ศาลปกครอง ไม่รับคำร้อง “ยิ่งลักษณ์” ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังโดนสั่งชดใช้คดีจำนำข้าว
ศาลปกครอง ไม่รับคำร้อง “ยิ่งลักษณ์” ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังโดนสั่งชดใช้คดีจำนำข้าว มูลค่าหมื่นล้านบาท ศาลมองหลักฐานใหม่ฟังไม่ขึ้น
ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลาง อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ พม. 3/2569 ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กับนายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามี ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ สืบเนื่องจากที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กับสามี ฟ้องนายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 9 คน ร่วมกันให้กระทรวงการคลัง มีคำสั่งที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นเงิน 10,028,861,880.83 บาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คดีดังกล่าว ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2569 ไม่รับคำร้องของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กับสามี ขอพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พณ 0302.3/781 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 เรื่อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ลับ ที่ 453/2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน น.ส.ยิ่งลักษณ์
อ้างว่าพยานหลักฐานใหม่ เป็นเพียงหลักฐานการหารือของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไปยังกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้ว ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญนั้น
ล่าสุด ศาลปกครองไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ โดยให้เหตุผลว่าหลักฐานใหม่ฟังไม่ขึ้น ซึ่งทางทนายให้สัมภาษณ์หลังทางศาลไม่รับคำร้องว่าจะปรึกษากับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในการสู้คดีต่อไป
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