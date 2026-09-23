บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ “มหาอุทกภัย” น้ำมาจากไหน?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:11 น.
บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ "มหาอุทกภัย" น้ำมาจากไหน?

ไขที่มาน้ำบางบาล หลังคลองบางหลวงเพิ่ม 79 เซนติเมตรในเวลาอันรวดเร็ว ข้อมูลชลประทานชี้น้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่อง เขื่อนเจ้าพระยาระบาย 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่กรมอุตุฯ ยังเตือนฝนหนักถึง 27 กันยายน 

สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเช้าวันที่ 23 กันยายน 2569 หลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาหลายแห่งเพิ่มสูงขึ้น โดยคลองบางหลวง หรือคลองโผงเผง บริเวณบ้านบางหลวงโดด อำเภอบางบาล มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง 79 เซนติเมตร ส่วนแม่น้ำน้อยบริเวณสะพานหัวเวียง อำเภอเสนา เพิ่มขึ้น 57 เซนติเมตร และบริเวณตลาดเสนาเพิ่มขึ้น 44 เซนติเมตรจากวันก่อน

ภาพน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดคำถามตามมา หลังเพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ เคยเผยแพร่คำเตือนถึงความเสี่ยง “มหาอุทกภัย” ในช่วงวันที่ 24 ถึง 27 กันยายน ก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงว่า การคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนและเกิดน้ำท่วมใหญ่ในระดับที่ถูกเผยแพร่ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุฯ

โฆษณา

ประกาศอย่างเป็นทางการยังเตือนว่า ช่วงวันที่ 23 ถึง 27 กันยายน หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก และบางแห่งมีฝนตกหนักมาก พร้อมระบุความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยพระนครศรีอยุธยาอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักด้วย

ดังนั้น สิ่งที่กรมอุตุฯ ปฏิเสธคือ ระดับความรุนแรงและรูปแบบเหตุการณ์ตามข้อความ “มหาอุทกภัย” ที่เผยแพร่บนโซเชียล ไม่ใช่การปฏิเสธความเสี่ยงน้ำท่วมในช่วงเวลาเดียวกัน

ส่วนคำตอบว่า น้ำที่บางบาลมาจากไหน ข้อมูลของกรมชลประทานให้ภาพชัดขึ้นว่า ปัจจัยสำคัญขณะนี้อยู่ที่ ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ไขที่มาน้ำบางบาล หลังคลองบางหลวงเพิ่ม 79 เซนติเมตร
Google Maps

ข้อมูลสถานี C.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งใช้ติดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง พบว่า วันที่ 19 กันยายน มีน้ำไหลผ่าน 1,009 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก่อนเพิ่มเป็น 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่ 21 กันยายน และขึ้นเป็น 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เวลา 06.00 น. วันที่ 23 กันยายน

โฆษณา

กรมชลประทานประเมินว่า ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 กันยายน น้ำที่สถานี C.2 อาจขึ้นไปแตะประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ 300 ถึง 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อาจทำให้ปริมาณน้ำที่มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ราว 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โฆษณา

เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท จึงต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำที่กำลังไหลลงมาจากตอนบน เวลา 06.00 น. วันที่ 23 กันยายน มีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และกรมชลประทานวางกรอบการระบายไว้ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามสถานการณ์

เมื่อปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเพิ่ม พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนจึงได้รับผลโดยตรง โดยกรมชลประทานเตือนว่า ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 0.70 ถึง 1.20 เมตร พื้นที่เฝ้าระวังในพระนครศรีอยุธยามีทั้งอำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางไทร และชุมชนริมแม่น้ำน้อย

ภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำช่วยอธิบายว่าทำไมฝนไม่ได้ต้องตกหนักตรงบางบาลเพียงแห่งเดียวจึงทำให้น้ำขึ้นได้ แม่น้ำน้อยเป็นลำน้ำสาขาที่แยกออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาท ไหลผ่านสิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ก่อนกลับไปรวมกับเจ้าพระยาที่อำเภอบางไทร ระบบแม่น้ำน้อยและคลองต่าง ๆ ในพื้นที่จึงรับอิทธิพลจากปริมาณน้ำของลุ่มเจ้าพระยาตอนบนด้วย

โฆษณา

กล่าวอีกแบบคือ ฝนที่ตกอยู่คนละจังหวัดสามารถกลายเป็นน้ำหน้าบ้านของคนอยุธยาในเวลาต่อมาได้ เมื่อน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงนครสวรรค์ ผ่านระบบเจ้าพระยาและลำน้ำสาขา ก่อนกรมชลประทานต้องบริหารน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเครือข่ายแม่น้ำด้านล่าง

สถานการณ์บางบาลในวันที่ 23 กันยายนจึงยังไม่ใช่หลักฐานที่ใช้ยืนยันได้ว่า คำพยากรณ์ “มหาอุทกภัย” บนโซเชียลถูกต้อง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคำเตือนเรื่องน้ำท่วมไม่มีมูล เพราะกรมอุตุฯ กรมชลประทาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติต่างมีประกาศเตือนความเสี่ยงในคนละส่วนของระบบ ทั้งฝนหนัก น้ำเหนือ และระดับน้ำท้ายเขื่อน

สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือปริมาณน้ำที่สถานี C.2 นครสวรรค์และอัตราการระบายเขื่อนเจ้าพระยา หากน้ำเหนือยังเพิ่มและเขื่อนต้องขยับการระบายขึ้นใกล้กรอบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอยุธยายังมีโอกาสเห็นระดับน้ำสูงขึ้น ขณะเดียวกันฝนช่วงวันที่ 23 ถึง 27 กันยายนอาจเพิ่มน้ำเข้าสู่ระบบอีกทางหนึ่ง

สำหรับประชาชนในบางบาล เสนา ผักไห่ และพื้นที่ริมแม่น้ำน้อย ประเด็นสำคัญจึงไม่ได้มีเพียงคำถามว่า “ฝนคืนนี้จะตกหรือไม่” แต่ต้องติดตามทั้งปริมาณน้ำเหนือและประกาศปรับการระบายเขื่อนเจ้าพระยาควบคู่กัน เพราะระดับน้ำหน้าบ้านอาจเปลี่ยนได้แม้ฝนในพื้นที่ไม่ได้ตกหนักตลอดวัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

กรมชลประทาน: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา

กรมอุตุนิยมวิทยา: ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ

Thai PBS: เตือนฝนหนัก 23–27 กันยายน 2569

ไทยรัฐ: น้ำอยุธยาเพิ่ม บางบาลพุ่ง 79 ซม.

มติชน: จับตาน้ำเหนือและการระบายเขื่อนเจ้าพระยา

กรมประชาสัมพันธ์ชัยนาท: ข้อมูลแม่น้ำน้อยและลุ่มเจ้าพระยา

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:11 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศการแข่งขันมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสดมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 กำปั้นไทยชก 2 คู่วันนี้ 15.30 น. และ 17.00 น.

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ตารางแข่งฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ของทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม

ตารางแข่ง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 3 นัด

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทยาศาสตร์ เสียชีวิตในบ้าน คาดจากไปไม่ต่ำกว่า 10 ปี ข่าว

อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ

4 นาที ที่แล้ว
บรรยากาศการแข่งขันมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 กำปั้นไทยชก 2 คู่วันนี้ 15.30 น. และ 17.00 น.

7 นาที ที่แล้ว
ถึงกับร้องห๊ะ! ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น สุดท้ายเข้าเนื้อเต็มๆ ข่าว

ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น ชาวเน็ตเฉลยความจริง ถึงกับร้องห๊ะ!

12 นาที ที่แล้ว
ตารางแข่งฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ของทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอล

ตารางแข่ง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 3 นัด

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสภาพอากาศวันนี้ เฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนัก ช่วงบ่ายนี้

29 นาที ที่แล้ว
โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี ฟุตบอล

โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

37 นาที ที่แล้ว
อีดา อาเมลี รอบซาห์ม นักวิ่งเทรลชาวนอร์เวย์ เสียชีวิตจากการพลัดตกสันเขารอมส์ดาลเซกเกน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักวิ่งเทรลดาวรุ่งโลก พลัดตกสันเขานอร์เวย์ดับ เพิ่งผ่านวันเกิดแค่ 4 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ ปรับ “ปัตตานี เอฟซี” 50,000 บาท กรณีปล่อยรถบดชน “ทาวน์เซนด์”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” อธิบายชุดสีแดงใส่ขึ้นแสดงรอบชิง AGT เป็นภาพในจินตนาการของคุณแม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีคนเก่ายืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทยพลัส 1 ต.ค. นี้ รัฐช่วยจ่าย 60%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ยอมจบ! ป้าดา บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธที่ดิน 21 ไร่ ข่าว

ไม่ยอมจบ! ป้าดา บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธที่ดินวัดป่าฯ 21 ไร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้น “พระครูพินิตคัมภีรธรรม” หรือ “ท่านตุ๊เป๋” เจ้าอาวาส วัดโค้งงาม ละสังขารอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ "เนเน่ รอยัล" รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก บันเทิง

เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แซว ขาดหนึ่งคน หลัง “ทนายแก้ว” โพสต์ภาพร่วมรับประทานอาหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม งง ‘อาคารจอดแล้วจร’ คืออะไร นึกว่าตัวอักษรไม่ครบ เจอชาวเน็ตตอบ ฮาลั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลงโฆษณาร้านอาหารกัมพูชาคล้ายเอ็มเค ข่าว

ทัวร์ลงอีก! โฆษณาสุกี้เขมรก๊อปเพลง MK คนไทยฟังแล้วเอ๊ะ คุ้นจนร้องตามได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทรงศักดิ์” ยืนยันรัฐบาลเอาอยู่ หลังเพจดังเตือนช่วงนี้ฝนตกหนัก เป็นมหาอุทกภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
"ครูไก่" แจงปมภาพ "คุณพุ่ม" ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม ข่าว

“ครูไก่” แจงปมภาพ “คุณพุ่ม” ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านเวดดิ้งกัมพูชาลอกเลียนแบบฉลองพระองค์สีทองในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าว

เคลมอีก! ห้องเสื้อเขมรลอกฉลองพระองค์ พระราชินีสุทิดาฯ อ้างได้แรงบันดาลใจยุค 1890s

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณหลังขึ้นแสดงรอบชิง ขอพลังแฟนคลับโหวตถึงแชมป์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก บันเทิง

ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน "แชด กิลเบิร์ต" สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง บันเทิง

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง "เนเน่ รอยัล" โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026 บันเทิง

โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง “เนเน่ รอยัล” โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร บันเทิง

คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปคลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง