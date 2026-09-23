หญิงอินเดีย ดับสยอง พลัดตกหม้อซุปเดือดในงานบุญ อาการโคม่า ทนเจ็บไม่ไหว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 20:01 น.
หญิงอินเดียพลัดตกหม้อซุปเดือดเสียชีวิต ขณะเตรียมงานเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ

ภาพสลด หญิงอินเดียวัย 46 ปี สะดุดล้มพลัดตกหม้อซุปเดือดระหว่างเตรียมอาหารแจกในงานเทศกาลพระพิฆเนศ บาดเจ็บสาหัส เพื่อน้ร่งช่วยชีวิตแต่ไร้ปาฏิหาริย์

สำนักข่าวต่าวประเทศ รายงานอุบัติเหตุสลดในรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย กรณี สุชาธา (Sujatha) หญิงวัย 46 ปีเสียชีวิตจากการพลัดตกลงไปในหม้อต้มซุปที่กำลังเดือดจัด ขณะที่เธอกำลังช่วยเตรียมอาหารแจกจ่ายให้ผู้ศรัทธาและชาวบ้านที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ

ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีเกิดเหตุขณะสุชาธาและหญิงอีกคนกำลังช่วยกันยกหม้อต้มซุปซัมบาร์ (ซุปถั่วแบบอินเดียใต้) ขนาดใหญ่ จังหวะที่ทั้งสองคนกำลังวางหม้อลงบนพื้น สุชาธาเสียหลักสะดุดล้มทำให้ศีรษะและลำตัวช่วงบนพุ่งทิ่มลงไปในหม้อซุป

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หญิงที่ยกหม้อมาด้วยกันรีบคว้าขาสุชาธาและดึงตัวเธอออกมาจากหม้อทันที ก่อนที่สุชาธาจะล้มพับลงกับพื้น ขณะเดียวกันผู้คนที่อยู่ในบริเวณจุดเตรียมอาหารต่างกรีดร้องด้วยความตกใจและรีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวสุชาธาส่งโรง พยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากเธอมีบาดแผลพุพองจากความร้อนอย่างรุนแรงทั่วร่างกายและอยู่ในอาการโคม่า สุดท้ายเธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเช้าวันถัดมา ขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนรายละเอียดของเหตุการณ์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเหตุการณ์นี้คืออุบัติเหตุ

อย่างไรก็ดี อุบัติเหตุพลัดตกหม้อต้มซุปจนเสียชีวิตในอินเดียไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้ในปี 2562 เคยมีเด็กเสียชีวิตจากเหตุการณ์ลักษณะนี้ 2 ราย ได้แก่ เด็กชายวัย 3 ขวบ พลัดตกหม้อต้มซุปซัมบาร์ในงานเลี้ยงของครอบครัว และเด็กชายวัย 6 ขวบ พลัดตกหม้อต้มซุปซัมบาร์ภายในโรงเรียน

หญิงอินเดียสะดุดล้มหัวจุ่มหม้อเดือดเสียชีวิต-2หญิงอินเดียสะดุดล้มหัวจุ่มหม้อเดือดเสียชีวิต-2

ข้อมูลจาก : thesun และ indiatvnews

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 20:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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