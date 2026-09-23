ไม่ยอมจบ! ป้าดา บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธที่ดินวัดป่าฯ 21 ไร่
ไม่ยอมจบ! ป้าดา-ป้าบัวไข บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม 21 ไร่
23 กันยายน 2569 ที่กองบังคับการปราบปราม น.ส.ชมมณี น้อยจันทร์ หรือ “ป้าดา” และ นางบัวไข สรสมุทร หรือ “ป้าบัวไข” ทายาทของ นายเฮียง พิมพ์ศรี อดีตเจ้าของที่ดินเนื้อที่ 21 ไร่ พร้อมด้วย นายวรเดช ช่างปุ อดีตผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และทีมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม
การเดินทางเข้าพบตำรวจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นหนังสือแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติม กรณีความผิดปกติเกี่ยวกับ วัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น พร้อมนำพยานหลักฐานและเอกสารสำคัญชุดใหม่เข้าสู่กระบวนการสอบสวนของกองปราบปราม เพื่อให้ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
สำหรับประเด็นที่มาและการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของที่ดินเนื้อที่ 21 ไร่ดังกล่าว ซึ่งเดิมเป็นของนายเฮียง พิมพ์ศรี โดยฝ่ายทายาทเตรียมนำเอกสารสิทธิและหลักฐานยืนยันสิทธิตามกฎหมายมามอบให้พนักงานสอบสวน รวมทั้งข้อมูลจากอดีตผู้ตรวจฯ สำนักพุทธฯ ที่คาดว่าจะชี้ให้เห็นถึงข้อสังเกตในกระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ หรือความเกี่ยวพันเรื่องทรัพย์สินของวัดป่าอดุลยาราม
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