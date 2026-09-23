อ.เบียร์ ส่งกำลังใจให้ ‘แพรรี่ ไพรวัลย์’ สูญเสียคุณแม่อารมย์ โพสต์อาลัยสัจธรรมชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:12 น.
อาจารย์เบียร์ โพสต์อาลัย แพรรี่ สูญเสียคุณแม่

อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม เป็นกำลังใจให้ แพรรี่ ไพรวัลย์ และครอบครัว หลังสูญเสียคุณแม่อารมย์จากโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 18:34 น. แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณแม่อารมย์ หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งมานานถึง 6 ปี เจ้าตัวได้พาลูกหลานมาขอขมาตอนที่แม่ยังรับรู้ได้ และนิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง ก่อนจากไปสงบ

แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ภาพขณะที่หอมหน้าผากและกราบลาครั้งสุดท้าย พร้อมเผยความในใจว่า “วันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 18:34 น. แม่ได้สละธาตุขันธ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ แม่ได้หลับไปอย่างสงบ ท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและญาติพี่น้อง

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แม่ หนูภูมิใจมากนะคะ ที่หนูได้เกิดมาเป็นลูกของแม่”

ขณะที่ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม เผยภาพขณะที่ตนเคยไปพูดคุยกับ คุณแม่อารมย์ และขอแสดงความเสียใจกับการใจครั้งนี้ว่า “ขอแสดงความเสียใจ และขอเป็นกำลังใจ กับคุณแพรี่ และ ครอบครัว และขอให้เหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่คุณแม่อารมย์สั่งสมมานำทาง คุณแม่อารมย์ ไปสู่สุขคติ

ความตาย เป็นของธรรมดา
การจากลา เป็นของธรรมดา
ความพลัดพลาก เป็นของธรรมดา
ความเศร้าโศก ร่ำไรรำพัน มันเป็นทุกข์ในโลก
ไม่มีใครหนีความธรรมดาเหล่านี่ไปได้ มันเป็นเช่นนั้นเอง”

สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพของคุณแม่อารมย์จะมีขึ้น ณ วัดหนองคัน ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2569

  • วันที่ 23 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • วันที่ 23-27 กันยายน 2569 เวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรม
  • วันที่ 28 กันยายน 2569 เวลา 13.00 น. พิธีฌาปนกิจ ณ เมรุวัดหนองคัน
อ.เบียร์ โพสต์ถึง แพรรี่ ไพรวัลยื หลังสูญเสียแม่
ภาพจาก Facebook : อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม

แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล คุณแม่อารมณ์ ณ วัดหนองคัน จ.จันทบุรี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:12 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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