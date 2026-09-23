ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น ชาวเน็ตเฉลยความจริง ถึงกับร้องห๊ะ!

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:51 น.
ถึงกับร้องห๊ะ! ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น สุดท้ายเข้าเนื้อเต็มๆ

ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น บอกหวานเจี๊ยบแต่เช้า ชาวเน็ตเฉลยความจริง โดนโอปป้าเหลี่ยมเข้าให้ ถึงกับร้องห๊ะ!

เรียกได้ว่าฮากันทั้งโซเชียล เมื่อไรเดอร์หนุ่มรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านกลุ่ม คนขับGrab พร้อมภาพธนบัตร โดยระบุว่า “หวานแต่เช้าเลยค้าบ ค่าอาหาร 4 ร้อยกว่าบาท ลูกค้าน่าจะญี่ปุ่นให้ 5,000 เยน (1,000) บาท บอก ติ้ป ฟอร์ยู กู้ดลักมายเฟรนด์ ขอแบบนี้ทุกวันได้ไหมมม #ท้ายทิปมือ #ท้ายหวานเจี๊ยบ”

โพสต์ของไรเดอร์
FB/ คนขับGrab

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งสังเกตเห็นว่าเงินที่ไรเดอร์ได้รับจากลูกค้าชาวต่างชาติ แท้จริงแล้วเป็นธนบัตรสกุลเงินวอนของเกาหลีใต้ ไม่ใช่เงินเยนญี่ปุ่น โดยเป็นธนบัตรสีแดง 1 ใบ มูลค่า 5,000 วอน หรือประมาณ 122 บาท ซึ่งน้อยกว่ามูลค่าค่าอาหารอยู่เกือบ 300 บาท งานนี้เรียกได้ว่าเข้าเนื้อเต็มๆ

โฆษณา

จากนั้นมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “เงินเกาหลี 5 พันวอน 122บาทเองจ้า” จนไรเดอร์เข้าไปตอบกลับเพียงคำสั้นๆ ว่า “หะ” ต่อมามีชาวเน็ตรายอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า “จากหวานแต่เช้าตอนนี้ ตอนนี้น่าจะเครียดล่ะ55555ดูแต่ล่ะเม้น” , “จะเอาแบบนี้ทุกวันเลยหรอ จะดีหรอ”

คอมเมนต์จากชาวเน็ต
FB/ คนขับGrab

ทั้งนี้ ชาวเน็ตอีกรายระบุความคิดเห็นไว้ว่า “โอเค พลาดแล้วไม่ซ้ำ ถือว่าเป็นกรณีศึกษาว่ารับเงินต่างชาติให้เช็คค่าเงินก่อน แต่อันที่จริงไม่ควรรับนะเพราะต่อให้รู้ค่าเงินก็อาจเจอแบงก์ปลอม และขออนุญาตค่ะ นี่เงินวอน (ค่าเงินเกาหลี) 5000 วอน ราวๆ 122 บาท ณ ปัจจุบัน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:51 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศการแข่งขันมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสดมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 กำปั้นไทยชก 2 คู่วันนี้ 15.30 น. และ 17.00 น.

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ตารางแข่งฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ของทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม

ตารางแข่ง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 3 นัด

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี ฟุตบอล

โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทีมกฎหมายช่างภาพ เตรียมสุ่มเอกสารดำเนินคดีในสัปดาห์นี้ โดนกล่าวหาลวนลามคอสเพลย์สาว

51 นาที ที่แล้ว
บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ &quot;มหาอุทกภัย&quot; น้ำมาจากไหน? ข่าว

บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ “มหาอุทกภัย” น้ำมาจากไหน?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง ข่าว

คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีดา อาเมลี รอบซาห์ม นักวิ่งเทรลชาวนอร์เวย์ เสียชีวิตจากการพลัดตกสันเขารอมส์ดาลเซกเกน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักวิ่งเทรลดาวรุ่งโลก พลัดตกสันเขานอร์เวย์ดับ เพิ่งผ่านวันเกิดแค่ 4 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ ปรับ “ปัตตานี เอฟซี” 50,000 บาท กรณีปล่อยรถบดชน “ทาวน์เซนด์”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” อธิบายชุดสีแดงใส่ขึ้นแสดงรอบชิง AGT เป็นภาพในจินตนาการของคุณแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีคนเก่ายืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทยพลัส 1 ต.ค. นี้ รัฐช่วยจ่าย 60%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ยอมจบ! ป้าดา บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธที่ดิน 21 ไร่ ข่าว

ไม่ยอมจบ! ป้าดา บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธที่ดินวัดป่าฯ 21 ไร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้น “พระครูพินิตคัมภีรธรรม” หรือ “ท่านตุ๊เป๋” เจ้าอาวาส วัดโค้งงาม ละสังขารอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก บันเทิง

เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แซว ขาดหนึ่งคน หลัง “ทนายแก้ว” โพสต์ภาพร่วมรับประทานอาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม งง ‘อาคารจอดแล้วจร’ คืออะไร นึกว่าตัวอักษรไม่ครบ เจอชาวเน็ตตอบ ฮาลั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลงโฆษณาร้านอาหารกัมพูชาคล้ายเอ็มเค ข่าว

ทัวร์ลงอีก! โฆษณาสุกี้เขมรก๊อปเพลง MK คนไทยฟังแล้วเอ๊ะ คุ้นจนร้องตามได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทรงศักดิ์” ยืนยันรัฐบาลเอาอยู่ หลังเพจดังเตือนช่วงนี้ฝนตกหนัก เป็นมหาอุทกภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ครูไก่&quot; แจงปมภาพ &quot;คุณพุ่ม&quot; ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม ข่าว

“ครูไก่” แจงปมภาพ “คุณพุ่ม” ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านเวดดิ้งกัมพูชาลอกเลียนแบบฉลองพระองค์สีทองในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าว

เคลมอีก! ห้องเสื้อเขมรลอกฉลองพระองค์ พระราชินีสุทิดาฯ อ้างได้แรงบันดาลใจยุค 1890s

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณหลังขึ้นแสดงรอบชิง ขอพลังแฟนคลับโหวตถึงแชมป์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก บันเทิง

ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน &quot;แชด กิลเบิร์ต&quot; สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง บันเทิง

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026 บันเทิง

โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง “เนเน่ รอยัล” โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร บันเทิง

คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” เอือม! บ่นเจอประชาชนเขมรทักมาขอเงินไม่หยุด หาเงินซื้อบ้าน-จักรยานยนต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ป๋าเต็ด ซูฮก เนเน่ รอยัล ฉีกกรอบเพลงรอบชิง AGT ชี้ 3 แต้มบุญหนุนขึ้นแท่นซูเปอร์สตาร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปกรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสภาพอากาศวันนี้ เฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนัก ช่วงบ่ายนี้