ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:55 น.
ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก

ย้อนเส้นทางแชมป์ America’s Got Talent 5 ฤดูกาลล่าสุด ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 ทั้งนักมายากล คณะเต้น โชว์สุนัข และนักร้อง ก่อนลุ้นผลแชมป์ AGT 2026 เนเน่ รอยัล รัตติกานต์ อำลอย

America’s Got Talent เดินทางมาถึงรอบตัดสินของซีซัน 21 ในปี 2026 โดยหนึ่งในผู้เข้ารอบชิงคือ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์สาวไทยวัย 16 ปีจากภูเก็ต หลังคว้า Live Golden Buzzer จาก เมล บี ด้วยการแสดงเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden ในรอบก่อนรองชนะเลิศ

ก่อนลุ้นว่าใครจะเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์คนต่อไป ลองย้อนดูผู้ชนะ AGT ตลอด 5 ฤดูกาลที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 ว่าแต่ละคนใช้การแสดงอะไรเรียกคะแนนโหวตจากผู้ชม และหลังออกจากรายการแล้วเส้นทางของพวกเขาไปต่ออย่างไร

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ดัสติน ทาเวลลา แชมป์ AGT ปี 2021 มายากลร้อยเรื่องราว

แชมป์ซีซัน 16 คือ ดัสติน ทาเวลลา (Dustin Tavella) นักมายากลจากเวอร์จิเนียบีช รัฐเวอร์จิเนีย จุดเด่นตลอดการแข่งขันคือการนำมายากลแบบใช้มือและเทคนิคต่าง ๆ มาผูกกับเรื่องราวส่วนตัว โดยเฉพาะครอบครัว ภรรยา และการรับลูกมาอุปการะ

โชว์รอบ Final ยังคงใช้แนวทางเดียวกัน ดัสตินไม่ได้เน้นให้การแสดงเป็นเพียงชุดกลมายากล แต่ใช้การเล่าเรื่องนำก่อนเชื่อมเข้าสู่มายากล และดึงพิธีกร เทอร์รี ครูวส์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง ก่อนคว้าคะแนนโหวตสูงสุดเหนือ เอเดน ไบรอันต์ นักกายกรรมกลางอากาศ และ จอช บลู นักแสดงตลก

หลังจากชนะ AGT ดัสติน ยังรุ่งโรจน์ในเส้นทางนักมายากล วิทยากร และนักแสดงสำหรับงานองค์กร ใช้การเล่าเรื่องผสมกับมายากล ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่สร้างชื่อให้เขาในรายการ

ดัสติน ทาเวลลา แชมป์ AGT ปี 2021 มายากลร้อยเรื่องราว
AGT 2021

Mayyas คณะเต้นหญิงพลังหญิงจากเลบานอน คว้าแชมป์ AGT 2022

ปี 2022 แชมป์ซีซัน 17 เปลี่ยนจากมายากลมาเป็นศิลปะการเต้น เมื่อ Mayyas คณะเต้นหญิงจากเลบานอนคว้าตำแหน่งผู้ชนะ

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โชว์รอบ Final ของ Mayyas ใช้นักเต้นจำนวนมากเคลื่อนไหวประสานกันในชุดสีขาวประดับขนนก พร้อมลูกทรงกลมเรืองแสง การขยับแขน มือ และลำตัวพร้อมกันทำให้ภาพบนเวทีเปลี่ยนรูปต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งนักร้องหรือนักแสดงนำคนเดียว

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การคว้าแชมป์ AGT ไม่ได้เป็นงานใหญ่สุดท้ายของคณะ Mayyas ยังได้ร่วมเวทีกับศิลปินระดับโลกหลายครั้ง และข้อมูลล่าสุดที่ยืนยันได้ในปี 2026 คือการปรากฏตัวที่ Yankee Stadium ในนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคม โดยนักเต้นของ Mayyas ออกมาบนเวทีในชุดสีขาวเพื่อร่วมการแสดง Drunk in Love ของ Beyoncé และ Jay Z

จากคณะเต้นที่ก่อตั้งในเบรุต Mayyas จึงเดินหน้าต่อจากรายการประกวดเข้าสู่งานแสดงระดับนานาชาติ โดยยังใช้จุดแข็งเดิมคือการออกแบบภาพบนเวทีจากการเคลื่อนไหวพร้อมกันของนักเต้นทั้งกลุ่ม

Mayyas คณะเต้นหญิงพลังหญิงจากเลบานอน คว้าแชมป์ AGT 2022
AGT 2022

แชมป์ปี 2023 Adrian Stoica & Hurricane โชว์สุนัขแสนรู้

ซีซัน 18 ในปี 2023 ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของ เอเดรียน สโตอิกา และ Hurricane สุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่

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ความแตกต่างของคู่นี้อยู่ที่การไม่ใช้ Hurricane เพียงเพื่อโชว์ท่าตามคำสั่ง แต่สร้างการแสดงให้สุนัขเป็นตัวละครหลัก มีเรื่องราวและมุกตลกเกิดขึ้นระหว่างคนกับสุนัข

ในรอบ Final ทั้งคู่แสดงประกอบเพลง Crazy Little Thing Called Love ของ Queen โดยสร้างเรื่องให้ Hurricane ช่วยเอเดรียนเตรียมตัวไปออกเดตกับ โซเฟีย เวอร์การา กรรมการของรายการ ก่อนคว้าตำแหน่งแชมป์ซีซัน 18

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หลังชนะรายการ ทั้งคู่กลับมาร่วมแข่งขัน America’s Got Talent: Fantasy League ในปี 2024 และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

งานใหญ่ล่าสุดที่ยืนยันได้คือ Royal Variety Performance 2025 ที่ Royal Albert Hall กรุงลอนดอน

แชมป์ปี 2023 Adrian Stoica &amp; Hurricane โชว์สุนัขแสนรู้
AGT 2023

Richard Goodall ภารโรงเสียงสวรรค์ แชมป์ AGT 2024

ซีซัน 19 มีเรื่องราวแตกต่างออกไป เมื่อ ริชาร์ด กูดดอลล์ (Richard Goodall) ภารโรงโรงเรียนจากรัฐอินเดียนา คว้าแชมป์ในปี 2024

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เขาเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่รอบออดิชันด้วยเพลง Don’t Stop Believin’ ของ Journey และได้รับ Golden Buzzer จาก ไฮดี คลุม แต่เพลงที่ริชาร์ดใช้แข่งขันในรอบ Final จริงคือ Faithfully ของ Journey

หลังจากปิดรับคะแนนแล้ว เขาจึงกลับขึ้นเวทีในคืนประกาศผลและร้อง Don’t Stop Believin’ ร่วมกับ Journey ก่อนถูกประกาศเป็นผู้ชนะ ดังนั้นสองโชว์นี้เป็นคนละช่วงกัน ไม่ควรนำมารวมว่า Don’t Stop Believin’ คือเพลงแข่งขันรอบ Final

หลังคว้าแชมป์ ริชาร์ดยังคงทำงานภารโรงต่ออีกระยะหนึ่งพร้อมรับงานร้องเพลง ก่อนเกษียณจากงานที่ West Vigo Middle School เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2026 เพื่อมีเวลาสำหรับงานด้านดนตรีมากขึ้น

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อีกโครงการที่เกิดขึ้นในปี 2026 คือ Everard Entertainment และ Mad Chance ทำข้อตกลงพัฒนาภาพยนตร์ขนาดยาวจากชีวิตของเขา ตั้งแต่การทำงานในโรงเรียนไปจนถึงการขึ้นเวที AGT

Richard Goodall ภารโรงเสียงสวรรค์ แชมป์ AGT 2024
AGT 2024

2025 Jessica Sanchez ศิลปินตัวแม่กลับมาทวงบัลลังก์

แชมป์ล่าสุดก่อนซีซันของเนเน่คือ เจสสิกา ซานเชซ (Jessica Sanchez) ผู้ชนะซีซัน 20 ในปี 2025

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เจสสิกาเคยขึ้นเวที AGT มาแล้วตั้งแต่อายุ 10 ปีในซีซันแรก ก่อนกลับมาแข่งขันอีกครั้งเกือบ 20 ปีต่อมา และได้รับ Golden Buzzer จาก โซเฟีย เวอร์การา

รอบ Final ปี 2025 เธอเลือกเพลง Die With A Smile ของ Lady Gaga และ Bruno Mars เป็นเพลงแข่งขัน ก่อนเอาชนะ คริส เทอร์เนอร์ แรปเปอร์ฟรีสไตล์ จนคว้าตำแหน่งแชมป์ซีซัน 20

หลังจบรายการ เจสสิกากลับมาทำเพลงอย่างจริงจัง อัลบั้ม Szn วางจำหน่ายวันที่ 8 พฤษภาคม 2026 มีทั้งหมด 8 เพลง และเป็นอัลบั้มเต็มชุดแรกของเธอนับตั้งแต่ปี 2013

เดือนเดียวกันยังมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Smart Araneta Coliseum ในกรุงมะนิลา โดยมีศิลปินฟิลิปปินส์หลายคนร่วมแสดง ถือเป็นหนึ่งในงานใหญ่ของเธอหลังคว้าแชมป์ AGT

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2025 Jessica Sanchez ศิลปินตัวแม่กลับมาทวงบัลลังก์
AGT 2025

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เวที AGT พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีการแสดงสูตรสำเร็จประเภทใดการันตีตำแหน่งแชมป์ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ ฝีมือ และการดึงตัวตนออกมาให้ตราตรึงใจผู้ชม เช่นเดียวกับ “เนเน่ รอยัล” ที่พกพาทักษะดนตรีร็อกเต็มเปี่ยมมาลุ้นคว้าตำแหน่งชนะเลิศ เพื่อจารึกชื่อเป็นหนึ่งในทำเนียบแชมป์ระดับโลกคนต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:55 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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