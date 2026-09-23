ตารางแข่ง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 3 นัด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:44 น.
ตารางแข่งฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ของทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม

ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่มีคิวลงแข่งขันฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 (FIFA ASEAN Cup 2026) รายการใหม่ที่ฟีฟ่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรก แข่งในช่วงฟีฟ่าเดย์ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2569

ไทยอยู่ในดิวิชัน 1 ซึ่งอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ จัดอยู่กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน ทุกนัดของกลุ่ม B แข่งที่สนามศรี จาลัก ฮารูปัต เมืองบันดุง ยกเว้นนัดปิดกลุ่มของอีกคู่ที่ย้ายไปจาการ์ตา

ตารางแข่งทีมชาติไทย ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

วันแข่งขัน เวลา (ไทย) คู่แข่งขัน สนาม
เสาร์ 26 ก.ย. 2569 16.00 น. ปากีสถาน พบ ไทย ศรี จาลัก ฮารูปัต, บันดุง
อังคาร 29 ก.ย. 2569 19.30 น. ไทย พบ เวียดนาม ศรี จาลัก ฮารูปัต, บันดุง
ศุกร์ 2 ต.ค. 2569 16.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์ ศรี จาลัก ฮารูปัต, บันดุง

คู่อื่นในกลุ่ม B

  • 26 ก.ย. เวลา 19.30 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
  • 29 ก.ย. เวลา 16.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ปากีสถาน
  • 2 ต.ค. เวลา 16.00 น. เวียดนาม พบ ปากีสถาน ที่สนามเกโลรา บุง การ์โน จาการ์ตา
ภาพจาก: Facebook ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

กลุ่ม A รูปแบบการแข่งขัน

กลุ่ม A ของดิวิชัน 1 ประกอบด้วยเจ้าภาพอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบังกลาเทศ แข่งขันที่สนามเกโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตาเป็นหลัก

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รอบแบ่งกลุ่มแข่งแบบพบกันหมดทีมละ 3 นัด จากนั้นแชมป์กลุ่ม A พบแชมป์กลุ่ม B ในนัดชิงชนะเลิศ วันที่ 5 ตุลาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามเกโลรา บุง การ์โน ส่วนรองแชมป์ของทั้งสองกลุ่มพบกันในนัดชิงอันดับ 3 วันเดียวกัน เวลา 16.00 น.

ทีมชนะเลิศดิวิชัน 1 รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเงินรางวัลรวมของรายการที่ประเมินไว้ราว 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คนละรายการกับอาเซียน คัพ ของเอเอฟเอฟ

ฟีฟ่า อาเซียน คัพ เป็นรายการที่ฟีฟ่าจัดขึ้นเอง และแข่งในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ ทำให้สโมสรต้องปล่อยตัวนักเตะ ต่างจากอาเซียน คัพ ของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (เอเอฟเอฟ) ที่แข่งนอกปฏิทินฟีฟ่าเดย์

อาเซียน คัพ 2026 ของเอเอฟเอฟจบไปแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม โดยเวียดนามคว้าแชมป์สมัยที่ 4 ส่วนไทยได้รองแชมป์ การพบกันของไทยกับเวียดนามวันที่ 29 กันยายน จึงเป็นการเจอกันอีกครั้งหลังเกมชิงชนะเลิศรายการดังกล่าว

นอกจากดิวิชัน 1 ที่อินโดนีเซียแล้ว รายการนี้ยังมีดิวิชัน 2 ซึ่งฮ่องกงเป็นเจ้าภาพ มีทีมอย่างลาว บรูไน เมียนมา ติมอร์-เลสเต กัมพูชา และฮ่องกง ร่วมแข่งขัน รวมทั้งรายการมี 14 ทีม

ภาพจาก: Facebook ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:44 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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