ตารางแข่ง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 3 นัด
ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่มีคิวลงแข่งขันฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 (FIFA ASEAN Cup 2026) รายการใหม่ที่ฟีฟ่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรก แข่งในช่วงฟีฟ่าเดย์ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2569
ไทยอยู่ในดิวิชัน 1 ซึ่งอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ จัดอยู่กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน ทุกนัดของกลุ่ม B แข่งที่สนามศรี จาลัก ฮารูปัต เมืองบันดุง ยกเว้นนัดปิดกลุ่มของอีกคู่ที่ย้ายไปจาการ์ตา
ตารางแข่งทีมชาติไทย ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
|วันแข่งขัน
|เวลา (ไทย)
|คู่แข่งขัน
|สนาม
|เสาร์ 26 ก.ย. 2569
|16.00 น.
|ปากีสถาน พบ ไทย
|ศรี จาลัก ฮารูปัต, บันดุง
|อังคาร 29 ก.ย. 2569
|19.30 น.
|ไทย พบ เวียดนาม
|ศรี จาลัก ฮารูปัต, บันดุง
|ศุกร์ 2 ต.ค. 2569
|16.00 น.
|ไทย พบ ฟิลิปปินส์
|ศรี จาลัก ฮารูปัต, บันดุง
คู่อื่นในกลุ่ม B
- 26 ก.ย. เวลา 19.30 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
- 29 ก.ย. เวลา 16.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ปากีสถาน
- 2 ต.ค. เวลา 16.00 น. เวียดนาม พบ ปากีสถาน ที่สนามเกโลรา บุง การ์โน จาการ์ตา
กลุ่ม A รูปแบบการแข่งขัน
กลุ่ม A ของดิวิชัน 1 ประกอบด้วยเจ้าภาพอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบังกลาเทศ แข่งขันที่สนามเกโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตาเป็นหลัก
รอบแบ่งกลุ่มแข่งแบบพบกันหมดทีมละ 3 นัด จากนั้นแชมป์กลุ่ม A พบแชมป์กลุ่ม B ในนัดชิงชนะเลิศ วันที่ 5 ตุลาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามเกโลรา บุง การ์โน ส่วนรองแชมป์ของทั้งสองกลุ่มพบกันในนัดชิงอันดับ 3 วันเดียวกัน เวลา 16.00 น.
ทีมชนะเลิศดิวิชัน 1 รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเงินรางวัลรวมของรายการที่ประเมินไว้ราว 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คนละรายการกับอาเซียน คัพ ของเอเอฟเอฟ
ฟีฟ่า อาเซียน คัพ เป็นรายการที่ฟีฟ่าจัดขึ้นเอง และแข่งในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ ทำให้สโมสรต้องปล่อยตัวนักเตะ ต่างจากอาเซียน คัพ ของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (เอเอฟเอฟ) ที่แข่งนอกปฏิทินฟีฟ่าเดย์
อาเซียน คัพ 2026 ของเอเอฟเอฟจบไปแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม โดยเวียดนามคว้าแชมป์สมัยที่ 4 ส่วนไทยได้รองแชมป์ การพบกันของไทยกับเวียดนามวันที่ 29 กันยายน จึงเป็นการเจอกันอีกครั้งหลังเกมชิงชนะเลิศรายการดังกล่าว
นอกจากดิวิชัน 1 ที่อินโดนีเซียแล้ว รายการนี้ยังมีดิวิชัน 2 ซึ่งฮ่องกงเป็นเจ้าภาพ มีทีมอย่างลาว บรูไน เมียนมา ติมอร์-เลสเต กัมพูชา และฮ่องกง ร่วมแข่งขัน รวมทั้งรายการมี 14 ทีม
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