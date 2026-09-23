นรกบนดิน! พ่อเลี้ยง 61 ขืนใจเด็ก 10 ขวบ ปฏิเสธทุกข้อหา อ้างรักเหมือนลูกแท้ ๆ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 15:43 น.
ตำรวจ CIB จับพ่อเลี้ยงวัย 61 ปี อนาจารลูกเลี้ยงวัย 10 ขวบ

รวบแล้ว พ่อเลี้ยงวัย 61 ปี อนาจารลูกเลี้ยงวัย 10 ขวบนาน 2 ปี เด็กสุดทนแจ้งครูประสาน พม. ช่วยเหลือ ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหา อ้างรักเหมือนลูก ยันไม่เคยล่วงละเมิด

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บุกจับ นายสกุลฯ อายุ 61 ปี บริเวณหน้าสถานีตำรวจคลองตัน แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.902/2569 ในความผิดฐาน “กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี โดยใช้อวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศของเด็ก”

เจ้าหน้าที่พบพฤติการณ์สืบเนื่องผู้ต้องหาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2567 ถึง 7 กรกฎาคม 2569 โดยก่อเหตุทำอนาจารเด็กหญิงเอ (นามสมมติ) วัย 10 ปี ทั้งอุ้มผู้เสียหายนั่งตักใช้มือประคองเขย่าไปมาบนตักก่อนจะล่วงเกินทางเพศโดยการจูบที่บริเวณลำคอและจูบปาก ทั้งยังใช้ลิ้นสอดเข้าไปในปากของเด็กสาว รวมถึงลูกคลำหน้าอกและจับบริเวณอวัยวะเพศของลูกเลี้ยง

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จากการกระทำของผู้เลี้ยงทำให้ผู้เสียหายทนไม่ไหวและไปแจ้งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ครูฟัง เมื่อได้ยินดังนั้นครูได้ประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าช่วยเหลือ ล่าสุดนำตัวผู้เสียหายออกจากที่พักเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจต่อไป

เบื้องต้น นายสกุลฯ ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าตนเลี้ยงดูผู้เสียหายในฐานะพ่อเลี้ยง ตั้งแต่อีกฝ่ายอายุเพียง 1 ขวบ ยืนยันว่ารักเด็กสาวเหมือนลูกแท้ ๆ และไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศหรือกระทำอนาจารใด ๆ ยอมรับว่าเคยดุอีกฝ่ายบ้างเพราะเธอดื้อรั้น

ตำรวจ CIB รวบพ่อเลี้ยงวัย 61 ปี อนาจารลูกเลี้ยงวัย 10 ขวบ
ภาพจาก Facebook : ตำรวจสอบสวนกลาง

ข้อมูลจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 15:43 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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