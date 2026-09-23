วิธีคนเก่ายืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทยพลัส 1 ต.ค. นี้ รัฐช่วยจ่าย 60%
รัฐไม่ต่อให้อัตโนมัติ เปิด 3 ขั้นตอนคนเก่ากดยืนยันสิทธิไทยช่วยไทยพลัส 60/40 บนแอปฯ เป๋าตัง ระหว่าง 1-15 ต.ค. 2569 รับสิทธิรัฐช่วยจ่าย 60% สูงสุด 1,000 บาทตลอด 2 เดือน
คนเก่าโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ยังต้องเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อ กดยืนยันสิทธิรอบเพิ่มเติม หากต้องการใช้สิทธิต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2569 โดยรัฐบาลเปิดให้ยืนยันตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 ตุลาคม ไม่ได้ต่อสิทธิให้อัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไร
สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิไทยช่วยไทย พลัสอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องกลับไปสมัครใหม่แบบผู้ใช้รายใหม่ เพียงเข้าเป๋าตังเมื่อระบบเปิดวันที่ 1 ตุลาคม แล้วกดยืนยันเข้าร่วมโครงการรอบเพิ่มเติม
ขั้นตอนสำหรับผู้ใช้เดิมสามารถสรุปได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง แล้วกดแบนเนอร์ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40”
เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังจากโทรศัพท์เครื่องที่ใช้งานอยู่ จากหน้าแรกเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 รูปแบบเดียวกับการเข้าใช้สิทธิรอบเดิม โดยรอบที่ผ่านมาเส้นทางสำหรับผู้ใช้เดิมเริ่มจากการกดแบนเนอร์โครงการบนหน้าเป๋าตังโดยตรง
2. อ่านรายละเอียด แล้วกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมรอบเพิ่มเติม
เมื่อเข้าสู่หน้าโครงการ ให้อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขที่แสดงบนหน้าจอ ก่อนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เพิ่มเติม รัฐบาลกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนยืนยันสิทธิผ่านเป๋าตังระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ตุลาคม 2569
3. ตรวจสถานะสิทธิในแอปฯ ก่อนเริ่มใช้จ่าย
หลังดำเนินการเรียบร้อย ให้ตรวจหน้าสถานะโครงการในเป๋าตังว่าระบบแสดงสิทธิสำหรับรอบใหม่แล้วหรือไม่ ในรอบเดิม เมื่อผ่านขั้นตอนยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความการได้รับสิทธิและวันที่เริ่มใช้สิทธิ ก่อนเข้าสู่หน้าหลักที่แสดงวงเงินคงเหลือ
ทั้งนี้ หน้าจอของโครงการรอบเพิ่มเติมจะเปิดใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ขณะที่รัฐบาล ณ วันที่ 23 กันยายน ยืนยันแล้วว่าผู้ใช้เดิมต้องกดยืนยันสิทธิผ่านเป๋าตัง แต่ยังไม่ได้เผยภาพหน้าจอทุกขั้นตอนของรอบใหม่อย่างเป็นทางการ ขั้นตอนข้างต้นจึงอ้างอิงเส้นทางของผู้ใช้เดิมในเป๋าตังรอบที่ผ่านมา ประกอบกับเงื่อนไขล่าสุดที่รัฐบาลประกาศสำหรับรอบเพิ่มเติม
หลังยืนยันสำเร็จ ผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 รัฐร่วมจ่าย 60% ของยอดซื้อ แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการ 2 เดือน ส่วนประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่าน G Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง
ตัวอย่าง หากซื้อสินค้า 100 บาทและรายการนั้นเข้าเงื่อนไขโครงการ รัฐจะร่วมจ่าย 60 บาท ส่วนผู้ใช้จ่ายเอง 40 บาท วงเงิน 1,000 บาทจึง ไม่ใช่เงินสด 1,000 บาทที่โอนเข้า G Wallet และไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้
สามารถใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. ส่วนการสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่ร่วมโครงการ ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 21.00 น. ตลอดช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2569
ผู้ใช้เดิมจึงมีวันที่ต้องจำ 2 ช่วง คือ 1 ถึง 15 ตุลาคม สำหรับกดยืนยันสิทธิ และ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน สำหรับใช้วงเงิน หากต้องการรับสิทธิต่อควรเข้าเป๋าตังตรวจแบนเนอร์โครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม โดยไม่ต้องรอจนใกล้วันปิดยืนยันสิทธิ
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- รัฐบาลไทย: รายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย พลัส เพิ่มเติม
- รัฐบาลไทย: ครม. เห็นชอบไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เพิ่มเติม
- กรมประชาสัมพันธ์: กำหนดยืนยันสิทธิ 1 ถึง 15 ตุลาคม 2569
- ไทยรัฐ: ขั้นตอนใช้งานเป๋าตังสำหรับผู้ใช้เดิมในรอบก่อน