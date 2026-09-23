สิ้น “พระครูพินิตคัมภีรธรรม” หรือ “ท่านตุ๊เป๋” เจ้าอาวาส วัดโค้งงาม ละสังขารอย่างสงบ
สิ้น “พระครูพินิตคัมภีรธรรม” หรือ “ท่านตุ๊เป๋” เจ้าอาวาส วัดโค้งงาม ละสังขารอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัว สิริอายุ 61 ปี พรรษา 40
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก วัดโค้งงาม แจ้งข่าวว่า “พระครูพินิตคัมภีรธรรม” (ปี คมฺภีโร) หรือ “ท่านตุ๊เป๋” เจ้าอาวาสวัดโค้งงาม ได้ละสังขาร (มรณภาพ) ลงแล้วอย่างสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 เวลา 16.50 น.
โดยประะกาศจากสำนักงานเจ้าคณะอำเภอฮอด ระบุว่า ด้วย พระครูพินิตคัมภีรธรรม อายุ 61 ปี พรรษา 40 เจ้าอาวาสวัดโค้งงาม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มรณภาพลงอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน 2569 เมื่อเวลา 16.50 น.
โดยมีกำหนดพิธีรดน้ำศพ วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 เวลา 15.00 น. ณ วัดโค้งงาม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอนิมนต์คณะสงฆ์ และเจริญพรเรียนเชิญประชาชนได้ร่วมพิธีรดน้ำศพตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน
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