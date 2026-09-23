โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง “เนเน่ รอยัล” โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:42 น.
โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง "เนเน่ รอยัล" โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026

โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง “เนเน่ รอยัล” โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026 “เมล บี” ลั่น ดีใจที่กดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ให้

เรียกได้ว่ากระหึ่มโลกกันเลยทีเดียว สำหรับ “เนเน่ รอยัล” หรือ “แพรว รัตติกานต์ อำลอย” ร็อกสตาร์สาววัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย หลังขึ้นโชว์สดในเวที America’s Got Talent 2026 (AGT2026) รอบชิงชนะเลิศ เมื่อคืนวันอังคารที่ 22 กันยายนตามเวลาในสหรัฐอเมริกา ตรงกับช่วงเช้าตรู่วันที่ 23 กันยายนตามเวลาประเทศไทย

ในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ เนเน่เลือกนำเพลงในตำนานอย่าง “Seven Nation Army” ของวง The White Stripes มาทำการแสดง ด้วยพลังเสียงที่ทรงพลังผสานกับฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ระดับเทพ ทำเอาผู้ชมในสตูดิโอและคณะกรรมการต่างต้องประทับใจสุดขีด

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เนเน่ รอยัล ใน AGT2026 รอบชิงชนะเลิศ

หลังจากจบโชว์ดังกล่าว KSI กรรมการรับเชิญแทน ไซมอน โคเวลล์ ได้กล่าวว่า “เนเน่ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นและได้ยินเสียงคุณ แล้วผมก็กลายเป็นแฟนคลับคุณไปแล้ว โชว์เมื่อกี้มันสุดยอดหลุดโลกไปเลย คุณควรจะภูมิใจมากๆ นะ มันบ้าไปแล้ว”

ขณะที่ เมล บี (Mel B) กรรมการผู้กดปุ่มทอง (Golden Buzzer) ให้กับเนเน่ รอยัล เธอกล่าวว่า “ฉันดีใจจริงๆ ที่กดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ให้คุณ เพราะไม่เพียงแต่คุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดที่ดูลึกลับน่าค้นหาบนเวที แต่คุณยังมาจากที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอย่างจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยด้วย

ฉันชอบไปที่นั่นมากๆ และสิ่งที่คุณนำมาโชว์ในการแข่งขันครั้งนี้มันไม่เหมือนใครเลย แถมคุณอายุแค่ 16 ปีเอง ถ้าคุณไม่ชนะรายการนี้ล่ะก็ ฉันจะเอาบ้านหลังใหม่ของฮาวีไปประกาศขายเลย”

เนเน่ รอยัล ใน AGT2026 รอบชิงชนะเลิศ

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โซเฟีย เวอร์การ่า (Sofía Vergara) กล่าวว่า “ตอนนี้คนทั้งโลกกำลังคลั่งไคล้คุณ เพราะไม่มีใครเหมือนคุณเลยจริงๆ คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และวงการเพลงร็อกก็กำลังแบบว่า… พวกเขาดูคุณเท่าไหร่ก็ไม่พอ พวกเราเองก็ดูคุณเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนกัน ทำได้ดีมากค่ะ ขอบคุณที่มาร่วมรายการ AGT นะคะ ขอบคุณค่ะ”

สุดท้าย ฮาวี แมนเดล (Howie Mandel) กล่าวว่า “นี่คือพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด และเป็นไวรัลที่สุดที่เคยมีมาบนเวทีนี้ ผมยืนดูอยู่กับพ่อของคุณ มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆ คุณควรเป็นผู้ชนะ อเมริกาให้เธอได้เงินล้านเถอะ มอบเงินล้านให้เธอไปเลย”

ทั้งนี้ หลังการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจบลง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประกาศผลผู้ชนะรายการ America’s Got Talent 2026 ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายนนี้ ตามเวลาในประเทศไทย

เนเน่ รอยัล ใน AGT2026 รอบชิงชนะเลิศ เนเน่ รอยัล ใน AGT2026 รอบชิงชนะเลิศ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:42 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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