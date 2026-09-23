อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:58 น.
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน "แชด กิลเบิร์ต" สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน “แชด กิลเบิร์ต” สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง ปอด และกระดูกสันหลังอย่างรวดเร็ว

วงการเพลงป๊อปพังก์ทั่วโลกต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อ แชด เอเวอเรตต์ กิลเบิร์ต (Chad Everett Gilbert) มือกีตาร์และผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีพังก์ร็อกชื่อดังระดับตำนาน New Found Glory ได้จากไปอย่างสงบ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานหลายปี โดยมีภรรยาและครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างในวาระสุดท้ายของเขา

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน แชด กิลเบิร์ต สิ้นใจ ในวัย 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง-3
ภาพจาก : IG lisacimorelli

ลิซา ซิโมเรลลี ภรรยาของ แชด กิลเบิร์ต เป็นผู้โพสต์แจ้งข่าวเศร้านี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า “เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 กันยายน แชด เอเวอเรตต์ กิลเบิร์ต (Chad Everett Gilbert) ได้จากไปอย่างสงบขณะนอนหลับ เขาจากโลกนี้ไปโดยมีเพื่อนฝูงและครอบครัวรายล้อม พร้อมกับสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายโดยมีภรรยาและแม่คอยอยู่เคียงข้างตามที่เขาปรารถนา เรารู้สึกเสียใจและตกใจอย่างมากกับการจากไปอย่างรวดเร็วของเขา แต่ก็รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่เขาจากไปอย่างสงบและราบรื่น จำนวนผู้มาเยี่ยมที่แน่นขนัดห้องโถงโรงพยาบาลในทันทีทันใดนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแชดเป็นที่รักและทะนุถนอมมากแค่ไหน และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

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เขาเป็นนักดนตรีระดับตำนาน แต่ความสำเร็จที่เขาชื่นชอบที่สุดคือการได้เป็นสามีและพ่อ ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเป็นจริงแล้ว เขาทิ้งภรรยาชื่อ ลิซา (Lisa) ลูกสาวชื่อ ลิลลี่ (Lily) แม่ชื่อ แจ็กกี้ (Jackie) และพี่ชายชื่อ ไบรอัน (Brian) ไว้เบื้องหลัง

การเล่นกีตาร์ การแต่งเพลง อารมณ์ขัน และแรงขับเคลื่อนอันไม่ย่อท้อของแชดช่วยหล่อหลอมวง New Found Glory มาเป็นเวลาเกือบสามทศวรรษ ผ่านอัลบั้มมากกว่า 12 อัลบั้ม การทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกไม่รู้จบ และรางวัลเกียรติยศมากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ แชดได้ท้าทายให้พวกเราทุกคนเติบโตในฐานะนักดนตรี นักแสดง และมนุษย์คนหนึ่ง

แม้ว่าเราจะใจสลายกับการสูญเสียเขา แต่เรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับชีวิตอันน่าทึ่งที่เขาใช้ ความทรงจำที่เรามีร่วมกัน และความเป็นพี่น้องที่เรามี อิทธิพลของเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของ New Found Glory เสมอ และจิตวิญญาณของเขาจะยังคงสัมผัสได้ในทุกเวทีที่เรายืนหยัด และในทุกโน้ตดนตรีที่เราบรรเลง หลับให้สบายนะแชด เรารักคุณตลอดไป

ลิซา, จอร์แดน, เอียน, ไซรัส และ แดน”

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง-1

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แชด กิลเบิร์ต ต่อสู้กับโรคมะเร็งตั้งแต่ปี 2021 ก่อนที่มะเร็งจะเริ่มลุกลามไปที่กระดูกสันหลัง ปอด และสมอง จนต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้ง รวมถึงทำเคมีบำบัดและฉายรังสี เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้

ต่อมาในเดือนเมษายน 2026 ที่ผ่านมา แชด กิลเบิร์ต แจ้งผลการวินิจฉัยโรคล่าสุดตรวจพบว่า “เขาป่วยเป็นมะเร็งต่อมหมวกไตชนิดหายากและรุนแรง”

แชด กิลเบิร์ต เป็นผู้ก่อตั้งวง New Found Glory ในปี 1997 ขณะที่เขามีอายุเพียง 16 ปี ก่อนที่วงจะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มสำคัญของกระแสป๊อปพังก์ยุคต้นทศวรรษ 2000 ผลงานที่สร้างชื่อให้วง ได้แก่ Nothing Gold Can Stay (1999), New Found Glory (2000) และ Sticks and Stones (2002) ซึ่งอัลบั้มหลังขึ้นถึงอันดับ 4 บน Billboard 200 และได้รับการรับรองระดับแพลทินัมในสหรัฐฯ

นอกจากทำหน้าที่มือกีตาร์และนักร้องเสียงประสานแล้ว แชด กิลเบิร์ต ยังเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงหลักของ New Found Glory และมีบทบาทในการสร้างซาวด์ของวงตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ โดยผลงานล่าสุดคือเพลง Listen Up! ซึ่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมานี้เอง

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน แชด กิลเบิร์ต สิ้นใจ ในวัย 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง-2
ภาพจาก : IG xchadballx
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน แชด กิลเบิร์ต สิ้นใจ ในวัย 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง-1
ภาพจาก : IG xchadballx
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน แชด กิลเบิร์ต สิ้นใจ ในวัย 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง-7
ภาพจาก : IG xchadballx

 

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อ้างอิงจาก : IG lisacimorelli, hollywoodreporter

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:58 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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