ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน
ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน ชนิดร้ายแรง แพนครีเอโตบลาสโตมา เปิดแพ็คการ์ดโปเกม่อน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน เว็บไซต์ Dexerto รายงานว่า ทางครอบครัวได้โพสต์คลิปสุดท้ายของ เอเวอร์รี เดอะ โปเกคิด (Avery The Poke Kid) อินฟลูเอ็นเซอร์สายโปเกม่อนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนชนิดร้ายแรง แพนครีเอโตบลาสโตมา วัย 12 ปีก่อนเสียชีวิต
โดยทางครอบครัวได้เขียนข้อความระบุว่า นี่เป็นแพ็คการ์ดสุดท้ายของเอเวอรี่ พวกเรารู้สึกหลงทาง โกรธ แตกสลาย และกลัวกับการที่ต้องใช้ชีวิตต่อโดยไม่มีลูก แต่พวกเขาก็รู้สึกขอบคุณทุกนาทีที่ได้ใช้กับลูก พวกเรารักลูกนะ
ซึ่งเอเวอร์รีได้เปิดแพ็คการ์ดฉลอง 30 ปี เขาพูดติดตลกว่า “เวทย์มนต์ของการเปิดแพ็คสุดท้าย” ก่อนจะเปิดได้การ์ดแรร์ หลังจากที่เขาเปิดการ์ดเสร็จสิ้น เขาก็พูดปิดคลิปว่า “แล้วเจอกันใหม่นะเหล่าเทรนเนอร์”
สำหรับ เอเวอร์รี เดอะ โปเกคิด เป็นแฟนโปเกม่อนตัวยงที่ป่วยเป็นโรคร้ายมานานกว่า 8 ปี ซึ่งเขามีความฝันอยากจะมีผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนคน และทำสำเร็จ พร้อมได้สัมผัสโล่เงิน ก่อนที่อาการป่วยจะทรุดลงและหนูน้อยเสียชีวิตในวันที่ 18 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา
@averythepokekid
Avery’s final pack 💔 We feel lost, angry, broken and scared without you, Handsome. But we are so grateful for every single moment with you. We love you son. ❤️
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