อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ
หัวขโมยปีนขโมยอะไหล่รถในบ้านร้าง ผงะเจอโครงกระดูกมนุษย์ ‘ครูไพรินทร์’ อดีตครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ คาดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 10 ปี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา รายงานเหตุการณ์หัวขโมยรายหนึ่งปีนเข้าไปงัดแงะในบ้านร้างใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ขณะกำลังถอดชิ้นส่วนล้อรถในโรงรถได้ส่องมองผ่านหน้าต่างห้องนอนชั้นล่างที่เปิดอยู่ พบเข้ากับโครงกระดูกมนุษย์อยู่ภายในบ้าน จึงทิ้งของและวิ่งหนีออกมา ก่อนจะไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนโดนจับกุมตัว
ช่วงบ่ายวันเดียวกัน พ.ต.อ.พงศ์สัณห์ มีศรี ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ร.ต.ท.เชษฐญาณิน เนียมเกราะเพชร รอง สว.(สอบสวน) แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธร และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรา นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
เมื่อเข้าไปภายในห้องนอนชั้นล่าง เจ้าหน้าที่พบโครงกระดูกมนุษย์ ทราบชื่อต่อมาคือ ครูไพรินทร์ เจริญพงษ์ อดีตครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ บริเวณหน้าบ้านมีต้นไม้ใหญ่เจริญเติบโตเลื้อยพันประตูรั้วเหล็กอย่างแน่นหนา เจ้าหน้าที่คาดว่าครูไพรินทร์น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี
ขณะที่เพื่อนบ้านวัย 92 ปีที่อาศัยอยู่ติดกัน ให้ข้อมูลว่าไม่ได้พบเห็นอดีตครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์มานานกว่า 10 ปีแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาเข้าใจว่าย้ายไปพักอาศัยกับลูกหลานที่จังหวัดอื่น ยืนยันว่าไม่เคยได้กลิ่นหรือพบความผิดปกติใด ๆ ออกมาจากบ้านหลังนี้เลย พอทราบข่าวจึงรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำโครงกระดูกของครูไพรินทร์ส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร เพื่อชันสูตรอย่างละเอียด เนื่องจากขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตได้
ขอบคุณข้อมูลจาก : หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา
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