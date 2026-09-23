ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 16:19 น.
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B พบ อินโดนีเซีย 27 ก.ย. อิหร่าน 28 ก.ย. และคีร์กีซสถาน 29 ก.ย. แข่งที่โอกาซากิ ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY

วอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่มแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 มี 16 ทีมแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับอินโดนีเซีย อิหร่าน และคีร์กีซสถาน

ทุกนัดของกลุ่ม B แข่งที่โอกาซากิ ชูโอ โซโง พาร์ก ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

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ตารางแข่งวอลเลย์บอลชายไทย รอบแรก

วันแข่งขัน เวลา (ไทย) คู่แข่งขัน ถ่ายทอดสด
อาทิตย์ 27 ก.ย. 2569 14.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย PPTV HD 36, AIS PLAY
จันทร์ 28 ก.ย. 2569 14.00 น. ไทย พบ อิหร่าน PPTV HD 36, AIS PLAY
อังคาร 29 ก.ย. 2569 08.00 น. คีร์กีซสถาน พบ ไทย PPTV HD 36, AIS PLAY

เวลาในตารางเป็นเวลาแข่งขันจริงตามกำหนดการของเจ้าภาพ ส่วนผังทีวีของไทยมักขึ้นเวลาเริ่มถ่ายทอดก่อนเวลาแข่งประมาณ 15 นาที เช่น นัดแรกของไทยผังทีวีขึ้นเวลา 13.45 น.

คู่อื่นในกลุ่ม B

  • 27 ก.ย. เวลา 08.00 น. อิหร่าน พบ คีร์กีซสถาน
  • 28 ก.ย. เวลา 08.00 น. อินโดนีเซีย พบ คีร์กีซสถาน
  • 29 ก.ย. เวลา 14.00 น. อิหร่าน พบ อินโดนีเซีย

กลุ่มอื่นและสนามแข่ง

  • กลุ่ม A: ญี่ปุ่น คาซัคสถาน ปากีสถาน อุซเบกิสถาน
  • กลุ่ม B: ไทย อินโดนีเซีย อิหร่าน คีร์กีซสถาน
  • กลุ่ม C: กาตาร์ อินเดีย เวียดนาม ฮ่องกง
  • กลุ่ม D: จีน เกาหลีใต้ ไชนีส ไทเป ฟิลิปปินส์

กลุ่ม A และกลุ่ม B แข่งที่โอกาซากิ ชูโอ โซโง พาร์ก ยิมเนเซียม ส่วนกลุ่ม C และกลุ่ม D แข่งที่พาร์ก อารีนา โคมากิ ซึ่งเป็นสนามเดียวกับที่ใช้แข่งวอลเลย์บอลหญิง

รอบต่อไปถึงนัดชิงเหรียญทอง

  • 1 ต.ค. รอบก่อนรองชนะเลิศ 4 คู่ เวลา 08.00 น. 11.00 น. 14.00 น. และ 17.20 น. พร้อมรอบจัดอันดับ 9-16 ของทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบ
  • 2 ต.ค. รอบรองชนะเลิศ เวลา 14.00 น. และ 17.20 น.
  • 3 ต.ค. ชิงเหรียญทองแดง เวลา 14.00 น. และชิงเหรียญทอง เวลา 17.20 น.

จากโปรแกรมของเจ้าภาพ รอบก่อนรองชนะเลิศมี 4 คู่ เท่ากับมี 8 ทีมผ่านเข้ารอบ ส่วนอีก 8 ทีมที่เหลือลงแข่งรอบจัดอันดับ 9-16 ต่อ

นัดชิงชนะเลิศวันที่ 3 ตุลาคม ถ่ายทอดสดทางช่อง 9 MCOT HD และ AIS PLAY ตามผังของผู้ได้ลิขสิทธิ์ในไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 16:19 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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