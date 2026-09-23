โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:28 น.
โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

แนวรับวัย 24 ปี บาดเจ็บหนัก ระหว่างเก็บตัวลุยศึกอาเซียนคัพ เตรียมผ่าตัดใหญ่ สมาคมฟุตบอลพร้อมดูแลค่าใช้จ่าย ทัพไทยเรียก พีฬาวัช อรรคธรรม เสียบแทน

โจนาธาร เข็มดี ปราการหลังทีมชาติไทย สังกัดราชบุรี เอฟซี บาดเจ็บหัวเข่ารุนแรงระหว่างฝึกซ้อมกับทัพช้างศึก ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันฟุตบอล FIFA ASEAN Cup 2026 รอบ Premier Division ที่ประเทศอินโดนีเซีย ผลตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พบว่าเอ็นไขว้หน้าหัวเข่า (ACL) ฉีกขาด เอ็นด้านในฉีกขาดบางส่วน หมอนรองกระดูกเข่าด้านในฉีกขาด จำเป็นต้องผ่าตัดรักษา พักฟื้นร่างกายนาน 6–12 เดือน ส่งผลให้หมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาล 2026/27 พลาดช่วยทีมชาติไทยในรายการนี้แน่นอน

อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 22 กันยายน 2569 โจนาธารได้ยินเสียงดังบริเวณหัวเข่าขณะซ้อม ถึงกับหลั่งน้ำตาหลังทราบว่าอาการรุนแรง ทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยืนยันพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ ขณะที่ ธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสรราชบุรี เอฟซี โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ของลูกทีมว่า “น้องปิดเทอมครับ หนทางข้างหน้าเราจะยากขึ้นแน่”

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เดิมที แอนโธนี ฮัดสัน วางตัวกองหลังวัย 24 ปี เป็นแกนหลักในแนวรับสำหรับการแข่งขันที่อินโดนีเซีย เมื่อไม่สามารถลงสนามได้ ทีมชาติไทยจึงเรียก พีฬาวัช อรรคธรรม กองหลังจากการท่าเรือ เอฟซี เข้ามาแทน เข้าสมทบการฝึกซ้อมทันที การขาดหายไปของโจนาธารส่งผลกระทบต่อเกมรับของทีมชาติกับสโมสร เนื่องจากมีจุดเด่นเรื่องรูปร่างสูงใหญ่ แข็งแกร่งในลูกกลางอากาศ

การบาดเจ็บเกิดขึ้นระหว่างรับใช้ชาติในปฏิทินการแข่งขันนานาชาติ ต้องพักรักษาตัวเกิน 28 วัน ราชบุรี เอฟซี มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินชดเชยจากโครงการ FIFA Club Protection Programme เพื่อบรรเทาความเสียหายตามระเบียบของฟีฟ่า

โจนาธาร เข็มดี เป็นนักเตะลูกครึ่งไทย–เดนมาร์ก เติบโตจากระบบเยาวชนของสโมสรโอเดนเซ ย้ายมาร่วมทัพราชันมังกรเมื่อเดือนมกราคม 2566 เคยเล่นให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ก่อนก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ มีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์คิงส์คัพ ครั้งที่ 50 ในปี 2567 ขั้นตอนหลังจากนี้คือการผ่าตัด เข้าโปรแกรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินความพร้อมก่อนอนุญาตให้กลับมาลงสนามอีกครั้ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:28 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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