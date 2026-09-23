“ฮุน เซน” เอือม! บ่นเจอประชาชนเขมรทักมาขอเงินไม่หยุด หาเงินซื้อบ้าน-จักรยานยนต์
ฮุน เซน เอือมบ่นเจอประชาชนทักมาขอเงินไม่หยุด หาเงินซื้อบ้าน-จักรยานยนต์ วันละเกือบ 20 ข้อความ ขอเข้าพบส่วนตัวก็มี
สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภา กัมพูชา โพสต์ข้อความและภาพลงเฟซบุ๊ก อุ้มหลานคนที่ 23 ของตน เนื่องในวันครบรอบ 1 เดือนของหลานสาวคนนี้ ซึ่งเป็นบุตรสาวของ ฮุน มานี โดยระบุว่า “หากรักกันก็ไม่ควรไปมาหาสู่กันบ่อย หากคิดถึงก็ควรไปเยี่ยมเยียนกันเป็นครั้งคราว” นี่คือคำสอนของบรรพบุรุษ
วันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนของหลานผม ซึ่งตามปกติแล้วควรเป็นวันที่ผมมีความสุข แต่กลับกลายเป็นว่าผมไม่มีความสุข เพราะวันนี้มีข้อความส่งเข้ามาทาง Telegram และ WhatsApp เกือบ 20 ข้อความ
บางคนส่งข้อความมาขอเข้าพบเป็นการส่วนตัว บางคนเล่าถึงปัญหาภายในครอบครัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีผู้ที่ขอเงินเพื่อซื้อบ้าน ขอเงินซื้อรถจักรยานยนต์ครั้งละ 2 คัน บางคนไม่ได้พูดตรง ๆ แต่ขอเงินเพื่อซื้อพาหนะสำหรับเดินทาง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าหมายถึงรถยนต์ เพราะพวกเขามีรถจักรยานยนต์ใช้อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้ขอเงินเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนให้บุตรไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น
ที่ผ่านมา ผมเคยช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจน ทั้งค่าเช่าที่พัก ค่าเล่าเรียน และเงินสำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีวิต โดยมีจำนวนตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันดอลลาร์เท่านั้น แต่วันนี้ เมื่อคิดเฉพาะคน 4 คน กลับเป็นเงินจำนวนหลายหมื่นดอลลาร์ ทั้งค่าซื้อบ้าน ค่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงค่าเล่าเรียนหลายหมื่นดอลลาร์ต่อปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าสมัยที่ลูก ๆ ของผมไปศึกษาในต่างประเทศเสียอีก
นอกจากเรื่องเงินแล้ว ยังมีเรื่องการรบกวนเวลาผ่านการส่งข้อความมาแทบทุกวัน ตอนเช้าเมื่อลูกออกไปเรียนก็ส่งข้อความมา ตอนเย็นเมื่อลูกออกจากโรงเรียนก็ส่งข้อความมา ทั้งข้อความเสียงและข้อความตัวอักษร
ผมขอเรียนให้ทราบว่า ทุกวันนี้ผมกับลูกชาย โดยเฉพาะลูกชายที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผมติดต่อกันน้อยมาก เพราะผมทราบว่าเขามีภาระงานมาก งานใดที่สามารถเลื่อนออกไปได้ ผมก็จะพักไว้ก่อนและรอจัดการในภายหลัง
ผมขออภัยต่อผู้ที่ต้องการเข้าพบผมเป็นการส่วนตัว ซึ่งผมไม่สามารถพบได้ หากผมจำเป็นต้องพบ ผมจะเป็นผู้เรียกให้มาพบเอง เช่นเดียวกับกรณีของ วาน เซน วา และครอบครัว ก่อนหน้านี้เมื่อกว่า 10 วันที่แล้ว
ผมขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยว่า ผมจะลบออกจากช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับพี่น้องหรือบุคคลใดก็ตามที่เพิ่มช่องทางติดต่อเข้ามาหาผมโดยไม่ได้รับอนุญาต
สุดท้ายนี้ ผมขอเตือนอีกครั้งด้วยคำสอนของบรรพบุรุษที่ว่า “หากรักกันก็ไปเยี่ยมเยียนกันบ่อย หากคิดถึงก็ควรไปเยี่ยมกันเป็นครั้งคราว”
หากไปเยี่ยมบ้านคนอื่นทุกวัน เขาก็ย่อมรู้สึกเบื่อหน่าย เช่นเดียวกัน หากส่งข้อความมาทุกวัน ผู้รับก็ย่อมรู้สึกเบื่อหน่าย โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อความเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงานของผู้รับ
ผมไม่ควรออกข้อความในลักษณะนี้ แต่หากไม่พูดถึงเรื่องดังกล่าว กรณีเช่นนี้ก็จะยังคงเกิดขึ้นและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะหมายเลขโทรศัพท์ของผมมีผู้รู้จักเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ”
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