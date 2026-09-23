ทีมกฎหมายช่างภาพ เตรียมสุ่มเอกสารดำเนินคดีในสัปดาห์นี้ โดนกล่าวหาลวนลามคอสเพลย์สาว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:20 น.

ทีมกฎหมายช่างภาพ หรือ เพชร เตรียมสุ่มเอกสารดำเนินคดีในสัปดาห์นี้ กรณีโดนกล่าวหาลวนลามคอสเพลย์สาว ขณะที่ทางช่างภาพสภาพจิตใจดีขึ้น

จากกรณีประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังจากคอสเพลย์เยอร์ หรือเลเยอร์หญิงรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความกล่าวหาช่างภาพคนหนึ่งได้ลวนลามตนเอง โดยระบุว่า ‘มีคนฉวยโอกาสจับเข้าที่เอวเรา’ บริเวณซี่โครงอีกแค่คืบเดียวจะโดนหน้าอกแล้ว ย้ำว่า ‘จับ’ ไม่ใช่ ‘แตะ’

ในเวลาต่อมาทางเลเยอร์ชายอีกท่านที่ชื่อว่า “แป้ง” ได้นำคลิปหลักฐานมาโต้ตอบตากล้องที่ชื่อว่าเพชร โดยเป็นยืนยันว่าไม่ใช่การลวนลามอย่างที่ฝ่ายหญิงกล่าวหาและเป็นแค่การแตะเท่านั้น ซึ่งทางกล้องไม่ได้เจตนาจะสะกิดเลเยอร์หญิงแต่ถูกเพื่อนสนิทสะกิดทัก แต่ด้วยความมืดเลยสะกิดผิดคน นอกจากนี้ยังการระบุในสื่อสังคมออนไลน์ดว้ยว่าจากดราม่าดังกล่าวทำให้ตากล้องที่ชื่อว่าเพชรที่มีกำหนดจะออกงานถูกยกเลิกคิวและได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมาก ก่อนที่ทางฝ่ายหญิงจะโพสต์ขอโทษตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

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ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ พี่โลมา เฟสจริง ซึ่งเป็นผู้ดูแลเพชรด้านกฎหมายได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าถึงประเด็นดังกล่าวว่า “update ความคืบหน้า ตาเพชรตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นแล้ว คิดว่าจะเริ่มส่งเอกสารดำเนินคดีในสัปดาห์นี้ แบ่งเป็น

1. ดูหมิ่น คิดว่าจะมอบให้ตำรวจดำเนินการ ราวๆสัก 5 คน แบบกาชา (สุ่ม)
2. หมิ่นประมาท และ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา แจ้งความไว้ก่อนเพื่อขยายอายุความ และถ้าคนไหนจี้ดๆ จะหยิบไปฟ้องเองโดยตรงอีกทีเพื่อความว่องไว คิดว่าจะจัดกาชาให้ 5-10 ใบ รวมกับที่ล้อคมงอีกสองท่าน
3. พรบ คอม โทษแรงกว่า แต่ไม่สามารถฟ้องร่วมกับ หมิ่นประมาทโฆษณาได้ คิดว่าจะเลือกสัก 2-3 คนที่จี้ดสุด
จบคดีทั้งหลาย จะมาสรุปเป็นวิทยาทาน เรื่องการฟ้องระหว่างหมิ่นโฆษณา กับ พรบ คอม ว่าจะเลือกอย่างไร เตรียมการต่างกันอย่างไร

สำหรับกำลังใจที่ส่งให้เพชร ช่วงนี้เพชรอาจจะไม่ได้เปิดอ่าน ยังพานิคโซเชียลอยู่นิดหน่อย ส่วนท่านที่ต้องการติดต่อตาเพชรเกี่ยวกับคดี ติดต่อที่เพจนี้ หรือ เบอร์โทรทนายเหมียวหากท่านได้รับหมาย

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สำหรับคนที่แซะเฉยๆไม่ได้ด่าแรงมาก เข้าแค่ดูหมิ่น สามารถโพสขอโทษ tag ตาเพชร ก็ถือว่าเจ๊าๆกันไป คดีดูหมิ่นมันสิวๆ ไม่อยากให้ทนายทำเยอะ มีอะไรคืบหน้าเป็นชิ้นเป็นอันจะแจ้งให้ทราบสืบไป อนึ่ง ก่อนที่ตาเพชรกับผมจะโพส หรือคอมเม้นท์เรื่องนี้ ได้จัดทีมงานแคปไว้แล้วหมดสิ้น”

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ทั้งนี้สำนักข่าว TheThaiger ได้พูดคุยสอบถามเล็กน้อยกับทางพี่โลมา ทำให้ทราบว่าในวันนี้ (23 ก.ย. 69) ทางช่องบิ๊กบ่วง (bigboung) จะมีการไลฟ์สด ซึ่งคาดว่าจะอัปเดตความคืบหน้าในคดีดังกล่าว โดยเล็งว่าจะไลฟ์สดในช่วงเวลา 1 ทุ่ม ส่วนตัวเลเยอร์ต้นโพสต์ รอเจอที่ศาลเลยทีเดียว มีคนพยายามติดต่อทางเพชรจริง โดยอ้างว่าจะขอเจรจาแทน แต่ยังไม่ได้ติดต่อมาที่ตนหรือทนายแต่อย่างใด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:20 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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