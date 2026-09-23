“อนุทิน” ยังไม่ตอบกระแสข่าว “พรรคกล้าธรรม” ย้ายซบรัฐบาล บอกตอนนี้อยู่อเมริกา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 09:33 น.

“อนุทิน” ยังไม่ตอบกระแสข่าว “พรรคกล้าธรรม” ย้ายซบรัฐบาล บอกตอนนี้อยู่อเมริกา ขอเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยก่อน

จากกรณีกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมว่าจะย้ายข้างซบรัฐบาล จากที่ก่อนหน้านี้ทางพรรคกล้าธรรมแสดงเจตจำนงยื่นออกจากวิปฝ่ายค้าน ซึ่งหากพรรคกล้าธรรมร่วมกับรัฐบาลจริง และไม่มีการย้ายข้างเพิ่มเติม จะทำให้พรรคฝั่งรัฐบาลมีเสียงในสภามากถึง 350 เสียงนั้น

ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ใจเย็นๆ นี่เราอยู่อเมริกา ไกลสัญญาณมาไม่ถึง เอาเรื่องนี้ก่อน ก่อนกล่าวต่อว่า วันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเรา ซึ่ง 3 วันที่อยู่นิวยอร์ก จะได้มีโอกาสพบกับผู้นําประเทศต่างๆ มากมาย รวมถึงภาคเอกชน สภาธุรกิจ และนักลงทุน

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จึงขอเวลาที่อยู่ที่นี่ ที่ได้มีโอกาสพบคนทั้งโลก สร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้ว แต่มาสร้างความเชื่อมั่น โดยเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วน และการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้า และแหล่งผลิตสินค้าต่างๆ ที่พร้อมรับการลงทุน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 09:33 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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