ชาวเน็ตแห่แซว ขาดหนึ่งคน หลัง “ทนายแก้ว” โพสต์ภาพร่วมรับประทานอาหาร
ชาวเน็ตแห่แซว ขาดหนึ่งคน หลัง “ทนายแก้ว” โพสต์ภาพร่วมรับประทานอาหาร กับ หนุ่ม กรรชัย เกือบจะครบดรีมทีม มั่นใจรอบนี้รู้จักกันหมด
จากกรณีข่าวดังในช่วงที่ผ่านมากับ นุช มั่วบ้านงาน อยู่ในวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย จนชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร เนื่องจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างระบุตรงกันว่าไม่รู้จักหญิงรายนี้ ก่อนที่จะทราบในเวลาต่อมาว่าสาวหล่อคนดังกล่าวปรากฎเฟรมคู่กับคนดังมากมายนั้น
ล่าสุดทนายแก้ว หรือ มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ได้โพสต์ข้อความและภาพเฟซบุ๊กระบุว่า “ตามประสาพี่ๆน้องๆก่อนอื่นพี่หนุ่มถามก่อนเลยว่า “ทุกคนรู้จักกันหมดนะ” โดยเป็นภาพร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน หนุ่ม กรรชัย , เอก สายไหม , ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ , ทนายตุ๋ย
ทั้งนี้ชาวเน็ตได้เขียนแซวว่า ขาดไปหนึ่งคน เกือบจะครบดรีมทีม จนกลายเป็นกระแสขำขันในสื่อสังคมออนไลน์
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