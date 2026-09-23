สมาคมฟุตบอลฯ ปรับ “ปัตตานี เอฟซี” 50,000 บาท กรณีปล่อยรถบดชน “ทาวน์เซนด์”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 12:57 น.

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สั่งปรับ ปัตตานี เอฟซี เป็นเงิน 50,000 บาท กรณีปล่อยรถบดชน “แอนดรอส ทาวน์เซนด์” ขณะวอร์มร่างกาย

จากกรณีที่ แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับ พีที ประจวบ เอฟซี กำลังวอร์มร่างกายและวิ่งไปเล่นฟุตบอล เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบดหญ้าของสนามกำลังทำงานอยู่ ทำให้รถบดหญ้าพุ่งชนและทับเข้าที่บริเวณเอวและสะโพก จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมขึ้น โดยระบุว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม FIFA Disciplinary Code ข้อ 17 (Order and Security at Matches) ข้อ (b) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยและการดำเนินมาตรการป้องกันที่จำเป็นตามสถานการณ์ และ ข้อ (c) ซึ่งกำหนดให้มีการดูแลความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทีมเยือน

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สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ยังถือเป็นการเข้าข่ายความบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยในวันแข่งขัน ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.3.18 (2) ซึ่งกำหนดกรณีทีมเหย้าไม่สามารถป้องกันหรือระงับเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่จัดการแข่งขัน และเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลในทางลบต่อการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งกรณี ประกอบกับข้อเท็จจริงว่าสโมสรปัตตานี เอฟซี ไม่เคยกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวมาก่อน จึงเห็นควรกำหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์และความร้ายแรงของเหตุการณ์ คณะกรรมการฯ จึงมีมติลงโทษ สโมสรปัตตานี เอฟซี มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.3.18 (2) ปรับเงิน 50,000 บาท และขอให้สโมสรดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ของสโมสรในการดูแลและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรายงานต่อฝ่ายจัดการแข่งขันต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 12:57 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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