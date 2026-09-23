เคลมอีก! ห้องเสื้อเขมรลอกฉลองพระองค์ พระราชินีสุทิดาฯ อ้างได้แรงบันดาลใจยุค 1890s

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:59 น.
ร้านเวดดิ้งกัมพูชาลอกเลียนแบบฉลองพระองค์สีทองในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ดราม่าต่อ เพจดังแฉห้องเสื้อกัมพูชาก๊อบปี้ฉลองพระองค์พระราชินีสุทิดา จากห้องเสื้อพิจิตรา เนื่องในโอกาสเสด็จเยือนกรุงสตอกโฮล์ม อ้างแรงบันดาลใจยุค 1890s

หลังจากเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2026 นำภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรสมัยรัชกาลที่ 5 ไปใช้นำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมในรอบพรีลิมินารี จนกรมศิลปากรต้องออกมายืนยันที่มา รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งจดหมายเตือนให้กัมพูชาหยุดเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน พร้อมขู่ดำเนินคดีทางกฎหมายหากไม่แก้ไข

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจสเตตุ๊ด ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 2.9 แสนราย เผยแพร่ภาพนางแบบกัมพูชาสวมชุดไทยสีทองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

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ทางเพจระบุว่า ผลงานชิ้นนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การออกแบบของห้องเสื้อพิจิตรา (Atelier Pichita) โดยร้านเวดดิ้งของกัมพูชานำไปลอกเลียนแบบและเคลมว่าเป็นคอลเลกชันใหม่ของทางร้าน เผยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงทศวรรษ 1890 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ศิลปะการออกแบบถ่ายทอดผ่านรายละเอียด รูปทรงสง่างาม และความอ่อนหวานของผู้หญิง

เพจสเตตุ๊ด อธิบายเพิ่มเติมว่า ยุค 1890s ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กัมพูชาตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส และตรงกับช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 พร้อมทิ้งท้ายให้ผู้คนลองจินตนาการถึงสภาพบ้านเมืองของกัมพูชาในยุคนั้นว่าจะเป็นไปตามที่ร้านกล่าวอ้างหรือไม่

ห้องเสื้อ พิจิตรา ตัดฉลองพระองค์ให้พระราชินี
ภาพจาก Facebook : ATELIER PICHITA

สำหรับฉลองพระองค์ต้นฉบับสีทองสุดสง่างามนี้ เป็นผลงานสั่งตัดพิเศษที่ออกแบบโดยห้องเสื้อ พิจิตรา ซึ่งทางแบรนด์ได้โพสต์ข้อความแห่งความภาคภูมิใจผ่านเพจเฟซบุ๊ก ATELIER PICHITA เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ว่า “ห้องเสื้อ พิจิตรา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รังสรรค์ฉลองพระองค์สั่งตัดพิเศษ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์

เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานพระราชพิธีเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ พระราชวังหลวง กรุงสตอกโฮล์ม วันที่ 29 เมษายน 2569 และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา แห่งสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ วันที่ 30 เมษายน 2569″

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:59 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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