แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล คุณแม่อารมย์ ณ วัดหนองคัน จ.จันทบุรี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 09:57 น.
แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล คุณแม่อารมณ์ ณ วัดหนองคัน จ.จันทบุรี

ส่งกำลังใจ แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล “คุณแม่อารมย์” หลังจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง ณ วัดหนองคัน จ.จันทบุรี

เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียคนสำคัญยิ่งของครอบครัววรรณบุตร และครอบครัววัฒโฑ เมื่อ แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปอย่างสงบของ คุณแม่อารมย์ หลังต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งนานกว่า 6 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก

สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรม คุณแม่อารมย์ วัฒโฑ แม่อันเป็นที่รักยิ่งของ แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร จัดพิธีขึ้น ณ วัดหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

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  • วันที่ 23 กันยายน 2569
  • เวลา 10.00 น. พิธีรดน้ำศพ

วันที่ 23-27 กันยายน 2569

  • เวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569

  • เวลา 13.00 น. พิธีฌาปนกิจ ณ เมรุวัดหนองคัน

แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล คุณแม่อารมณ์ ณ วัดหนองคัน จ.จันทบุรี

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อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 09:57 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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