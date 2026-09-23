เปิดวาร์ป “คาริน คิตาโอกะ” ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA
รู้จัก คาริน คิตาโอกะ นักแสดง AV ญี่ปุ่นวัย 23 ปี จากโตเกียว เปิดตัวกับ IdeaPocket เมื่อปี 2024 ก่อนขยับจากนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟไปรับงานหลายค่าย และไต่ขึ้นถึงอันดับ 1 ของ FANZA Video Floor ในเดือนพฤษภาคม 2026 หลังใช้เวลาในวงการเพียง 2 ปี
ชื่อของ Karin Kitaoka หรือ คาริน คิตาโอกะ (北岡果林) กลายเป็นหนึ่งในนักแสดง AV ญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองในช่วงปี 2025 ถึง 2026 หลังเริ่มต้นจากนักแสดงหน้าใหม่ของ IdeaPocket แล้วค่อย ๆ ขยายงานไปยังหลายค่าย จนชื่อขึ้นไปอยู่ในกลุ่มบนของอันดับ FANZA อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากต้นสังกัด Mine’S ระบุว่า คารินเกิดวันที่ 19 กันยายน 2003 ที่กรุงโตเกียว ปัจจุบันอายุ 23 ปี สูง 160 เซนติเมตร งานอดิเรกคือร้องคาราโอเกะและติดตามไอดอลญี่ปุ่น โดย Mine’S ยังระบุบัญชี X อย่างเป็นทางการของเธอคือ @karin_kitaoka_ และ IG/@karin_kitaoka_0
ดูโพสต์นี้บน Instagram
เริ่มต้นกับ IdeaPocket ในปี 2024
เส้นทางในวงการเริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2024 หลัง IdeaPocket เปิดตัวคารินในฐานะนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านผลงานชุด FIRST IMPRESSION 171 ซึ่งใช้ชื่อเธอเป็นนักแสดงหลัก ฐานข้อมูลผลงานระบุวันวางจำหน่ายในญี่ปุ่นวันที่ 9 เมษายน 2024 ขณะที่ข้อมูลการเผยแพร่แบบดิจิทัลปรากฏตั้งแต่ต้นเดือนเดียวกัน
ภาพลักษณ์ช่วงเปิดตัวถูกวางไว้ในฐานะหญิงสาววัยมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านการถ่ายแบบ ก่อนมีผลงานกับ IdeaPocket ต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนแรกของอาชีพ
แต่เส้นทางของคารินไม่ได้หยุดอยู่กับการเป็นนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟของค่ายเดียว หลังช่วงครึ่งหลังของปี 2024 รายชื่อผลงานเริ่มปรากฏกับผู้ผลิตหลายแห่งมากขึ้น และแหล่งข้อมูลญี่ปุ่นระบุว่าเธอเปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบ 企画単体 หรือการรับงานเป็นรายโปรเจกต์กับหลายค่ายราวเดือนกันยายน 2024
การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทำให้คารินมีผลงานออกสู่ตลาดในวงกว้างกว่าเดิม และชื่อเริ่มปรากฏบนอันดับยอดนิยมของ FANZA บ่อยขึ้นในปีถัดมา
จากอันดับ 15 สู่ Top 10 ของ FANZA
ความนิยมเริ่มเห็นเป็นตัวเลขชัดขึ้นในปี 2025 เมื่อคารินติดอันดับนักแสดงหญิงของ FANZA หลายช่วง ก่อนจบครึ่งหลังของปีด้วยอันดับสูงสุดกลุ่มหนึ่งของตลาด
นิตยสาร FANZA ฉบับเดือนเมษายน 2026 ซึ่งเผยแพร่ผลจัดอันดับนักแสดงหญิงครึ่งหลังปี 2025 เรียงชื่อคารินอยู่ในลำดับที่ 6 ต่อจาก Seto Kanna, Aizawa Miyu, Kawakita Saika, Ishikawa Mio และ Hatano Yui แสดงให้เห็นว่าจากนักแสดงที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปี 2024 เธอขึ้นมาอยู่ใน Top 10 ของการจัดอันดับภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี
กระแสยังต่อเนื่องเข้าสู่ปี 2026 เดือนมกราคม คารินอยู่ที่อันดับ 7 ของ FANZA Video Floor ก่อนขยับเป็นอันดับ 6 ในเดือนเมษายน
จากนั้นเดือน พฤษภาคม 2026 ชื่อ 北岡果林 ขึ้นถึง อันดับ 1 ของ FANZA Video Floor Monthly Actress Ranking เป็นครั้งแรกตามข้อมูลที่ Proclivity-DB เก็บบันทึกจากอันดับบนเว็บไซต์ FANZA โดยตรง เธอขยับขึ้นจากอันดับ 6 ในเดือนก่อนหน้า แซง Aizawa Miyu และ Seto Kanna ในอันดับเดือนนั้น
ตัวเลขนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าเป็น อันดับนักแสดงประจำเดือนของ FANZA Video Floor ไม่ใช่การประกาศว่าเธอเป็นนักแสดงอันดับ 1 ของญี่ปุ่นตลอดทั้งปี
ผ่านจุดสูงสุดแล้วยังอยู่กลุ่มบนในปี 2026
การขึ้นอันดับ 1 ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วหายไปจากตารางทันที ข้อมูลอันดับเดือนสิงหาคม 2026 ยังพบคารินอยู่ที่อันดับ 6 ของ FANZA Video Floor และฐานข้อมูลเดียวกันบันทึกอันดับสูงสุดของเธอไว้ที่อันดับ 1
เมื่อวางตัวเลขต่อกัน เส้นทางของคารินเห็นได้ค่อนข้างชัด จากอันดับ 7 ในเดือนมกราคม ขึ้นอันดับ 6 เดือนเมษายน ก่อนแตะอันดับ 1 เดือนพฤษภาคม และยังอยู่ Top 10 ในเดือนสิงหาคม
อีกหลักฐานหนึ่งคือผลจัดอันดับครึ่งหลังปี 2025 ของนิตยสาร FANZA ซึ่งเธออยู่ลำดับ 6 ทำให้สถานะของคารินในช่วงสองปีแรกไม่ได้อาศัยเพียงอันดับรายเดือนครั้งเดียว แต่มีชื่ออยู่ในกลุ่มบนของหลายช่วงเวลา
ปัจจุบันยังสังกัด Mine’S
แม้ไม่ได้เป็นนักแสดงเอ็กซ์คลูซีฟของ IdeaPocket เหมือนช่วงเปิดตัว แต่คารินยังมีต้นสังกัดด้านการจัดการนักแสดงอย่าง Mine’S เว็บไซต์บริษัท ณ เดือนกันยายน 2026 ยังคงมีชื่อและหน้าโปรไฟล์ของเธออยู่ในรายชื่อนักแสดงของบริษัท
การออกจากรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟจึงไม่ได้หมายถึงการออกจากวงการ แต่เป็นการเปลี่ยนมารับงานจากหลายผู้ผลิต ซึ่งทำให้ชื่อของเธอปรากฏกับค่ายต่าง ๆ มากกว่าในช่วงปีแรก
เส้นทางจาก IdeaPocket ในปี 2024 ถึงการขึ้นอันดับ 1 FANZA Video Floor เดือนพฤษภาคม 2026 จึงกินเวลาเพียงประมาณสองปี ก่อนที่คารินจะเข้าสู่ปีที่สามในวงการด้วยสถานะนักแสดงที่ยังติดกลุ่มบนของอันดับแพลตฟอร์มญี่ปุ่น
สำหรับช่องทางติดตามที่ยืนยันจากต้นสังกัด Mine’S ปัจจุบันสามารถติดตาม Karin Kitaoka ผ่านบัญชี X @karin_kitaoka_ ได้โดยตรง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวสุดเซ็กซี่
- เปิดวาร์ป อดีตนักแบดญี่ปุ่น โชว์หุ่นแซ่บเอวเอส โต้ดราม่าศัลยกรรม
- โฮโนกะ อาชินะ นักแสดงเอวีน้องใหม่พึ่งเดบิวต์ หุ่นแซ่บ เซ็กซี่กระชากใจ
แหล่งข่าวอ้างอิง
- Mine’S: โปรไฟล์ Karin Kitaoka
- GOT: FANZA ฉบับเมษายน 2026 และอันดับครึ่งหลังปี 2025
- FANZA Video Floor Ranking เดือนพฤษภาคม 2026 ที่จัดเก็บโดย Proclivity-DB