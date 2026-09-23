สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 21:30 น.
สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์

สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์ พร้อมถ่ายคลิปเซลฟี่เย้ย ศาลสั่งดำเนินคดีหนัก

ศาลเยาวชนกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เปิดการพิจารณาคดีสะเทือนขวัญ กรณีวัยรุ่นชาย 2 คน ปัจจุบันอายุ 17 ปี ก่อเหตุฆาตกรรมชิงทรัพย์นายอเล็กซ์ คัฟแลน ชายวัย 37 ปี โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริเวณถนนมิลล์โรด

ผู้เสียชีวิตถูกพบในสภาพหมดสติและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในอีก 3 วันต่อมา ผู้พิพากษาชาลอม บินชี มีคำสั่งให้ส่งตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองไปดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมและชิงทรัพย์ที่ศาลอาญากลางต่อไป

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ทีมสืบสวนเปิดเผยพฤติการณ์และแรงจูงใจในการก่อเหตุว่า วัยรุ่นทั้งสองร่วมกันวางแผนลวงเหยื่อผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ Grindr โดยบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตไว้ในชื่อ “เหยื่อคนที่ 2” ผู้ก่อเหตุติดต่อและพูดคุยกับนายอเล็กซ์ก่อนเกิดเหตุเพียง 45 นาที เพื่อนัดพบกันบริเวณมุมลับตาคนใกล้ศูนย์การค้าแบลนชาร์ดสทาวน์ ตำรวจเชื่อว่าพฤติกรรมนี้เป็นการไตร่ตรองไว้ก่อน

กล้องวงจรปิดและคำให้การของพยานระบุว่า เมื่อถึงเวลานัดหมาย วัยรุ่นคนที่ 1 ออกอุบายว่าผู้เสียชีวิตพยายามลวนลามตนเอง จากนั้นทั้งสองจึงรุมทำร้ายร่างกายเหยื่ออย่างโหดเหี้ยม พยานที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าเหยื่อถูกชกจนล้มและถูกเตะกระทืบที่ศีรษะหลายครั้งระหว่างร้องขอชีวิต

ขณะที่วัยรุ่นคนที่ 2 ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอขณะรุมทำร้าย พร้อมถ่ายเซลฟี่ตนเองไว้ด้วย ผลการชันสูตรยืนยันว่านายอเล็กซ์เสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและถูกบีบรัดลำคอ

หลังก่อเหตุ วัยรุ่นทั้งสองปลดทรัพย์สินของเหยื่อ ได้แก่ บัตรธนาคารและแหวนทองคำมูลค่า 300 ยูโร (ประมาณ 11,300 บาท) ก่อนหลบหนีไปซ่อนตัวใกล้ศูนย์การค้าเมื่อได้ยินเสียงรถตำรวจ ผู้ก่อเหตุยังนำบัตรธนาคารของเหยื่อไปตระเวนรูดซื้อบุหรี่ไฟฟ้าและขนมหลายรายการในพื้นที่ใกล้เคียง กระทั่งเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกุมในอีกไม่กี่วันต่อมา ตำรวจพบแหวนทองคำซ่อนอยู่ที่ขอบกางเกงของวัยรุ่นคนที่ 2

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ผู้ก่อเหตุพยายามอ้างเหตุผลในการลงมือว่าเหยื่อมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ และแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทำลายข้าวของในห้องขังระหว่างถูกจับกุม ด้านทนายความของจำเลยอ้างว่าวัยรุ่นคนที่ 1 มีภูมิหลังครอบครัวที่ยากลำบาก ขณะที่วัยรุ่นคนที่ 2 มีภาวะสมาธิสั้นและโรคดื้อต่อต้าน อย่างไรก็ตาม ศาลและตำรวจเชื่อว่าทั้งคู่มีส่วนร่วมในการก่อเหตุเท่าเทียมกัน ปัจจุบันจำเลยทั้งสองยังคงถูกควบคุมตัวเพื่อรอการนัดหมายขึ้นศาลอาญากลางต่อไป

ที่มา: The Journal

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 21:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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