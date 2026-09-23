“ทรงศักดิ์” ยืนยันรัฐบาลเอาอยู่ หลังเพจดังเตือนช่วงนี้ฝนตกหนัก เป็นมหาอุทกภัย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 11:16 น.

ทรงศักดิ์ ยืนยันรัฐบาลเอาอยู่ หลังเพจดังเตือนช่วงนี้ฝนตกหนัก เป็นมหาอุทกภัย มีฝนตกในบางพื้นที่แต่ไม่ถึงขนาดนั้น เตรียมพร้อมตลอด

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีเพจเตือนภัยพิบัติใหญ่เนื่องจากฝนตกหนักในช่วง 24-27 ก.ย. ว่า ส่วนตัวตนมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยพิบัติ ในการให้ข้อมูลเรื่องน้ำ ซึ่งจริงๆ แล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วงวันที่ 24 – 26 ก.ย.นี้ว่า จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าว ยืนยันว่ามีการเตรียมพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการป้องกันแล้ว ตนมองว่า ไม่น่ากังวล โดยข้อมูลที่ให้มา

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากประเมินจากปริมาณน้ำฝนและพื้นที่ที่รองรับยังสามารถรองรับน้ำอยู่ได้ใช่หรือไม่ นายทรงศักดิ์กล่าวว่า เรายังสามารถรองรับมาตรการที่ยังป้องกันได้ จากที่เรากังวลใจ ซึ่งจริงๆ วันนี้มีหลายข่าวไม่ใช่แค่เรื่องน้ำ มีถึงเรื่องเอลนีโญด้วยซ้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งในอนาคตข้างหน้า เราเตรียมทั้งสองอย่างไปพร้อมกัน และเมื่อวันที่ 22 ก.ย.ตนได้ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน ที่มีการนำเสนอข่าวออกมาเช่นนี้ และตนมองว่าเป็น ในลักษณะสร้างแรงกดดันให้รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลเองมีมาตรการป้องกันอยู่แล้ว

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บางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลต้องคิดและกลั่นกรองตามไปด้วย ห้ามไม่ได้ ไม่รู้ว่าคนที่นำเสนอข่าวเป็นใครบ้าง แต่เรื่องของน้ำมีมาตรการเตรียมพร้อมอยู่แล้ว และเมื่อวันที่ 22 ก.ย.ในที่ประชุมครม. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มีการนำเสนอขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆ ที่จะเข้าไปตรวจวัดและติดตั้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้มีข้อมูลในการประมวลผล สร้างความแม่นยำ และมีเวลาแจ้งเตือนประชาชน มีเวลาในการเตรียมความพร้อมหากต้องอพยพ รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐที่จะต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากร เข้าไปดูแลประชาชน เพราะฉะนั้น ตนมั่นใจว่า ที่เป็นข่าวอาจเป็นเฟคนิวส์ ทำให้ตื่นตระหนกมากกว่า แต่ยอมรับว่า ขณะนี้มีข้อมูลอยู่ว่า มีฝนตกในบางพื้นที่แต่ไม่ถึงขนาดนั้น รัฐบาลเอาอยู่

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 11:16 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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