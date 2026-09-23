กลุ่มมือปืนบุกกราดยิงงานเลี้ยงในแอฟริกาใต้ เสียชีวิต 11 ศพ มีหญิงท้องรวมอยู่ด้วย
กลุ่มมือปืนบุกกราดยิงงานเลี้ยงในแอฟริกาใต้ เสียชีวิต 11 ศพ มีหญิงท้องรวมอยู่ด้วย ตำรวจเผยผู้ตายเกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรม ยังไม่สรุปมูลเหตุจูงใจ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน สำนักข่าว TheMirror รายงานว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายบุกกราดยิงงานเลี้ยงในเมืองความาคูตา ในประเทศแอฟริกาใต้ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 11 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ในบรรดาผู้เสียชีวิตมีหญิงท้องรวมอยู่ด้วย
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าคนร้ายได้บุกเข้ามาในงานเลี้ยงในช่วงค่ำก่อนจะลงมือก่อเหตุกราดยิงและนำไปสู่เหตุสูญเสียในที่สุด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ แต่ระบุว่าพวกเขากำลังตามล่าผู้เกี่ยวข้อง 3 ราย
ตำรวจระบุว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นบางคนเกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรม แต่ทางตำรวจยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าเป็นเหตุอาชญากรรมอะไร เพื่อปกป้องการสืบสวน โดยทางตำรวจระบุว่าพวกเขายังไม่สรุปถึงมูลเหตุจูงใจในการกราดยิงครั้งนี้ แต่พวกเขาไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องบาดหวางของกลุ่มอาชญากรรมสองกลุ่ม
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