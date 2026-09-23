ทัวร์ลงอีก! โฆษณาสุกี้เขมรก๊อปเพลง MK คนไทยฟังแล้วเอ๊ะ คุ้นจนร้องตามได้
ชาวเน็ตจับโป๊ะโฆษณาร้านสุกี้กัมพูชา ใช้ทำนองเพลงคล้าย MK คนไทยฟังแล้วถึงกับเอ๊ะ จวกยับก๊อปอีกแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก ASEAN “มอง” ไทย แชร์คลิปวิดีโอโฆษณาร้านอาหารของประเทศกัมพูชาที่มีชื่อแบรนด์ว่า “Master Suki Soup” จุดที่ทำให้คนไทยหลายคนที่กดเข้าไปดูต้องสะดุดและเกิดอาการเอ๊ะขึ้นมาในใจ คือทำนองเพลงประกอบโฆษณาที่ฟังแล้วคุ้นหูเป็นอย่างมาก ชนิดที่ว่าแทบจะร้องเนื้อเพลงภาษาไทยทับลงไปได้เลย
สำหรับคนไทย เชื่อว่าแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินเพลงโฆษณาประจำร้านสุกี้ชื่อดังอย่าง MK ที่มีเนื้อร้องสุดฮิตติดหูและร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองว่า
“กินอะไร กินอะไร กินอะไรไปกินเอ็มเค สดชื่นหัวใจ ถูกอนามัยหนักหนา
กินอะไร กินอะไร กินอะไรไปกินเอ็มเค เป็ดย่างหมูแดงติ่มซำ มากมายหลากหลาย
กินอะไร กินอะไร กินอะไรไปกินเอ็มเค ถูกใจทั้งบ้าน เบิกบานเมื่อมาได้กลิ่น
กินอะไร กินอะไร กินอะไรไปกินเอ็มเค อิ่มหนำสำราญ หนุกหนานเพื่อนกันช่วยกิน”
ทว่าเมื่อนำจังหวะและทำนองของเพลงจากโฆษณา Master Suki Soup ของฝั่งเพื่อนบ้านมาเทียบกัน พบว่ามีความคล้ายคลึงกับทำนองเพลงของเอ็มเคอย่างปฏิเสธไม่ได้ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไทยที่ได้ฟังคลิปดังกล่าวต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยกันอย่างดุเดือด อาทิ
“มาทีหลังแต่กล้าตั้งชื่อเรียกแบรนด์ตัวเองว่ามาสเตอร์”
“ก๊อปปี้ทุกอย่างจริง ๆ”
“เหลืออะไรบ้างที่มันไม่ลอก”
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