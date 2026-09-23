แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล คุณแม่อารมย์ ณ วัดหนองคัน จ.จันทบุรี
ส่งกำลังใจ แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล “คุณแม่อารมย์” หลังจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง ณ วัดหนองคัน จ.จันทบุรี
เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียคนสำคัญยิ่งของครอบครัววรรณบุตร และครอบครัววัฒโฑ เมื่อ แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปอย่างสงบของ คุณแม่อารมย์ หลังต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งนานกว่า 6 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรม คุณแม่อารมย์ วัฒโฑ แม่อันเป็นที่รักยิ่งของ แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร จัดพิธีขึ้น ณ วัดหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โฆษณา
- วันที่ 23 กันยายน 2569
- เวลา 10.00 น. พิธีรดน้ำศพ
วันที่ 23-27 กันยายน 2569
- เวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569
- เวลา 13.00 น. พิธีฌาปนกิจ ณ เมรุวัดหนองคัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย “คุณแม่” ของ “แพรรี่ ไพรวัลย์” เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หลังรักษานาน 6 ปี
- ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา
- แพรรี่ เฝ้าไม่ห่างหลัง คุณแม่ ออกซิเจนต่ำ-มีไข้ ต้องแอดมิตรพ. ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ
อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร
โฆษณา