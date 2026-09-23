คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ พร้อมวางค่าตอบแทนให้ 500 บาท แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ต จัดให้เต็มเตียง
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เมื่อเพจเฟซบุ๊กของโรงแรม Patong Bay Residence ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โพสต์คลิปความประทับใจจากลูกค้าชาวต่างชาติรายหนึ่ง มาเข้าพักที่โรงแรม ก่อนจะเขียนโน้ตลงในกระดาษ ระบุว่า “Can you also make towel animals, Thank you.” แปลเป็นไทยได้ว่า “ช่วยพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปสัตว์ให้ด้วยได้ไหม ขอบคุณ” พร้อมแนบเงินสดจำนวน 500 บาทเอาไว้บนที่นอน
งานนี้หลังจากที่ทีมแม่บ้านของโรงแรมเข้ามาทำความสะอาดห้อง และพบโน้ตดังกล่าว จากนั้นก็เริ่มปฏิบัติภารกิจยกสวนสัตว์ขนาดย่อมมาไว้บนเตียงนอน โดยการรังสรรค์ ‘พับผ้าเช็ดตัว’ เป็นรูปสัตว์หลากหลายชนิด อาทิ ช้าง, กบ, ลิง, หมู, นกยูง เป็นต้น เรียกได้ว่าหลังจากลูกค้ากลับเข้าห้องพักมาต้องเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน
“แขกขอให้พับสัตว์… แม่บ้านเราก็จัดให้แบบไม่ธรรมดา Request เล็ก ๆ แต่ความตั้งใจของเราจัดเต็ม เพราะอยากให้ทุกการเข้าพักมีเรื่องให้ยิ้มได้
Guest requested towel animals… and our housekeeping team went ALL IN! A little request, with a lot of heart.”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรงแรมพูลแมน แจงเหตุยกเลิกจัดงานเสวนาผู้นำฝ่ายค้าน หวั่นโยงการเมือง
- โรงแรมดังภูเก็ต แจงเงื่อนไขหลังโซเชียลแห่แชร์ “เซอร์วิสชาร์จ” สูงกว่าแสนบาท
- สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง “ห้องเดิมไหมคะ” สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที
อ้างอิงจาก : FB Patong Bay Residence