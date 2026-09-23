“ครูไก่” แจงปมภาพ “คุณพุ่ม” ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม
“ครูไก่” แจงปมภาพ “คุณพุ่ม” ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม ถูกถ่ายที่เมืองไซ่ง่อน โดยช่างภาพชาวฝรั่งเศส
จากกระแสดรามาข้ามประเทศประเด็นการแอบอ้างความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายชาวสยาม บนเวทีการประกวดนางงามเวทีหนึ่งที่ประเทศกัมพูชา โดยกระทรวงวัฒนธรรมของไทย ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นแล้วว่า จะดำเนินการส่งหนังสือเตือนไปยังผู้จัดการประกวดฯ ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ผศ.ดร.สุรัตน์ จงดา (ครูไก่) ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดเผยว่า สำหรับภาพถ่ายที่เป็นประเด็นดรามาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งถูกนำไปแอบอ้างบนเวทีการประกวดดังกล่าว เป็นภาพจากฟิล์มกระจก และภาพต้นฉบับ ชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาและจัดเก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ที่สำคัญ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก และภาพต้นฉบับ ชุดหอพระสมุดวชิรญาณ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2560
โดยการแต่งกายของสตรีในภาพ เป็นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงดอกกระทุ่ม คล้ายรองทรงของเพศชาย แต่ผมยาวกว่า ใส่เสื้อแขนกระบอก ห่มผ้าแพร (สไบ) และไม่ใส่เครื่องประดับมาก
ส่วนอีกภาพที่ชาวไทยหลายคนเข้าใจว่าเป็นภาพของ “คุณพุ่ม” หรือที่รู้จักกันในนาม “บุษบาท่าเรือจ้าง” ครูไก่ เล่าว่า ภาพดังกล่าวนี้เคยปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งของฝรั่งที่ชื่อว่า “White Elephant” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกการเดินทางของชาวยุโรปมายังภูมิภาคเอเชีย
ปัจจุบันมีหลักฐานว่าภาพดังกล่าวเป็นหนึ่งในภาพที่ถูกถ่ายขึ้นที่เมืองไซ่ง่อนหรือปัจจุบันคือนครโฮจิมินห์โดยฝีมือช่างภาพชาวฝรั่งเศส ซึ่งสตรีในภาพเป็นชาวเขมรที่แต่งกายอย่างสยาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) แต่มีความแตกต่างกับชาวสยามในรายละเอียด เช่น นุ่งผ้าชักพกใหญ่ไม่สวยงาม ใส่สังวาลมากเกินยศถาบรรดาศักดิ์ และการทัดดอกไม้
แล้วความเข้าใจผิดว่าเป็นภาพของ “คุณพุ่ม” มาจากที่ไหน? ครูไก่ ระบุว่า เกิดจากมีผู้นำภาพชุดนี้มาประกอบกับบทความที่กล่าวถึง “คุณพุ่ม” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เป็นผู้มีอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปในเวลาต่อมาว่าบุคคลในภาพคือคุณพุ่มนั่นเอง
ที่มา: NBT Connext
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