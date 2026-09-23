กรมชลประทาน ส่งจดหมายถึง 11 จังหวัด เตรียมรับมือปรับเพิ่มการระบายน้ำ
กรมชลประทาน ส่งจดหมายถึง 11 จังหวัด เตรียมรับมือปรับเพิ่มการระบายน้ำ หลังจากที่กรมอุตุฯได้เตือนภัยว่าจะมีฝนตกช่วง 23-27 ก.ย.
นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ออกประกาศด่วนที่สุด แจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 5 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร ให้เตรียมรับมือปรับเพิ่มการระบายน้ำ
โดยในเอกสารระบุว่า ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับที่ 3 เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่ม
ทางกรมชลประทาน มีการคาดการณ์ว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้า ในวันที่ 23 กันยายน 2569 ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง ของลำน้ำเจ้าพระยารวมกันในอัตรา 400-450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง 1,500-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.70-1.70 เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ
บริเวณ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าว กรมชลประทาน จึงขอแจ้งเตือน พื้นที่ 11 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
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