หนุ่ม งง ‘อาคารจอดแล้วจร’ คืออะไร นึกว่าตัวอักษรไม่ครบ เจอชาวเน็ตตอบ ฮาลั่น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 11:35 น.

หนุ่ม งง ‘อาคารจอดแล้วจร’ อ่านว่าอะไร โพสต์ถามคิดว่าติดตัวอักษรไม่ครบ เจอชาวเน็ตช่วยกันตอบ ฮาลั่นกันทั้งประเทศ

กลายเป็นเรื่องสร้างรอยยิ้มให้กับสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก คนขึ้นรถไฟฟ้า – คอมมูนิตี้ เป็นอย่างมาก เมื่อมีสมาชิกรายหนึ่งโพสต์ภาพ ‘อาคารจอดแล้วจร’ (Park and Ride Building) ที่จัดสร้างขึ้นโดย รฟม. บริเวณ MRT สายสีเหลือง สถานีศรีเอี่ยม พร้อมตั้งคำถามด้วยความสงสัยจริง ๆ ว่า “จริง ๆ แล้วเขาจะเขียนว่าอะไรหรอครับ สถานีศรีเอี่ยม mrt สายสีเหลือง”

หนุ่ม งง 'อาคารจอดแล้วจร' คืออะไร โพสต์ถามคิดว่าติดไม่ครบ เจอชาวเน็ตตอบ ฮาลั่น-1

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หลังจากหนุ่มรายนี้โพสต์ถามสมาชิกในกลุ่มได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มเข้ามาตอบคำถามกันอย่างล้นหลาม โดยบางคนให้ความรู้ในเรื่องภาษาไทยที่ถูกต้องว่า “คำว่า จร แปลว่า ไป เที่ยวไป ขาจร ซึ่งความหมายของอาคารนี้คือการเข้ามาจอดรถส่วนตัวเอาไว้เพื่อเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า หรือรถสาธารณะอื่น ๆ ต่อ”

ขณะเดียวกันขึ้นชื่อว่า ‘คนไทยแล้ว’ นั่นคือความอิสระและอารมณ์ดี ทำให้นอกจากมีคอมเมนต์ที่มีความรู้จริง ๆ มาตอบข้อสงสัยแล้ว ยังมีคอมเมนต์ปั่น ๆ ติดตลกมาร่วมสร้างสีสันใต้โพสต์ดังกล่าวอีกมากมาย อาทิ “คำว่า จร เป็นคำของคนรุ่นเก่าที่ใช้กัน คนรุ่นใหม่เลยไม่คุ้น, อาคารจอดแล้วจร้า พอดีเขาติดไม่ครบ, จอดแล้วจริงดิ่, จอดแล้วจงรวย, จอดแล้วจ่าย” เป็นต้น

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อ้างอิงจาก : FB คนขึ้นรถไฟฟ้า – คอมมูนิตี้

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 11:35 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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