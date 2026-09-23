หญิงอินเดีย ดับสยอง พลัดตกหม้อซุปเดือดในงานบุญ อาการโคม่า ทนเจ็บไม่ไหว
ภาพสลด หญิงอินเดียวัย 46 ปี สะดุดล้มพลัดตกหม้อซุปเดือดระหว่างเตรียมอาหารแจกในงานเทศกาลพระพิฆเนศ บาดเจ็บสาหัส เพื่อน้ร่งช่วยชีวิตแต่ไร้ปาฏิหาริย์
สำนักข่าวต่าวประเทศ รายงานอุบัติเหตุสลดในรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย กรณี สุชาธา (Sujatha) หญิงวัย 46 ปีเสียชีวิตจากการพลัดตกลงไปในหม้อต้มซุปที่กำลังเดือดจัด ขณะที่เธอกำลังช่วยเตรียมอาหารแจกจ่ายให้ผู้ศรัทธาและชาวบ้านที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีเกิดเหตุขณะสุชาธาและหญิงอีกคนกำลังช่วยกันยกหม้อต้มซุปซัมบาร์ (ซุปถั่วแบบอินเดียใต้) ขนาดใหญ่ จังหวะที่ทั้งสองคนกำลังวางหม้อลงบนพื้น สุชาธาเสียหลักสะดุดล้มทำให้ศีรษะและลำตัวช่วงบนพุ่งทิ่มลงไปในหม้อซุป
หญิงที่ยกหม้อมาด้วยกันรีบคว้าขาสุชาธาและดึงตัวเธอออกมาจากหม้อทันที ก่อนที่สุชาธาจะล้มพับลงกับพื้น ขณะเดียวกันผู้คนที่อยู่ในบริเวณจุดเตรียมอาหารต่างกรีดร้องด้วยความตกใจและรีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวสุชาธาส่งโรง พยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากเธอมีบาดแผลพุพองจากความร้อนอย่างรุนแรงทั่วร่างกายและอยู่ในอาการโคม่า สุดท้ายเธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเช้าวันถัดมา ขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนรายละเอียดของเหตุการณ์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเหตุการณ์นี้คืออุบัติเหตุ
อย่างไรก็ดี อุบัติเหตุพลัดตกหม้อต้มซุปจนเสียชีวิตในอินเดียไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้ในปี 2562 เคยมีเด็กเสียชีวิตจากเหตุการณ์ลักษณะนี้ 2 ราย ได้แก่ เด็กชายวัย 3 ขวบ พลัดตกหม้อต้มซุปซัมบาร์ในงานเลี้ยงของครอบครัว และเด็กชายวัย 6 ขวบ พลัดตกหม้อต้มซุปซัมบาร์ภายในโรงเรียน
ข้อมูลจาก : thesun และ indiatvnews
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