นรกบนดิน! พ่อเลี้ยง 61 ขืนใจเด็ก 10 ขวบ ปฏิเสธทุกข้อหา อ้างรักเหมือนลูกแท้ ๆ
รวบแล้ว พ่อเลี้ยงวัย 61 ปี อนาจารลูกเลี้ยงวัย 10 ขวบนาน 2 ปี เด็กสุดทนแจ้งครูประสาน พม. ช่วยเหลือ ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหา อ้างรักเหมือนลูก ยันไม่เคยล่วงละเมิด
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บุกจับ นายสกุลฯ อายุ 61 ปี บริเวณหน้าสถานีตำรวจคลองตัน แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.902/2569 ในความผิดฐาน “กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี โดยใช้อวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศของเด็ก”
เจ้าหน้าที่พบพฤติการณ์สืบเนื่องผู้ต้องหาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2567 ถึง 7 กรกฎาคม 2569 โดยก่อเหตุทำอนาจารเด็กหญิงเอ (นามสมมติ) วัย 10 ปี ทั้งอุ้มผู้เสียหายนั่งตักใช้มือประคองเขย่าไปมาบนตักก่อนจะล่วงเกินทางเพศโดยการจูบที่บริเวณลำคอและจูบปาก ทั้งยังใช้ลิ้นสอดเข้าไปในปากของเด็กสาว รวมถึงลูกคลำหน้าอกและจับบริเวณอวัยวะเพศของลูกเลี้ยง
จากการกระทำของผู้เลี้ยงทำให้ผู้เสียหายทนไม่ไหวและไปแจ้งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ครูฟัง เมื่อได้ยินดังนั้นครูได้ประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าช่วยเหลือ ล่าสุดนำตัวผู้เสียหายออกจากที่พักเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจต่อไป
เบื้องต้น นายสกุลฯ ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าตนเลี้ยงดูผู้เสียหายในฐานะพ่อเลี้ยง ตั้งแต่อีกฝ่ายอายุเพียง 1 ขวบ ยืนยันว่ารักเด็กสาวเหมือนลูกแท้ ๆ และไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศหรือกระทำอนาจารใด ๆ ยอมรับว่าเคยดุอีกฝ่ายบ้างเพราะเธอดื้อรั้น
ข้อมูลจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง
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