หนุ่ม งง ‘อาคารจอดแล้วจร’ คืออะไร นึกว่าตัวอักษรไม่ครบ เจอชาวเน็ตตอบ ฮาลั่น
หนุ่ม งง ‘อาคารจอดแล้วจร’ อ่านว่าอะไร โพสต์ถามคิดว่าติดตัวอักษรไม่ครบ เจอชาวเน็ตช่วยกันตอบ ฮาลั่นกันทั้งประเทศ
กลายเป็นเรื่องสร้างรอยยิ้มให้กับสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก คนขึ้นรถไฟฟ้า – คอมมูนิตี้ เป็นอย่างมาก เมื่อมีสมาชิกรายหนึ่งโพสต์ภาพ ‘อาคารจอดแล้วจร’ (Park and Ride Building) ที่จัดสร้างขึ้นโดย รฟม. บริเวณ MRT สายสีเหลือง สถานีศรีเอี่ยม พร้อมตั้งคำถามด้วยความสงสัยจริง ๆ ว่า “จริง ๆ แล้วเขาจะเขียนว่าอะไรหรอครับ สถานีศรีเอี่ยม mrt สายสีเหลือง”
หลังจากหนุ่มรายนี้โพสต์ถามสมาชิกในกลุ่มได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มเข้ามาตอบคำถามกันอย่างล้นหลาม โดยบางคนให้ความรู้ในเรื่องภาษาไทยที่ถูกต้องว่า “คำว่า จร แปลว่า ไป เที่ยวไป ขาจร ซึ่งความหมายของอาคารนี้คือการเข้ามาจอดรถส่วนตัวเอาไว้เพื่อเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า หรือรถสาธารณะอื่น ๆ ต่อ”
ขณะเดียวกันขึ้นชื่อว่า ‘คนไทยแล้ว’ นั่นคือความอิสระและอารมณ์ดี ทำให้นอกจากมีคอมเมนต์ที่มีความรู้จริง ๆ มาตอบข้อสงสัยแล้ว ยังมีคอมเมนต์ปั่น ๆ ติดตลกมาร่วมสร้างสีสันใต้โพสต์ดังกล่าวอีกมากมาย อาทิ “คำว่า จร เป็นคำของคนรุ่นเก่าที่ใช้กัน คนรุ่นใหม่เลยไม่คุ้น, อาคารจอดแล้วจร้า พอดีเขาติดไม่ครบ, จอดแล้วจริงดิ่, จอดแล้วจงรวย, จอดแล้วจ่าย” เป็นต้น
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อ้างอิงจาก : FB คนขึ้นรถไฟฟ้า – คอมมูนิตี้