คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร
เปิดคลิปย้อนหลังโชว์ของ เนเน่ รอยัล ในรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent 2026 ที่ร้องเพลง Seven Nation Army เช้าวันที่ 23 กันยายน 2569 สำหรับคนไทยที่ดูถ่ายทอดสดไม่ทัน พร้อมช่องทางดูย้อนหลังและเวลาประกาศผล
“เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์สาวชาวภูเก็ตวัย 16 ปี ขึ้นแสดงในรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent 2026 ซีซัน 21 ด้วยเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes ออกอากาศทาง NBC เมื่อเวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เช้าวันพุธที่ 23 กันยายน 2569
เวลาออกอากาศตรงกับเวลาทำงานและเวลาเรียนของคนไทยจำนวนมาก แฟนคลับที่ดูถ่ายทอดสดไม่ทันสามารถดูคลิปการแสดงย้อนหลังได้ที่นี่
ช่องทางดูย้อนหลังโชว์ของเนเน่
คลิปการแสดงของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมักถูกอัปโหลดลงช่องทางทางการของรายการหลังจบการออกอากาศ ส่วนการรับชมเต็มตอนผ่าน NBC และ Peacock มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ให้บริการ ผู้ชมในไทยอาจเข้าถึงไม่ได้
โชว์รอบชิงของเนเน่
เนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army ซึ่งเป็นเพลงร็อกที่คนทั่วโลกคุ้นเคยจากริฟฟ์กีตาร์ที่ถูกนำไปใช้เป็นเพลงเชียร์ในสนามกีฬา โดยเธอนำมาตีความใหม่ในแบบของตัวเอง
ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม โพสต์ชื่นชมว่า เนเน่ไม่ได้เล่นตามอารมณ์ดิบของต้นฉบับทั้งหมด แต่ใส่บรรยากาศลึกลับผสมกับซาวด์เฮฟวีเมทัลที่เธอถนัด จนกลายเป็นเวอร์ชันของตัวเอง
ก่อนหน้านี้เนเน่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยตรง หลังได้รับ Golden Buzzer จาก เมล บี ในรอบควอเตอร์ไฟนอล และคลิปออดิชันที่เธอร้องเพลง Zombie ของ The Cranberries เป็นคลิปที่มีผู้ชมมากที่สุดของซีซันนี้
ประกาศผลเมื่อไร
รอบประกาศผลออกอากาศทาง NBC คืนวันพุธที่ 23 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ ตรงกับ เช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2569 เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้ชนะรับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การโหวตเปิดให้เฉพาะผู้ชมที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกเท่านั้น คนไทยที่อยู่ในประเทศจึงโหวตให้เนเน่ไม่ได้ แต่ช่วยสนับสนุนด้วยการกดดู กดไลก์ และแชร์คลิปการแสดงผ่านช่องทางทางการของรายการได้
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