ทัวร์ลงอีก! โฆษณาสุกี้เขมรก๊อปเพลง MK คนไทยฟังแล้วเอ๊ะ คุ้นจนร้องตามได้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 11:33 น.
เพลงโฆษณาร้านอาหารกัมพูชาคล้ายเอ็มเค

ชาวเน็ตจับโป๊ะโฆษณาร้านสุกี้กัมพูชา ใช้ทำนองเพลงคล้าย MK คนไทยฟังแล้วถึงกับเอ๊ะ จวกยับก๊อปอีกแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก ASEAN “มอง” ไทย แชร์คลิปวิดีโอโฆษณาร้านอาหารของประเทศกัมพูชาที่มีชื่อแบรนด์ว่า “Master Suki Soup” จุดที่ทำให้คนไทยหลายคนที่กดเข้าไปดูต้องสะดุดและเกิดอาการเอ๊ะขึ้นมาในใจ คือทำนองเพลงประกอบโฆษณาที่ฟังแล้วคุ้นหูเป็นอย่างมาก ชนิดที่ว่าแทบจะร้องเนื้อเพลงภาษาไทยทับลงไปได้เลย

สำหรับคนไทย เชื่อว่าแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินเพลงโฆษณาประจำร้านสุกี้ชื่อดังอย่าง MK ที่มีเนื้อร้องสุดฮิตติดหูและร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองว่า

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“กินอะไร กินอะไร กินอะไรไปกินเอ็มเค สดชื่นหัวใจ ถูกอนามัยหนักหนา
กินอะไร กินอะไร กินอะไรไปกินเอ็มเค เป็ดย่างหมูแดงติ่มซำ มากมายหลากหลาย
กินอะไร กินอะไร กินอะไรไปกินเอ็มเค ถูกใจทั้งบ้าน เบิกบานเมื่อมาได้กลิ่น
กินอะไร กินอะไร กินอะไรไปกินเอ็มเค อิ่มหนำสำราญ หนุกหนานเพื่อนกันช่วยกิน”

ทว่าเมื่อนำจังหวะและทำนองของเพลงจากโฆษณา Master Suki Soup ของฝั่งเพื่อนบ้านมาเทียบกัน พบว่ามีความคล้ายคลึงกับทำนองเพลงของเอ็มเคอย่างปฏิเสธไม่ได้ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไทยที่ได้ฟังคลิปดังกล่าวต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยกันอย่างดุเดือด อาทิ

“มาทีหลังแต่กล้าตั้งชื่อเรียกแบรนด์ตัวเองว่ามาสเตอร์”

“ก๊อปปี้ทุกอย่างจริง ๆ”

“เหลืออะไรบ้างที่มันไม่ลอก”

ร้านสุกี้กัมพูชา Master Suki Soup ใช้ทำนองเพลงคล้ายเอ็มเค
ภาพจาก Facebook : ASEAN “มอง” ไทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 11:33 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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