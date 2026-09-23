สุดเศร้า ‘ครูณัฐ’ ครูจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุเจ็บสาหัส เร่งช่วยชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์
อบต.ละงู จังหวัดสตูล อาลัยการจากไปของ ‘ครูณัฐนันท์’ ครูจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนจักรยานยนต์ล้มเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลละงู (อบต.ละงู) จังหวัดสตูล แจ้งข่าวเศร้าการเสียชีวิตของ “ครูณัฐนันท์ โอมเพียร” หรือครูนัฐ ครูจิตอาสา หลังประสบอุบัติเหตุทางถนน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนภายในหมู่บ้านบ้านในเมือง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านของครูนัฐเพียง 500 เมตร ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีขณะครูนัฐขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางปกติ จากนั้นมีรถกระบะพยายามขับแซงในจุดที่เป็นเส้นทึบและมีกรวยยางวางอยู่กลางถนน คนขับกระบะหักหลบกรวยแล้วพุ่งเบียดชนรถจักรยานยนต์ของครูนัฐอย่างรุนแรงส่งผลให้รถเสียหลักล้มจนครูจิตอาสาบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวครูนัฐส่งโรงพยาบาลละงู และส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสตูล แต่สุดท้ายครูจิตอาสาทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.ละงู ร่วมแสดงความเสียใจ ระบุว่า “ด้วยความอาลัยยิ่ง กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของครูณัฐนันท์ โอมเพียร ครูจิตอาสา ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ ความดีของท่านจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปชั่วนิรันดร์”
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