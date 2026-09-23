ไม่ยอมจบ! ป้าดา บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธที่ดินวัดป่าฯ 21 ไร่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 11:58 น.
ไม่ยอมจบ! ป้าดา บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธที่ดิน 21 ไร่

ไม่ยอมจบ! ป้าดา-ป้าบัวไข บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม 21 ไร่

23 กันยายน 2569 ที่กองบังคับการปราบปราม น.ส.ชมมณี น้อยจันทร์ หรือ “ป้าดา” และ นางบัวไข สรสมุทร หรือ “ป้าบัวไข” ทายาทของ นายเฮียง พิมพ์ศรี อดีตเจ้าของที่ดินเนื้อที่ 21 ไร่ พร้อมด้วย นายวรเดช ช่างปุ อดีตผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และทีมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม

การเดินทางเข้าพบตำรวจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นหนังสือแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติม กรณีความผิดปกติเกี่ยวกับ วัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น พร้อมนำพยานหลักฐานและเอกสารสำคัญชุดใหม่เข้าสู่กระบวนการสอบสวนของกองปราบปราม เพื่อให้ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน

โฆษณา

สำหรับประเด็นที่มาและการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของที่ดินเนื้อที่ 21 ไร่ดังกล่าว ซึ่งเดิมเป็นของนายเฮียง พิมพ์ศรี โดยฝ่ายทายาทเตรียมนำเอกสารสิทธิและหลักฐานยืนยันสิทธิตามกฎหมายมามอบให้พนักงานสอบสวน รวมทั้งข้อมูลจากอดีตผู้ตรวจฯ สำนักพุทธฯ ที่คาดว่าจะชี้ให้เห็นถึงข้อสังเกตในกระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ หรือความเกี่ยวพันเรื่องทรัพย์สินของวัดป่าอดุลยาราม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 11:58 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศการแข่งขันมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสดมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 กำปั้นไทยชก 2 คู่วันนี้ 15.30 น. และ 17.00 น.

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ตารางแข่งฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ของทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม

ตารางแข่ง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 3 นัด

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ &quot;มหาอุทกภัย&quot; น้ำมาจากไหน?

บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ “มหาอุทกภัย” น้ำมาจากไหน?

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทยาศาสตร์ เสียชีวิตในบ้าน คาดจากไปไม่ต่ำกว่า 10 ปี ข่าว

อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ

6 นาที ที่แล้ว
บรรยากาศการแข่งขันมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 กำปั้นไทยชก 2 คู่วันนี้ 15.30 น. และ 17.00 น.

10 นาที ที่แล้ว
ถึงกับร้องห๊ะ! ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น สุดท้ายเข้าเนื้อเต็มๆ ข่าว

ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น ชาวเน็ตเฉลยความจริง ถึงกับร้องห๊ะ!

15 นาที ที่แล้ว
ตารางแข่งฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ของทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอล

ตารางแข่ง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 3 นัด

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสภาพอากาศวันนี้ เฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนัก ช่วงบ่ายนี้

31 นาที ที่แล้ว
โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี ฟุตบอล

โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทีมกฎหมายช่างภาพ เตรียมสุ่มเอกสารดำเนินคดีในสัปดาห์นี้ โดนกล่าวหาลวนลามคอสเพลย์สาว

45 นาที ที่แล้ว
บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ &quot;มหาอุทกภัย&quot; น้ำมาจากไหน? ข่าว

บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ “มหาอุทกภัย” น้ำมาจากไหน?

56 นาที ที่แล้ว
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง ข่าว

คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

60 นาที ที่แล้ว
อีดา อาเมลี รอบซาห์ม นักวิ่งเทรลชาวนอร์เวย์ เสียชีวิตจากการพลัดตกสันเขารอมส์ดาลเซกเกน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักวิ่งเทรลดาวรุ่งโลก พลัดตกสันเขานอร์เวย์ดับ เพิ่งผ่านวันเกิดแค่ 4 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ ปรับ “ปัตตานี เอฟซี” 50,000 บาท กรณีปล่อยรถบดชน “ทาวน์เซนด์”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก บันเทิง

เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แซว ขาดหนึ่งคน หลัง “ทนายแก้ว” โพสต์ภาพร่วมรับประทานอาหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม งง ‘อาคารจอดแล้วจร’ คืออะไร นึกว่าตัวอักษรไม่ครบ เจอชาวเน็ตตอบ ฮาลั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลงโฆษณาร้านอาหารกัมพูชาคล้ายเอ็มเค ข่าว

ทัวร์ลงอีก! โฆษณาสุกี้เขมรก๊อปเพลง MK คนไทยฟังแล้วเอ๊ะ คุ้นจนร้องตามได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทรงศักดิ์” ยืนยันรัฐบาลเอาอยู่ หลังเพจดังเตือนช่วงนี้ฝนตกหนัก เป็นมหาอุทกภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ครูไก่&quot; แจงปมภาพ &quot;คุณพุ่ม&quot; ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม ข่าว

“ครูไก่” แจงปมภาพ “คุณพุ่ม” ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านเวดดิ้งกัมพูชาลอกเลียนแบบฉลองพระองค์สีทองในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าว

เคลมอีก! ห้องเสื้อเขมรลอกฉลองพระองค์ พระราชินีสุทิดาฯ อ้างได้แรงบันดาลใจยุค 1890s

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณหลังขึ้นแสดงรอบชิง ขอพลังแฟนคลับโหวตถึงแชมป์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก บันเทิง

ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน &quot;แชด กิลเบิร์ต&quot; สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง บันเทิง

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026 บันเทิง

โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง “เนเน่ รอยัล” โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร บันเทิง

คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” เอือม! บ่นเจอประชาชนเขมรทักมาขอเงินไม่หยุด หาเงินซื้อบ้าน-จักรยานยนต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสิ้น “พระครูพินิตคัมภีรธรรม” หรือ “ท่านตุ๊เป๋” เจ้าอาวาส วัดโค้งงาม ละสังขารอย่างสงบ