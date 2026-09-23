“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณหลังขึ้นแสดงรอบชิง ขอพลังแฟนคลับโหวตถึงแชมป์
เนเน่ รอยัล โพสต์ขอบคุณหลังขึ้นแสดงรอบชิง America’s Got Talent 2026 ซีซัน 21 ด้วยเพลง Seven Nation Army ขอพลังแฟนคลับโหวตถึงแชมป์
“เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์สาวชาวภูเก็ตวัย 16 ปี ขึ้นแสดงในรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent 2026 ซีซัน 21 ด้วยเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes ออกอากาศทาง NBC สร้างเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมและแฟนคลับชาวไทยที่ส่งกำลังใจจากทั่วโลกนั้น
ล่าสุด เนเน่ รอยัล ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ขอบคุณทุกคน พร้อมขอแรงใจช่วยโหวต ก่อนจะประกาศผลในวันพรุ่งนี้ต่อไป ผลการแข่งขันรอบสุดท้ายตัดสินจากคะแนนของผู้ชม โดยสามารถลงคะแนนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
เว็บไซต์ NBC เข้าไปที่ NBC.com/AGTVote สมัครหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี NBCUniversal จากนั้นเลือก “Nene Royal” และกดส่งคะแนน
แอป America’s Got Talent ดาวน์โหลดแอปอย่างเป็นทางการ เข้าสู่เมนู Vote เลือกชื่อ Nene Royal ก่อนยืนยันคะแนน
TikTok ของ AGT เข้าไปที่บัญชี @agt ค้นหาโพสต์ที่เขียนว่า “Vote Here” หรือ “Comment to Vote” แล้วแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Nene Royal ตามคำแนะนำในโพสต์
ผู้มีสิทธิ์สามารถโหวตได้สูงสุดช่องทางละ 10 คะแนนต่อผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคน รวมสูงสุด 30 คะแนนเมื่อใช้ครบทั้งสามช่องทาง
ตามข้อกำหนดของ NBC การโหวต AGT เปิดให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกเท่านั้น แฟนรายการซึ่งอยู่ในประเทศไทยจึงไม่สามารถลงคะแนนอย่างเป็นทางการได้
การใช้ VPN หรือเครื่องมือเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อส่งคะแนนเสี่ยงผิดเงื่อนไขและอาจทำให้คะแนนถูกตัดออก วิธีช่วยที่ถูกต้องคือส่งข้อมูลไปยังเพื่อนหรือญาติซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ หรือเปอร์โตริโก เพื่อให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกติกาเป็นผู้ลงคะแนน
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