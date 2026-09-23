สมาคมฟุตบอลฯ ปรับ “ปัตตานี เอฟซี” 50,000 บาท กรณีปล่อยรถบดชน “ทาวน์เซนด์”
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สั่งปรับ ปัตตานี เอฟซี เป็นเงิน 50,000 บาท กรณีปล่อยรถบดชน “แอนดรอส ทาวน์เซนด์” ขณะวอร์มร่างกาย
จากกรณีที่ แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับ พีที ประจวบ เอฟซี กำลังวอร์มร่างกายและวิ่งไปเล่นฟุตบอล เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบดหญ้าของสนามกำลังทำงานอยู่ ทำให้รถบดหญ้าพุ่งชนและทับเข้าที่บริเวณเอวและสะโพก จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมขึ้น โดยระบุว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม FIFA Disciplinary Code ข้อ 17 (Order and Security at Matches) ข้อ (b) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยและการดำเนินมาตรการป้องกันที่จำเป็นตามสถานการณ์ และ ข้อ (c) ซึ่งกำหนดให้มีการดูแลความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทีมเยือน
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ยังถือเป็นการเข้าข่ายความบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยในวันแข่งขัน ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.3.18 (2) ซึ่งกำหนดกรณีทีมเหย้าไม่สามารถป้องกันหรือระงับเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่จัดการแข่งขัน และเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลในทางลบต่อการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งกรณี ประกอบกับข้อเท็จจริงว่าสโมสรปัตตานี เอฟซี ไม่เคยกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวมาก่อน จึงเห็นควรกำหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์และความร้ายแรงของเหตุการณ์ คณะกรรมการฯ จึงมีมติลงโทษ สโมสรปัตตานี เอฟซี มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.3.18 (2) ปรับเงิน 50,000 บาท และขอให้สโมสรดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ของสโมสรในการดูแลและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรายงานต่อฝ่ายจัดการแข่งขันต่อไป
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