณะขึ้นเรือสำราญเมื่อวันที่ 16 กันยายน ทัพนักกีฬาบางส่วนได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้น
แม้บางกระแสข่าวจะรายงานว่า “ความล่าช้าในการขึ้นเรือเกิดจากการที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (AINAGOC) ไม่ได้ส่งข้อมูลที่พักเข้าระบบ” แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สาเหตุหลัก เราเข้าใจว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้การขึ้นเรือล่าช้าและเกิดความสับสน คือการต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหาเอกสารของทัพนักกีฬาบางส่วนที่ไม่ครบถ้วน
สำหรับการบริหารจัดการเรือสำราญ เรากำลังร่วมมือกับบริษัท คอสตา ครูซส์ (Costa Cruises) และ เจทีบี คอร์ปอเรชัน (JTB Corporation) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงการดำเนินงาน เพื่อจัดการสถานการณ์อย่างเหมาะสม AINAGOC จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อให้การต้อนรับทัพนักกีฬาเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ เรารับทราบว่าทัพนักกีฬาบางส่วนได้โพสต์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มที่สนามแข่งขันเทคบอล (Teqball) แต่ขอชี้แจงว่า AINAGOC ไม่ได้เป็นผู้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าว
AINAGOC ได้จัดระบบบริการอาหารในที่พักแต่ละแห่ง โดยคำนึงถึงประเภทกีฬา ตารางการแข่งขัน และโปรแกรมการฝึกซ้อม นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อจัดการตามคำขอพิเศษของคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ละชาติ (NOC) เช่น อาการแพ้อาหาร หรือข้อจำกัดด้านอาหารตามหลักศาสนาและวัฒนธรรม
AINAGOC จะรับฟังความคิดเห็นของทัพนักกีฬาอย่างจริงใจ พร้อมร่วมมือกับผู้รับเหมาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานระบบที่พักและบริการอาหารที่มีอยู่อย่างมั่นคง ปรับปรุงสิ่งที่จำเป็น และมุ่งมั่นให้ทัพนักกีฬาทุกคนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างสบายใจ
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