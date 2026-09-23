เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก
เปิดประวัติ พอลินา วิลลาเรียล มือกลองและนักร้องนำ The Warning วงร็อกระดับโลก หลังร่วมสร้างสีสันในเพลง Seven Nation Army รอบ Final ของเนเน่ รอยัล
เบื้องหลังโชว์ Seven Nation Army ของ “เนเน่ รอยัล” รัตติกานต์ อำลอย ในรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent 2026 มีอีกหนึ่งนักดนตรีหญิงที่ได้รับความสนใจจากแฟนเพลง นั่นคือ พอลินา วิลลาเรียล (Paulina Villarreal) หรือ “เปา” มือกลองจาก The Warning วงร็อกสามพี่น้องจากเมืองมอนเตร์เรย์ ประเทศเม็กซิโก
พอลินาคือมือกลองที่ร่วมแสดงกับเนเน่ในเพลง Seven Nation Army บนเวที Final พร้อมให้ข้อมูลว่า สมาชิก The Warning ทั้งสามคนเดินทางมาให้กำลังใจเนเน่ และร่วมเล่นดนตรีด้วยกันในห้องซ้อมก่อนขึ้นแสดงจริง
การปรากฏตัวของ The Warning ไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีที่มา เพราะเพจเดียวกันระบุว่า วงสามพี่น้องจากเม็กซิโกเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจทางดนตรีของเนเน่มาโดยตลอด ขณะที่ The Warning เองได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในศิลปินรับเชิญช่วงรอบ Final ของ AGT 2026 เช่นเดียวกับ Linkin Park
พอลินา วิลลาเรียล คือใคร
พอลินาเกิดเมื่อปี 2002 ที่เมืองมอนเตร์เรย์ ประเทศเม็กซิโก และเติบโตในครอบครัวที่มีดนตรีอยู่รอบตัวตั้งแต่เด็ก
ข้อมูลจาก SABIAN ผู้ผลิตฉาบที่มีพอลินาเป็นศิลปินในสังกัดระบุว่า เธอเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 4 ปี ก่อนพ่อแม่จะสังเกตเห็นทักษะด้านจังหวะจากการเล่นเกม Rock Band และซื้อกลองจริงให้เมื่ออายุ 7 ปี จากนั้นเริ่มเรียนกลองและเล่นเพลงของวงที่ชื่นชอบอย่างจริงจัง โดย SABIAN ระบุว่าเธอเล่นกลองมาตั้งแต่ปี 2009 และยก นีล เพิร์ต (Neil Peart) มือกลองของ Rush เป็นอิทธิพลสำคัญ
ความสามารถของพอลินาไม่ได้จำกัดอยู่หลังกลอง เธอยังเล่นเปียโน แต่งเพลง และร้องเพลงให้ The Warning โดยรับหน้าที่ร้องนำในผลงานบางเพลงด้วย เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของวงระบุบทบาทสมาชิกไว้ว่า ดานิเอลา “แดนนี” วิลลาเรียล เล่นกีตาร์ ร้องนำ และเปียโน, พอลินา “เปา” วิลลาเรียล เล่นกลอง ร้อง และเปียโน ส่วน อเลฮานดรา “อเล” วิลลาเรียล เล่นเบส เปียโน และร้องประสาน
ดังนั้น หากเรียกพอลินาว่าเป็นเพียง “มือกลอง” ก็อาจอธิบายบทบาทของเธอไม่ครบ เพราะเธอมีส่วนทั้งด้านการเล่นดนตรี การร้อง และการแต่งเพลงของวง
The Warning จากสามพี่น้องเล่นเพลงคัฟเวอร์ สู่เวทีร็อกนานาชาติ
The Warning เกิดจากสามพี่น้องตระกูลวิลลาเรียลที่เติบโตมาด้วยกันในมอนเตร์เรย์ ทั้งสามเริ่มจากการเรียนดนตรีคลาสสิก ก่อนหันมาสนใจร็อกจากเกม Rock Band แล้วเลือกเครื่องดนตรีประจำตัวของแต่ละคน
SABIAN ระบุว่าการรวมตัวเป็น The Warning เริ่มขึ้นช่วงปลายปี 2012 จากนั้นทั้งสามเล่นเพลงคัฟเวอร์และนำคลิปลง YouTube จนการคัฟเวอร์ Enter Sandman ของ Metallica กลายเป็นคลิปที่ได้รับความสนใจในวงกว้าง และนำไปสู่การได้รับเชิญให้แสดงในรายการ The Ellen DeGeneres Show เมื่อปี 2015
Berklee College of Music บันทึกไว้ในปีเดียวกันว่า คลิป Enter Sandman ของสามพี่น้องมียอดชมหลายล้านครั้ง ก่อนพวกเธอเดินทางเข้าเรียนหลักสูตรภาคฤดูร้อนระยะเวลา 5 สัปดาห์ที่ Berklee หลังระดมทุนค่าเรียนผ่าน GoFundMe สำเร็จ
จากวงเด็กที่เริ่มต้นด้วยเพลงคัฟเวอร์ The Warning ค่อย ๆ สร้างผลงานของตัวเอง และขยายไปสู่การทัวร์ระดับนานาชาติ GRAMMY.com ระบุว่า วงเคยเปิดการแสดงให้ศิลปินและวงร็อกอย่าง Guns N’ Roses, Foo Fighters และ Muse ก่อนออกอัลบั้ม Keep Me Fed ในปี 2024
ปัจจุบันเส้นทางของสามพี่น้องยังเดินหน้าต่อ ในปี 2026 The Warning เปิดตัวอัลบั้ม Everything’s Falling ซึ่งวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ตามข้อมูลจากร้านค้าอย่างเป็นทางการของวง
พอลินา มือกลองที่ไม่ได้อยู่เพียงหลังเวที
หนึ่งในลักษณะเด่นของ The Warning คือสมาชิกทั้งสามมีบทบาทในการสร้างเพลงมากกว่าหน้าที่ประจำเครื่องดนตรี พอลินาเองเริ่มเขียนเนื้อร้องและแต่งเพลงตั้งแต่วัยเด็ก โดย SABIAN ระบุว่ากระบวนการแต่งเพลงของเธอมักเริ่มจากเปียโน แม้เครื่องดนตรีที่เธอหลงใหลที่สุดยังคงเป็นกลอง
อัลบั้มชุดแรก XXI Century Blood ซึ่งออกในปี 2017 มีทั้งเสียงกลองและเปียโนของพอลินา พร้อมการรับหน้าที่ร้องนำในบางเพลง จึงทำให้เธอมีบทบาทในฐานะนักดนตรีหลายด้านมาตั้งแต่ช่วงแรกของวง
เมื่อ The Warning เติบโตขึ้น พอลินายังมีส่วนในกระบวนการแต่งเพลงและพัฒนาซาวด์ของวง เธอเคยให้สัมภาษณ์ GRAMMY.com ว่า ประสบการณ์จากการออกทัวร์กับ Foo Fighters, Muse และ Guns N’ Roses ทำให้สมาชิกเรียนรู้จากศิลปินที่ได้ชมบนเวทีทุกคืน และผลักดันให้พวกเธอต้องการพัฒนาทั้งการแสดงสดและผลงานชุดใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
จากวงที่เนเน่ชื่นชอบ สู่การเล่นด้วยกันบนเวที AGT
การที่พอลินามาปรากฏตัวอยู่หลังชุดกลองในโชว์ Seven Nation Army จึงกลายเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่น่าสนใจของรอบ Final สำหรับแฟนเนเน่ โดยเฉพาะเมื่อ The Warning เป็นวงที่มีอิทธิพลต่อความสนใจด้านร็อกของเธอ ตามข้อมูลจากเพจเจาะเวลาหาอดีต
ก่อนขึ้นโชว์จริง สมาชิกทั้งสามของ The Warning ยังเข้าไปพบและให้กำลังใจเนเน่ในห้องซ้อม พร้อมร่วมแจมดนตรีด้วยกัน ก่อนพอลินาจะมาร่วมตีกลองในโชว์แข่งขันเพลง Seven Nation Army
สำหรับเนเน่ เวทีรอบ Final เกิดขึ้นหลังเส้นทางหลายรอบใน AGT ซีซัน 21 ตั้งแต่การร้อง Zombie ของ The Cranberries ในรอบออดิชัน ต่อด้วย Hysteria ของ Muse และ Black Hole Sun ของ Soundgarden ซึ่งทำให้เมล บี กด Live Golden Buzzer ส่งเธอเข้าสู่รอบชิงโดยตรง
จากเด็กสาวไทยที่เติบโตมากับการฟังและเล่นเพลงร็อก การได้ขึ้นแสดงในรอบชิง AGT พร้อมนักดนตรีจากวงที่เธอชื่นชอบจึงเป็นอีกหนึ่งภาพที่เชื่อมเส้นทางการฝึกดนตรีในอดีตเข้ากับเวทีระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเธอ
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- ประวัติ Paulina Villarreal จาก SABIAN
- ประวัติและสมาชิก The Warning จาก Chuff Media
- บทสัมภาษณ์ The Warning จาก GRAMMY.com
- เรื่องราว The Warning ที่ Berklee College of Music