ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B พบ อินโดนีเซีย 27 ก.ย. อิหร่าน 28 ก.ย. และคีร์กีซสถาน 29 ก.ย. แข่งที่โอกาซากิ ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY
วอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่มแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 มี 16 ทีมแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับอินโดนีเซีย อิหร่าน และคีร์กีซสถาน
ทุกนัดของกลุ่ม B แข่งที่โอกาซากิ ชูโอ โซโง พาร์ก ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชายไทย รอบแรก
|วันแข่งขัน
|เวลา (ไทย)
|คู่แข่งขัน
|ถ่ายทอดสด
|อาทิตย์ 27 ก.ย. 2569
|14.00 น.
|อินโดนีเซีย พบ ไทย
|PPTV HD 36, AIS PLAY
|จันทร์ 28 ก.ย. 2569
|14.00 น.
|ไทย พบ อิหร่าน
|PPTV HD 36, AIS PLAY
|อังคาร 29 ก.ย. 2569
|08.00 น.
|คีร์กีซสถาน พบ ไทย
|PPTV HD 36, AIS PLAY
เวลาในตารางเป็นเวลาแข่งขันจริงตามกำหนดการของเจ้าภาพ ส่วนผังทีวีของไทยมักขึ้นเวลาเริ่มถ่ายทอดก่อนเวลาแข่งประมาณ 15 นาที เช่น นัดแรกของไทยผังทีวีขึ้นเวลา 13.45 น.
คู่อื่นในกลุ่ม B
- 27 ก.ย. เวลา 08.00 น. อิหร่าน พบ คีร์กีซสถาน
- 28 ก.ย. เวลา 08.00 น. อินโดนีเซีย พบ คีร์กีซสถาน
- 29 ก.ย. เวลา 14.00 น. อิหร่าน พบ อินโดนีเซีย
กลุ่มอื่นและสนามแข่ง
- กลุ่ม A: ญี่ปุ่น คาซัคสถาน ปากีสถาน อุซเบกิสถาน
- กลุ่ม B: ไทย อินโดนีเซีย อิหร่าน คีร์กีซสถาน
- กลุ่ม C: กาตาร์ อินเดีย เวียดนาม ฮ่องกง
- กลุ่ม D: จีน เกาหลีใต้ ไชนีส ไทเป ฟิลิปปินส์
กลุ่ม A และกลุ่ม B แข่งที่โอกาซากิ ชูโอ โซโง พาร์ก ยิมเนเซียม ส่วนกลุ่ม C และกลุ่ม D แข่งที่พาร์ก อารีนา โคมากิ ซึ่งเป็นสนามเดียวกับที่ใช้แข่งวอลเลย์บอลหญิง
รอบต่อไปถึงนัดชิงเหรียญทอง
- 1 ต.ค. รอบก่อนรองชนะเลิศ 4 คู่ เวลา 08.00 น. 11.00 น. 14.00 น. และ 17.20 น. พร้อมรอบจัดอันดับ 9-16 ของทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบ
- 2 ต.ค. รอบรองชนะเลิศ เวลา 14.00 น. และ 17.20 น.
- 3 ต.ค. ชิงเหรียญทองแดง เวลา 14.00 น. และชิงเหรียญทอง เวลา 17.20 น.
จากโปรแกรมของเจ้าภาพ รอบก่อนรองชนะเลิศมี 4 คู่ เท่ากับมี 8 ทีมผ่านเข้ารอบ ส่วนอีก 8 ทีมที่เหลือลงแข่งรอบจัดอันดับ 9-16 ต่อ
นัดชิงชนะเลิศวันที่ 3 ตุลาคม ถ่ายทอดสดทางช่อง 9 MCOT HD และ AIS PLAY ตามผังของผู้ได้ลิขสิทธิ์ในไทย
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026 ตารางแข่งขันอย่างเป็นทางการ
- โพสต์ทูเดย์: โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026