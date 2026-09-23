กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสภาพอากาศวันนี้ เฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนัก ช่วงบ่ายนี้
กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตสภาพอากาศวันนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดรายชื่อพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนัก
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตสภาพอากาศในวันที่ 23 ก.ย. นี้ว่า พื้นที่เสี่ยงสูงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก วันที่ 23 ก.ย. 69 (ข้อมูลอัปเดต ณ เวลา 13.00 น.) ประกอบไปด้วย “สระแก้ว, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, กทม. ปริมณฑล”
พร้อมระบุอีกว่า “พบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักบริเวณนนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชัน ภาษีเจริญ จอมทอง บางกอกน้อย บางพลัด ดุสิต บางกอกใหญ่ ธนบุรี หนองแขม บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณนนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ
หลังจากนั้น 13.30-14.00 น. พบกลุ่มฝนบริเวณนครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ”
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