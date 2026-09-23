ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น ชาวเน็ตเฉลยความจริง ถึงกับร้องห๊ะ!
ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น บอกหวานเจี๊ยบแต่เช้า ชาวเน็ตเฉลยความจริง โดนโอปป้าเหลี่ยมเข้าให้ ถึงกับร้องห๊ะ!
เรียกได้ว่าฮากันทั้งโซเชียล เมื่อไรเดอร์หนุ่มรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านกลุ่ม คนขับGrab พร้อมภาพธนบัตร โดยระบุว่า “หวานแต่เช้าเลยค้าบ ค่าอาหาร 4 ร้อยกว่าบาท ลูกค้าน่าจะญี่ปุ่นให้ 5,000 เยน (1,000) บาท บอก ติ้ป ฟอร์ยู กู้ดลักมายเฟรนด์ ขอแบบนี้ทุกวันได้ไหมมม #ท้ายทิปมือ #ท้ายหวานเจี๊ยบ”
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งสังเกตเห็นว่าเงินที่ไรเดอร์ได้รับจากลูกค้าชาวต่างชาติ แท้จริงแล้วเป็นธนบัตรสกุลเงินวอนของเกาหลีใต้ ไม่ใช่เงินเยนญี่ปุ่น โดยเป็นธนบัตรสีแดง 1 ใบ มูลค่า 5,000 วอน หรือประมาณ 122 บาท ซึ่งน้อยกว่ามูลค่าค่าอาหารอยู่เกือบ 300 บาท งานนี้เรียกได้ว่าเข้าเนื้อเต็มๆ
จากนั้นมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “เงินเกาหลี 5 พันวอน 122บาทเองจ้า” จนไรเดอร์เข้าไปตอบกลับเพียงคำสั้นๆ ว่า “หะ” ต่อมามีชาวเน็ตรายอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า “จากหวานแต่เช้าตอนนี้ ตอนนี้น่าจะเครียดล่ะ55555ดูแต่ล่ะเม้น” , “จะเอาแบบนี้ทุกวันเลยหรอ จะดีหรอ”
ทั้งนี้ ชาวเน็ตอีกรายระบุความคิดเห็นไว้ว่า “โอเค พลาดแล้วไม่ซ้ำ ถือว่าเป็นกรณีศึกษาว่ารับเงินต่างชาติให้เช็คค่าเงินก่อน แต่อันที่จริงไม่ควรรับนะเพราะต่อให้รู้ค่าเงินก็อาจเจอแบงก์ปลอม และขออนุญาตค่ะ นี่เงินวอน (ค่าเงินเกาหลี) 5000 วอน ราวๆ 122 บาท ณ ปัจจุบัน”
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