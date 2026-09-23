สุดเศร้า ‘ครูณัฐ’ ครูจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุเจ็บสาหัส เร่งช่วยชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 14:56 น.
ครูณัฐนันท์ โอมเพียร ครูจิตอาสา เสียชีวิต

อบต.ละงู จังหวัดสตูล อาลัยการจากไปของ ‘ครูณัฐนันท์’ ครูจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนจักรยานยนต์ล้มเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลละงู (อบต.ละงู) จังหวัดสตูล แจ้งข่าวเศร้าการเสียชีวิตของ “ครูณัฐนันท์ โอมเพียร” หรือครูนัฐ ครูจิตอาสา หลังประสบอุบัติเหตุทางถนน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนภายในหมู่บ้านบ้านในเมือง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านของครูนัฐเพียง 500 เมตร ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีขณะครูนัฐขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางปกติ จากนั้นมีรถกระบะพยายามขับแซงในจุดที่เป็นเส้นทึบและมีกรวยยางวางอยู่กลางถนน คนขับกระบะหักหลบกรวยแล้วพุ่งเบียดชนรถจักรยานยนต์ของครูนัฐอย่างรุนแรงส่งผลให้รถเสียหลักล้มจนครูจิตอาสาบาดเจ็บสาหัส

โฆษณา

เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวครูนัฐส่งโรงพยาบาลละงู และส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสตูล แต่สุดท้ายครูจิตอาสาทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.ละงู ร่วมแสดงความเสียใจ ระบุว่า “ด้วยความอาลัยยิ่ง กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของครูณัฐนันท์ โอมเพียร ครูจิตอาสา ​ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ ความดีของท่านจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปชั่วนิรันดร์”

​ครูณัฐนันท์ โอมเพียร ครูจิตอาสา เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ภาพจาก Facebook : อบต.ละงู จังหวัดสตูล
ครูณัฐนันท์ โอมเพียร ครูจิตอาสา
ภาพจาก Facebook : ครูณัฐ จิอาสาทำดีด้วยใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 14:56 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู

แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม

ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ตั๊ก บริบูรณ์ โพสต์ภาพอวดซิกแพ็ค

ตั๊ก บริบูรณ์ อวดหุ่นล่ำกล้ามแน่น รู้อายุมีอึ้ง สมฉายาหนุ่มร่างทอง

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู ข่าวต่างประเทศ

แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู

6 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม

6 นาที ที่แล้ว
ตั๊ก บริบูรณ์ โพสต์ภาพอวดซิกแพ็ค ข่าวดารา

ตั๊ก บริบูรณ์ อวดหุ่นล่ำกล้ามแน่น รู้อายุมีอึ้ง สมฉายาหนุ่มร่างทอง

16 นาที ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

38 นาที ที่แล้ว
อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น บันเทิง

อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น

41 นาที ที่แล้ว
ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น ข่าว

ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขปฏิทินคำชะโนด 1/10/69 เผยเลขมงคลต้นเดือน 2-3 ตัวตรง 6 9 5 เข้าตาคอหวย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาร์ก ดอยล์ นักข่าว BBC ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 67 ปี หลังล้มป่วยไม่นาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าภาพ เอเชียนเกมส์ 2026 โต้ปมดรามาที่พัก อาหารนักกีฬา ปัดไม่ใช่ของฝ่ายจัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลปกครอง ไม่รับคำร้อง “ยิ่งลักษณ์” ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังโดนสั่งชดใช้คดีจำนำข้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A ฟุตบอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มมือปืนบุกกราดยิงงานเลี้ยงในแอฟริกาใต้ เสียชีวิต 11 ศพ มีหญิงท้องรวมอยู่ด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทยาศาสตร์ เสียชีวิตในบ้าน คาดจากไปไม่ต่ำกว่า 10 ปี ข่าว

อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรรยากาศการแข่งขันมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 กำปั้นไทยชก 2 คู่วันนี้ 15.30 น. และ 17.00 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับร้องห๊ะ! ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น สุดท้ายเข้าเนื้อเต็มๆ ข่าว

ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น ชาวเน็ตเฉลยความจริง ถึงกับร้องห๊ะ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ของทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอล

ตารางแข่ง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 3 นัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสภาพอากาศวันนี้ เฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนัก ช่วงบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี ฟุตบอล

โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทีมกฎหมายช่างภาพ เตรียมสุ่มเอกสารดำเนินคดีในสัปดาห์นี้ โดนกล่าวหาลวนลามคอสเพลย์สาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ &quot;มหาอุทกภัย&quot; น้ำมาจากไหน? ข่าว

บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ “มหาอุทกภัย” น้ำมาจากไหน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง ข่าว

คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีดา อาเมลี รอบซาห์ม นักวิ่งเทรลชาวนอร์เวย์ เสียชีวิตจากการพลัดตกสันเขารอมส์ดาลเซกเกน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักวิ่งเทรลดาวรุ่งโลก พลัดตกสันเขานอร์เวย์ดับ เพิ่งผ่านวันเกิดแค่ 4 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ ปรับ “ปัตตานี เอฟซี” 50,000 บาท กรณีปล่อยรถบดชน “ทาวน์เซนด์”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” อธิบายชุดสีแดงใส่ขึ้นแสดงรอบชิง AGT เป็นภาพในจินตนาการของคุณแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีคนเก่ายืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทยพลัส 1 ต.ค. นี้ รัฐช่วยจ่าย 60%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไป“ยศชนัน” เผยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดัน “Traffy Fondue” เป็นพื้นที่รับฟังปัญหาทั่วประเทศ