“ครูไก่” แจงปมภาพ “คุณพุ่ม” ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 11:13 น.
"ครูไก่" แจงปมภาพ "คุณพุ่ม" ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม

“ครูไก่” แจงปมภาพ “คุณพุ่ม” ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม ถูกถ่ายที่เมืองไซ่ง่อน โดยช่างภาพชาวฝรั่งเศส

จากกระแสดรามาข้ามประเทศประเด็นการแอบอ้างความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายชาวสยาม บนเวทีการประกวดนางงามเวทีหนึ่งที่ประเทศกัมพูชา โดยกระทรวงวัฒนธรรมของไทย ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นแล้วว่า จะดำเนินการส่งหนังสือเตือนไปยังผู้จัดการประกวดฯ ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ผศ.ดร.สุรัตน์ จงดา (ครูไก่) ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดเผยว่า สำหรับภาพถ่ายที่เป็นประเด็นดรามาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งถูกนำไปแอบอ้างบนเวทีการประกวดดังกล่าว เป็นภาพจากฟิล์มกระจก และภาพต้นฉบับ ชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาและจัดเก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

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ที่สำคัญ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก และภาพต้นฉบับ ชุดหอพระสมุดวชิรญาณ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2560

โดยการแต่งกายของสตรีในภาพ เป็นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงดอกกระทุ่ม คล้ายรองทรงของเพศชาย แต่ผมยาวกว่า ใส่เสื้อแขนกระบอก ห่มผ้าแพร (สไบ) และไม่ใส่เครื่องประดับมาก

ส่วนอีกภาพที่ชาวไทยหลายคนเข้าใจว่าเป็นภาพของ “คุณพุ่ม” หรือที่รู้จักกันในนาม “บุษบาท่าเรือจ้าง” ครูไก่ เล่าว่า ภาพดังกล่าวนี้เคยปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งของฝรั่งที่ชื่อว่า “White Elephant” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกการเดินทางของชาวยุโรปมายังภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบันมีหลักฐานว่าภาพดังกล่าวเป็นหนึ่งในภาพที่ถูกถ่ายขึ้นที่เมืองไซ่ง่อนหรือปัจจุบันคือนครโฮจิมินห์โดยฝีมือช่างภาพชาวฝรั่งเศส ซึ่งสตรีในภาพเป็นชาวเขมรที่แต่งกายอย่างสยาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) แต่มีความแตกต่างกับชาวสยามในรายละเอียด เช่น นุ่งผ้าชักพกใหญ่ไม่สวยงาม ใส่สังวาลมากเกินยศถาบรรดาศักดิ์ และการทัดดอกไม้

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แล้วความเข้าใจผิดว่าเป็นภาพของ “คุณพุ่ม” มาจากที่ไหน? ครูไก่ ระบุว่า เกิดจากมีผู้นำภาพชุดนี้มาประกอบกับบทความที่กล่าวถึง “คุณพุ่ม” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เป็นผู้มีอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปในเวลาต่อมาว่าบุคคลในภาพคือคุณพุ่มนั่นเอง

ที่มา: NBT Connext

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 11:13 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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