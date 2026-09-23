ช็อก นักวิ่งเทรลดาวรุ่งโลก พลัดตกสันเขานอร์เวย์ดับ เพิ่งผ่านวันเกิดแค่ 4 วัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:04 น.
อีดา อาเมลี รอบซาห์ม นักวิ่งเทรลชาวนอร์เวย์ เสียชีวิตจากการพลัดตกสันเขารอมส์ดาลเซกเกน

วงการวิ่งเทรลนอร์เวย์และทั่วโลกอยู่ในความโศกเศร้า หลังยืนยันว่า อีดา อาเมลี รอบซาห์ม (Ida Amelie Robsahm) หนึ่งในนักวิ่งภูเขาหญิงที่มาแรงที่สุดของโลก เสียชีวิตจากการพลัดตกสันเขารอมส์ดาลเซกเกน เหนือเมืองออนดาลส์เนส ทางตะวันตกของนอร์เวย์

เหตุเกิดช่วงสายวันเสาร์ที่ 19 กันยายน จุดที่พลัดตกอยู่ใกล้ยอดสูงสุดของสันเขาที่ระดับ 1,329 เมตร รอบซาห์มขึ้นเขาพร้อมนักวิ่งอีกคนซึ่งเป็นผู้โทรแจ้งตำรวจทันทีหลังเกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ระบุว่าเธอตกลงไปจากความสูงหลายสิบเมตรในช่วงที่ภูมิประเทศค่อนข้างชัน เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยยกตัวเธอขึ้นจากจุดเกิดเหตุได้ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้

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สื่อนอร์เวย์รายงานว่าช่วงแรกเธออยู่ในอาการบาดเจ็บสาหัส ก่อนได้รับการยืนยันการเสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ขณะที่ตำรวจแถลงว่าหลักฐานทั้งหมดบ่งชี้ว่าเป็นอุบัติเหตุ วันเกิดเหตุสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนและหมอกเป็นระยะ

เส้นทางข้ามสันเขารอมส์ดาลเซกเกนเป็นหนึ่งในเส้นเดินเขาชื่อดังที่สุดของนอร์เวย์ แม้บางช่วงจะเปิดโล่งหมิ่นเหม่ แต่แต่ละปีมีคนเดินและวิ่งผ่านเส้นทางนี้มากกว่า 20,000 คน และเป็นภูมิประเทศแบบที่รอบซาห์มคุ้นเคยที่สุด

เส้นทางเดินเขารอมส์ดาลเซกเกน เหนือเมืองออนดาลส์เนส ประเทศนอร์เวย์ จุดที่นักวิ่งพลัดตก
เส้นทางเดินเขารอมส์ดาลเซกเกน เหนือเมืองออนดาลส์เนส ประเทศนอร์เวย์ ภาพจาก Fjord Tours

การจากไปของเธอสะเทือนใจวงการเป็นพิเศษ เพราะรอบซาห์มคือปรากฏการณ์ของวงการวิ่งภูเขา ใช้เวลาเพียง 4 ปีนับจากเริ่มจริงจังกับการวิ่ง ก้าวขึ้นมายืนแถวหน้าของโลก ฤดูกาลนี้เธอคว้ารองแชมป์ Mont Blanc Marathon รายการใหญ่ที่เมืองชาโมนีซ์ ฝรั่งเศส ซึ่งเธอโพสต์ฉลองว่าเป็นโพเดียมใหญ่ครั้งแรกในชีวิต ตามด้วยอันดับ 4 ที่ Zegama รายการคลาสสิกในสเปน และอันดับ 5 ในรายการ OCC ของสัปดาห์ UTMB เมื่อเดือนที่แล้ว ทั้งยังเป็นนักวิ่งถนนฝีเท้าจัด ประเดิมมาราธอนแรกในชีวิตด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 29 นาที 57 วินาที เมื่อปลายปีก่อน และตั้งเป้าทำเวลาให้ดีขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้

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ครอบครัวของเธอออกแถลงการณ์ว่า ท่ามกลางความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งจากการสูญเสียอีดา ครอบครัวขอขอบคุณชุมชนนักวิ่งจากใจ เพราะอีดาเป็นส่วนสำคัญของสังคมแห่งนี้ และความห่วงใยทั้งหมดในสถานการณ์อันโหดร้ายนี้มีความหมายอย่างยิ่ง

โพสต์ไว้อาลัย อีดา อาเมลี รอบซาห์ม จากเพจ UTMB World Series
โพสต์ไว้อาลัย อีดา อาเมลี รอบซาห์ม ภาพจาก Instagram/utmbworldseries

ซินเดร บูรอส โค้ชของเธอ ทราบข่าวร้ายระหว่างพากย์ศึกชิงแชมป์โลกวิ่งถนนที่โคเปนเฮเกน กล่าวทั้งน้ำตาว่าข่าวนี้คือความตกตะลึงที่ยากจะทำใจ เพราะเธออยู่ในภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่เธอคุ้นเคยและมั่นใจที่สุด ด้าน ASICS แบรนด์ผู้สนับสนุนของเธอ และเทเรเซ โยเฮาก์ ตำนานนักสกีนอร์เวย์ ต่างร่วมแสดงความอาลัย โดยโยเฮาก์ยกย่องว่าเธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยม

รอบซาห์มเพิ่งฉลองวันเกิดครบ 30 ปีก่อนเกิดเหตุเพียง 4 วัน นอกสนามแข่งเธอเป็นครูสอนคณิตศาสตร์และเคมีที่โรงเรียนมัธยมในออสโล บทสัมภาษณ์ขนาด 9 หน้าของเธอเพิ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร Kondis ฉบับล่าสุด ก่อนที่เรื่องราวของดาวรุ่งผู้นี้จะจบลงบนภูเขาที่เธอรัก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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