เปิดวาร์ป “คาริน คิตาโอกะ” ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 22:00 น.
เปิดวาร์ป "คาริน คิตาโอกะ" ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA
IG/@karin_kitaoka_0

รู้จัก คาริน คิตาโอกะ นักแสดง AV ญี่ปุ่นวัย 23 ปี จากโตเกียว เปิดตัวกับ IdeaPocket เมื่อปี 2024 ก่อนขยับจากนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟไปรับงานหลายค่าย และไต่ขึ้นถึงอันดับ 1 ของ FANZA Video Floor ในเดือนพฤษภาคม 2026 หลังใช้เวลาในวงการเพียง 2 ปี

ชื่อของ Karin Kitaoka หรือ คาริน คิตาโอกะ (北岡果林) กลายเป็นหนึ่งในนักแสดง AV ญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองในช่วงปี 2025 ถึง 2026 หลังเริ่มต้นจากนักแสดงหน้าใหม่ของ IdeaPocket แล้วค่อย ๆ ขยายงานไปยังหลายค่าย จนชื่อขึ้นไปอยู่ในกลุ่มบนของอันดับ FANZA อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากต้นสังกัด Mine’S ระบุว่า คารินเกิดวันที่ 19 กันยายน 2003 ที่กรุงโตเกียว ปัจจุบันอายุ 23 ปี สูง 160 เซนติเมตร งานอดิเรกคือร้องคาราโอเกะและติดตามไอดอลญี่ปุ่น โดย Mine’S ยังระบุบัญชี X อย่างเป็นทางการของเธอคือ @karin_kitaoka_ และ IG/@karin_kitaoka_0

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เริ่มต้นกับ IdeaPocket ในปี 2024

เส้นทางในวงการเริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2024 หลัง IdeaPocket เปิดตัวคารินในฐานะนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านผลงานชุด FIRST IMPRESSION 171 ซึ่งใช้ชื่อเธอเป็นนักแสดงหลัก ฐานข้อมูลผลงานระบุวันวางจำหน่ายในญี่ปุ่นวันที่ 9 เมษายน 2024 ขณะที่ข้อมูลการเผยแพร่แบบดิจิทัลปรากฏตั้งแต่ต้นเดือนเดียวกัน

ภาพลักษณ์ช่วงเปิดตัวถูกวางไว้ในฐานะหญิงสาววัยมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านการถ่ายแบบ ก่อนมีผลงานกับ IdeaPocket ต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนแรกของอาชีพ

แต่เส้นทางของคารินไม่ได้หยุดอยู่กับการเป็นนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟของค่ายเดียว หลังช่วงครึ่งหลังของปี 2024 รายชื่อผลงานเริ่มปรากฏกับผู้ผลิตหลายแห่งมากขึ้น และแหล่งข้อมูลญี่ปุ่นระบุว่าเธอเปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบ 企画単体 หรือการรับงานเป็นรายโปรเจกต์กับหลายค่ายราวเดือนกันยายน 2024

การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทำให้คารินมีผลงานออกสู่ตลาดในวงกว้างกว่าเดิม และชื่อเริ่มปรากฏบนอันดับยอดนิยมของ FANZA บ่อยขึ้นในปีถัดมา

ผ่านจุดสูงสุดแล้วยังอยู่กลุ่มบนในปี 2026
IG/@karin_kitaoka_0

จากอันดับ 15 สู่ Top 10 ของ FANZA

ความนิยมเริ่มเห็นเป็นตัวเลขชัดขึ้นในปี 2025 เมื่อคารินติดอันดับนักแสดงหญิงของ FANZA หลายช่วง ก่อนจบครึ่งหลังของปีด้วยอันดับสูงสุดกลุ่มหนึ่งของตลาด

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นิตยสาร FANZA ฉบับเดือนเมษายน 2026 ซึ่งเผยแพร่ผลจัดอันดับนักแสดงหญิงครึ่งหลังปี 2025 เรียงชื่อคารินอยู่ในลำดับที่ 6 ต่อจาก Seto Kanna, Aizawa Miyu, Kawakita Saika, Ishikawa Mio และ Hatano Yui แสดงให้เห็นว่าจากนักแสดงที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปี 2024 เธอขึ้นมาอยู่ใน Top 10 ของการจัดอันดับภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี

กระแสยังต่อเนื่องเข้าสู่ปี 2026 เดือนมกราคม คารินอยู่ที่อันดับ 7 ของ FANZA Video Floor ก่อนขยับเป็นอันดับ 6 ในเดือนเมษายน

จากนั้นเดือน พฤษภาคม 2026 ชื่อ 北岡果林 ขึ้นถึง อันดับ 1 ของ FANZA Video Floor Monthly Actress Ranking เป็นครั้งแรกตามข้อมูลที่ Proclivity-DB เก็บบันทึกจากอันดับบนเว็บไซต์ FANZA โดยตรง เธอขยับขึ้นจากอันดับ 6 ในเดือนก่อนหน้า แซง Aizawa Miyu และ Seto Kanna ในอันดับเดือนนั้น

ตัวเลขนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าเป็น อันดับนักแสดงประจำเดือนของ FANZA Video Floor ไม่ใช่การประกาศว่าเธอเป็นนักแสดงอันดับ 1 ของญี่ปุ่นตลอดทั้งปี

Karin Kitaoka หรือ คาริน คิตาโอกะ
IG/@karin_kitaoka_0

ผ่านจุดสูงสุดแล้วยังอยู่กลุ่มบนในปี 2026

การขึ้นอันดับ 1 ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วหายไปจากตารางทันที ข้อมูลอันดับเดือนสิงหาคม 2026 ยังพบคารินอยู่ที่อันดับ 6 ของ FANZA Video Floor และฐานข้อมูลเดียวกันบันทึกอันดับสูงสุดของเธอไว้ที่อันดับ 1

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เมื่อวางตัวเลขต่อกัน เส้นทางของคารินเห็นได้ค่อนข้างชัด จากอันดับ 7 ในเดือนมกราคม ขึ้นอันดับ 6 เดือนเมษายน ก่อนแตะอันดับ 1 เดือนพฤษภาคม และยังอยู่ Top 10 ในเดือนสิงหาคม

อีกหลักฐานหนึ่งคือผลจัดอันดับครึ่งหลังปี 2025 ของนิตยสาร FANZA ซึ่งเธออยู่ลำดับ 6 ทำให้สถานะของคารินในช่วงสองปีแรกไม่ได้อาศัยเพียงอันดับรายเดือนครั้งเดียว แต่มีชื่ออยู่ในกลุ่มบนของหลายช่วงเวลา

จากอันดับ 15 สู่ Top 10 ของ FANZA
IG/@karin_kitaoka_0

ปัจจุบันยังสังกัด Mine’S

แม้ไม่ได้เป็นนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟของ IdeaPocket เหมือนช่วงเปิดตัว แต่คารินยังมีต้นสังกัดด้านการจัดการนักแสดงอย่าง Mine’S เว็บไซต์บริษัท ณ เดือนกันยายน 2026 ยังคงมีชื่อและหน้าโปรไฟล์ของเธออยู่ในรายชื่อนักแสดงของบริษัท

การออกจากรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟจึงไม่ได้หมายถึงการออกจากวงการ แต่เป็นการเปลี่ยนมารับงานจากหลายผู้ผลิต ซึ่งทำให้ชื่อของเธอปรากฏกับค่ายต่าง ๆ มากกว่าในช่วงปีแรก

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เส้นทางจาก IdeaPocket ในปี 2024 ถึงการขึ้นอันดับ 1 FANZA Video Floor เดือนพฤษภาคม 2026 จึงกินเวลาเพียงประมาณสองปี ก่อนที่คารินจะเข้าสู่ปีที่สามในวงการด้วยสถานะนักแสดงที่ยังติดกลุ่มบนของอันดับแพลตฟอร์มญี่ปุ่น

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สำหรับช่องทางติดตามที่ยืนยันจากต้นสังกัด Mine’S ปัจจุบันสามารถติดตาม Karin Kitaoka ผ่านบัญชี X @karin_kitaoka_ ได้โดยตรง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 22:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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