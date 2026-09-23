คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:05 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:09 น.
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ พร้อมวางค่าตอบแทนให้ 500 บาท แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ต จัดให้เต็มเตียง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เมื่อเพจเฟซบุ๊กของโรงแรม Patong Bay Residence ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โพสต์คลิปความประทับใจจากลูกค้าชาวต่างชาติรายหนึ่ง มาเข้าพักที่โรงแรม ก่อนจะเขียนโน้ตลงในกระดาษ ระบุว่า “Can you also make towel animals, Thank you.” แปลเป็นไทยได้ว่า “ช่วยพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปสัตว์ให้ด้วยได้ไหม ขอบคุณ” พร้อมแนบเงินสดจำนวน 500 บาทเอาไว้บนที่นอน

คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง-1
ภาพจาก : FB Patong Bay Residence

งานนี้หลังจากที่ทีมแม่บ้านของโรงแรมเข้ามาทำความสะอาดห้อง และพบโน้ตดังกล่าว จากนั้นก็เริ่มปฏิบัติภารกิจยกสวนสัตว์ขนาดย่อมมาไว้บนเตียงนอน โดยการรังสรรค์ ‘พับผ้าเช็ดตัว’ เป็นรูปสัตว์หลากหลายชนิด อาทิ ช้าง, กบ, ลิง, หมู, นกยูง เป็นต้น เรียกได้ว่าหลังจากลูกค้ากลับเข้าห้องพักมาต้องเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน

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“แขกขอให้พับสัตว์… แม่บ้านเราก็จัดให้แบบไม่ธรรมดา Request เล็ก ๆ แต่ความตั้งใจของเราจัดเต็ม เพราะอยากให้ทุกการเข้าพักมีเรื่องให้ยิ้มได้

Guest requested towel animals… and our housekeeping team went ALL IN! A little request, with a lot of heart.”

คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง-4
ภาพจาก : FB Patong Bay Residence
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง-3
ภาพจาก : FB Patong Bay Residence
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง-2
ภาพจาก : FB Patong Bay Residence

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อ้างอิงจาก : FB Patong Bay Residence

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:05 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:09 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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