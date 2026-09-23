“เนเน่ รอยัล” อธิบายชุดสีแดงใส่ขึ้นแสดงรอบชิง AGT เป็นภาพในจินตนาการของคุณแม่
“เนเน่ รอยัล” อธิบายชุดสีแดงใส่ขึ้นแสดงรอบชิง AGT เป็นภาพในจินตนาการของคุณแม่ ใช้“ผ้าไทย” มาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้า
“เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์สาวชาวภูเก็ตวัย 16 ปี ขึ้นแสดงในรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent 2026 ซีซัน 21 ด้วยเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes ออกอากาศทาง NBC สร้างเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมและแฟนคลับชาวไทยที่ส่งกำลังใจจากทั่วโลกนั้น
ล่าสุดทาง เนเน่ ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงชุดที่ตนเองสวมใส่ขึ้นแสดงในวันนี้ว่า “ROCK STRONG — RED COMMANDER
Mood & Tone ของชุดนี้ เริ่มต้นจาก “ภาพในจินตนาการของคุณแม่” ที่อยากเห็น Nene เปลี่ยนลุคในลุคที่แข็งแรง มั่นใจ สง่างาม และเต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกจากความรู้สึกและไอเดียที่คุณแม่ถ่ายทอดมา ส่งต่อให้พี่ไอซ์นำมาพัฒนาและออกแบบเป็นภาพคอนเซ็ปต์ เพื่อให้เห็นทิศทางของชุดได้ชัดเจน ก่อนส่งต่อให้ “พี่หมอหญิง” ช่วยถ่ายทอดภาพในจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริง
ตัวชุดมาในโทนสีแดง ดีไซน์คอสูงเข้ารูป เสริมโครงไหล่ให้ดูแข็งแรงและโดดเด่น เพิ่มความดุดันด้วยเข็มขัดหนัง หมุดโลหะ และรายละเอียดโซ่ พร้อมการจับเดรปบริเวณเอวและผ่าด้านหน้า เพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีดูสง่างาม แต่ยังคงความแข็งแรงและทรงพลัง
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของชุดนี้ คือการนำ “ผ้าไทย” มาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบ ผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัว ชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัย ผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้ไม่ได้มีเพียงความสวยงาม แต่ยังมี “ตัวตน เรื่องราว และความหมาย” อยู่ในทุกองค์ประกอบ 🇹🇭
คอมพลีตลุด้วยรองเท้า Dr. Martens จากพี่เข็ม มาช่วยเติมความแข็งแรงและตัวตนของความเป็น ร็อกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จาก “ภาพในใจของคุณแม่” สู่ “ภาพที่พี่ไอซ์นำมาออกแบบ” และถูกสร้างให้เป็นจริงโดย “พี่หมอหญิง” พลัง. มั่นใจ. ไม่ต้องอธิบาย. ROCK STRONG — ความเป็นไทยในลุคร็อก ที่พร้อมเปล่งพลังบนเวที”
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