อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน “แชด กิลเบิร์ต” สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง ปอด และกระดูกสันหลังอย่างรวดเร็ว
วงการเพลงป๊อปพังก์ทั่วโลกต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อ แชด เอเวอเรตต์ กิลเบิร์ต (Chad Everett Gilbert) มือกีตาร์และผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีพังก์ร็อกชื่อดังระดับตำนาน New Found Glory ได้จากไปอย่างสงบ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานหลายปี โดยมีภรรยาและครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างในวาระสุดท้ายของเขา
ลิซา ซิโมเรลลี ภรรยาของ แชด กิลเบิร์ต เป็นผู้โพสต์แจ้งข่าวเศร้านี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า “เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 กันยายน แชด เอเวอเรตต์ กิลเบิร์ต (Chad Everett Gilbert) ได้จากไปอย่างสงบขณะนอนหลับ เขาจากโลกนี้ไปโดยมีเพื่อนฝูงและครอบครัวรายล้อม พร้อมกับสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายโดยมีภรรยาและแม่คอยอยู่เคียงข้างตามที่เขาปรารถนา เรารู้สึกเสียใจและตกใจอย่างมากกับการจากไปอย่างรวดเร็วของเขา แต่ก็รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่เขาจากไปอย่างสงบและราบรื่น จำนวนผู้มาเยี่ยมที่แน่นขนัดห้องโถงโรงพยาบาลในทันทีทันใดนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแชดเป็นที่รักและทะนุถนอมมากแค่ไหน และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป
เขาเป็นนักดนตรีระดับตำนาน แต่ความสำเร็จที่เขาชื่นชอบที่สุดคือการได้เป็นสามีและพ่อ ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเป็นจริงแล้ว เขาทิ้งภรรยาชื่อ ลิซา (Lisa) ลูกสาวชื่อ ลิลลี่ (Lily) แม่ชื่อ แจ็กกี้ (Jackie) และพี่ชายชื่อ ไบรอัน (Brian) ไว้เบื้องหลัง
การเล่นกีตาร์ การแต่งเพลง อารมณ์ขัน และแรงขับเคลื่อนอันไม่ย่อท้อของแชดช่วยหล่อหลอมวง New Found Glory มาเป็นเวลาเกือบสามทศวรรษ ผ่านอัลบั้มมากกว่า 12 อัลบั้ม การทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกไม่รู้จบ และรางวัลเกียรติยศมากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ แชดได้ท้าทายให้พวกเราทุกคนเติบโตในฐานะนักดนตรี นักแสดง และมนุษย์คนหนึ่ง
แม้ว่าเราจะใจสลายกับการสูญเสียเขา แต่เรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับชีวิตอันน่าทึ่งที่เขาใช้ ความทรงจำที่เรามีร่วมกัน และความเป็นพี่น้องที่เรามี อิทธิพลของเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของ New Found Glory เสมอ และจิตวิญญาณของเขาจะยังคงสัมผัสได้ในทุกเวทีที่เรายืนหยัด และในทุกโน้ตดนตรีที่เราบรรเลง หลับให้สบายนะแชด เรารักคุณตลอดไป
ลิซา, จอร์แดน, เอียน, ไซรัส และ แดน”
แชด กิลเบิร์ต ต่อสู้กับโรคมะเร็งตั้งแต่ปี 2021 ก่อนที่มะเร็งจะเริ่มลุกลามไปที่กระดูกสันหลัง ปอด และสมอง จนต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้ง รวมถึงทำเคมีบำบัดและฉายรังสี เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้
ต่อมาในเดือนเมษายน 2026 ที่ผ่านมา แชด กิลเบิร์ต แจ้งผลการวินิจฉัยโรคล่าสุดตรวจพบว่า “เขาป่วยเป็นมะเร็งต่อมหมวกไตชนิดหายากและรุนแรง”
แชด กิลเบิร์ต เป็นผู้ก่อตั้งวง New Found Glory ในปี 1997 ขณะที่เขามีอายุเพียง 16 ปี ก่อนที่วงจะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มสำคัญของกระแสป๊อปพังก์ยุคต้นทศวรรษ 2000 ผลงานที่สร้างชื่อให้วง ได้แก่ Nothing Gold Can Stay (1999), New Found Glory (2000) และ Sticks and Stones (2002) ซึ่งอัลบั้มหลังขึ้นถึงอันดับ 4 บน Billboard 200 และได้รับการรับรองระดับแพลทินัมในสหรัฐฯ
นอกจากทำหน้าที่มือกีตาร์และนักร้องเสียงประสานแล้ว แชด กิลเบิร์ต ยังเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงหลักของ New Found Glory และมีบทบาทในการสร้างซาวด์ของวงตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ โดยผลงานล่าสุดคือเพลง Listen Up! ซึ่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมานี้เอง
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อ้างอิงจาก : IG lisacimorelli, hollywoodreporter