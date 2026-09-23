“ยศชนัน” เผยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดัน “Traffy Fondue” เป็นพื้นที่รับฟังปัญหาทั่วประเทศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 14:17 น.

“ยศชนัน” เผยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดัน “Traffy Fondue” เป็นพื้นที่รับฟังปัญหาหรือเปิดให้ร้องทุกข์ทั่วประเทศ ชี้แก้ปัญหาสำเร็จ 77%

ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว). เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทย พร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน และเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

รองนายกฯ และ รมว.อว. กล่าวต่อว่า กระทรวง อว. โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศ และยกระดับการบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้ง (Single Point of Contact) ที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งานร่วมกัน ซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้า ให้คะแนนความพึงพอใจ และตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันที

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ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวในพื้นที่ 37 จังหวัด รวม 22,577 หน่วยงาน ครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่า 34 ล้านคน มีการรับแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้น 1,944,956 เรื่อง และแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว 1,500,633 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 77 โดยหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงาน กสทช. และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน (สายด่วน GCC 1111) ตามลำดับ โดยประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ไฟฟ้า, ถนน, ทางเท้า, การผิดกฎจราจร และความสะอาด

สำหรับความสำเร็จในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งแต่ปี 2565-2569 มีการแจ้งเรื่องรวม 1,247,909 เรื่อง ช่วยลดระยะเวลาแก้ไขปัญหาจากเดิมเฉลี่ย 13 วัน เหลือเพียง 2 วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 77 และประชาชนมีความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 81 โดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยพิบัติ เช่น เหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 กทม. ได้นำแพลตฟอร์มนี้มาใช้รับแจ้งรอยร้าวในอาคารจำนวน 18,628 เรื่อง ซึ่งสำนักการโยธา กทม. ดำเนินการแล้วเสร็จถึงร้อยละ 92 และประชาชนมีความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 96 นอกจากนี้ ยังช่วยขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และสร้างฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data-Driven Policy) ในการวางแผนงบประมาณและจัดสรรบุคลากรของ กทม. อีกด้วย

“ที่ผ่านมา กระทรวงต่างๆ นำ Traffy Fondue ไปปรับใช้งานตามภารกิจ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรมนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ไปใช้งานในระบบที่เรียกว่า “แจ้งอุต” ซึ่งเป็นช่องทางให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนและปัญหาเกี่ยวกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมกระทรวงศึกษาธิการ นำ Traffy Fondue for Education ยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษากระทรวงแรงงาน เริ่มทดลองใช้ “Traffy Fondue” ดูแลพี่น้องแรงงาน 45 ล้านคนทั่วโลก เป็นต้น” ศ.ดร.ยศชนัน กล่าว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 14:17 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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