อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:59 น.
ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทยาศาสตร์ เสียชีวิตในบ้าน คาดจากไปไม่ต่ำกว่า 10 ปี

หัวขโมยปีนขโมยอะไหล่รถในบ้านร้าง ผงะเจอโครงกระดูกมนุษย์ ‘ครูไพรินทร์’ อดีตครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ คาดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 10 ปี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา รายงานเหตุการณ์หัวขโมยรายหนึ่งปีนเข้าไปงัดแงะในบ้านร้างใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ขณะกำลังถอดชิ้นส่วนล้อรถในโรงรถได้ส่องมองผ่านหน้าต่างห้องนอนชั้นล่างที่เปิดอยู่ พบเข้ากับโครงกระดูกมนุษย์อยู่ภายในบ้าน จึงทิ้งของและวิ่งหนีออกมา ก่อนจะไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนโดนจับกุมตัว

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน พ.ต.อ.พงศ์สัณห์ มีศรี ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ร.ต.ท.เชษฐญาณิน เนียมเกราะเพชร รอง สว.(สอบสวน) แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธร และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรา นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ

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เมื่อเข้าไปภายในห้องนอนชั้นล่าง เจ้าหน้าที่พบโครงกระดูกมนุษย์ ทราบชื่อต่อมาคือ ครูไพรินทร์ เจริญพงษ์ อดีตครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ บริเวณหน้าบ้านมีต้นไม้ใหญ่เจริญเติบโตเลื้อยพันประตูรั้วเหล็กอย่างแน่นหนา เจ้าหน้าที่คาดว่าครูไพรินทร์น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี

ขณะที่เพื่อนบ้านวัย 92 ปีที่อาศัยอยู่ติดกัน ให้ข้อมูลว่าไม่ได้พบเห็นอดีตครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์มานานกว่า 10 ปีแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาเข้าใจว่าย้ายไปพักอาศัยกับลูกหลานที่จังหวัดอื่น ยืนยันว่าไม่เคยได้กลิ่นหรือพบความผิดปกติใด ๆ ออกมาจากบ้านหลังนี้เลย พอทราบข่าวจึงรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำโครงกระดูกของครูไพรินทร์ส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร เพื่อชันสูตรอย่างละเอียด เนื่องจากขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตได้

ครูไพรินทร์ เจริญพงษ์ อดีตครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา

ขอบคุณข้อมูลจาก : หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:59 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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