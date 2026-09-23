ป๋าเต็ด ซูฮก เนเน่ รอยัล ฉีกกรอบเพลงรอบชิง AGT ชี้ 3 แต้มบุญหนุนขึ้นแท่นซูเปอร์สตาร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:15 น.

ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์ชื่นชม เนเน่ รอยัล ใส่เสน่ห์ลึกลับกลิ่นอายเมทัลลงในเพลงรอบชิง America’s Got Talent 2026 มองคุณสมบัติศิลปินครบ ลุ้นต่อยอดโปรดิวเซอร์-ค่ายเพลงพาไประดับโลก

ป๋าเต็ด มองว่า การเลือกเพลง Seven Nation Army เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ทำให้โชว์โดดเด่นกว่าการเลือกเพลง คือ เนเน่ไม่ได้เล่นเพลงตามอารมณ์ดิบและกร้านของต้นฉบับทั้งหมด แต่หยิบเพลงมาตีความใหม่ให้มีบรรยากาศลึกลับและเย้ายวนในลักษณะ femme fatale แล้วผสมกับซาวด์เฮฟวีเมทัลซึ่งเป็นแนวดนตรีที่เธอถนัด

ผลที่ออกมาตามมุมมองของป๋าเต็ด คือ Seven Nation Army เวอร์ชันที่มีลักษณะเป็นของเนเน่เอง ไม่ใช่เพียงการนำเพลงดังมาร้องหรือเล่นตามต้นฉบับ

โฆษณา

ประเด็นนี้สำคัญในสายตาของป๋าเต็ด เพราะการเป็นศิลปินไม่ได้อาศัยเพียงการร้องเก่งหรือเล่นดนตรีเก่ง แต่ต้องทำให้ผู้ชมมองเห็นด้วยว่าเจ้าของผลงานเป็นใคร และมีลักษณะทางดนตรีแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร

ป๋าเต็ดประเมินว่า ขณะนี้เนเน่เริ่มมีองค์ประกอบสำคัญของการเป็นศิลปินชัดขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง Musical Style หรือรูปแบบทางดนตรี, Character หรือตัวตนที่ผู้ชมจดจำได้ และ Skill หรือทักษะการร้องและเล่นดนตรีที่ยังพัฒนาต่อเนื่อง

หากพิจารณาจากองค์ประกอบเหล่านี้ เนเน่มีพื้นฐานสำคัญของการเป็นศิลปินที่ดีเกือบครบแล้ว สิ่งที่ต้องมีต่อจากนี้คือโปรดิวเซอร์ที่ช่วยขัดเกลาทิศทางทางดนตรีให้คมชัดขึ้น รวมถึงทีมบริหารที่เข้าใจความซับซ้อนของอุตสาหกรรมเพลงในปัจจุบัน

องค์ประกอบสุดท้ายที่เขามองว่าสำคัญไม่แพ้กันคือ เพลงฮิตสักหนึ่งเพลง

หากทั้งโปรดิวเซอร์ ทีมบริหาร และเพลงที่เหมาะสมมาพบกันในจังหวะที่ถูกต้อง ป๋าเต็ดมองว่า ไม่ว่าผลการแข่งขัน AGT 2026 จะออกมาอย่างไร เส้นทางของเนเน่ก็อาจกำลังเข้าสู่อีกช่วงสำคัญ พร้อมทิ้งท้ายด้วยคำว่า “A Star Is Born” หรือการถือกำเนิดของดาวดวงใหม่

ป๋าเต็ด ยุทธนา ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ใส่เสน่ห์ลึกลับกลิ่นอายเมทัลลงในเพลงรอบชิง America’s Got Talent 2026
Yuthana Boonorm

เส้นทางของเนเน่ใน AGT ซีซัน 21 ก็แสดงให้เห็นทิศทางทางดนตรีที่ค่อย ๆ ชัดขึ้น เธอเริ่มจาก Zombie ของ The Cranberries ในรอบออดิชัน ต่อด้วย Hysteria ของ Muse ในรอบ Judges’ Callbacks และ Black Hole Sun ของ Soundgarden ในรอบก่อนรองชนะเลิศ การแสดงครั้งหลังทำให้ เมล บี กดไลฟ์ โกลเดน บัซเซอร์ ส่งเธอผ่านเข้าสู่รอบชิงโดยตรง

โฆษณา

ก่อนขึ้นรอบ Final เนเน่เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน 10 การแสดงสุดท้ายของ AGT 2026 โดยรอบแสดงชิงชนะเลิศจัดขึ้นวันที่ 22 กันยายนตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับเช้าวันที่ 23 กันยายนในประเทศไทย ส่วนผลการแข่งขันจะประกาศวันที่ 23 กันยายนตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับเช้าวันที่ 24 กันยายนตามเวลาไทย

สำหรับป๋าเต็ด จุดที่น่าจับตาหลังเวที AGT จึงไม่ใช่เพียงว่าเนเน่จะจบการแข่งขันในอันดับใด แต่คือการนำประสบการณ์และตัวตนทางดนตรีที่สร้างขึ้นตลอดการแข่งขันไปต่อยอดให้กลายเป็นผลงานของตัวเอง หลังจากผู้ชมเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่า หากพูดถึง “เนเน่ รอยัล” เสียงและการแสดงแบบไหนคือสิ่งที่เป็นของเธอ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 10:15 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านเวดดิ้งกัมพูชาลอกเลียนแบบฉลองพระองค์สีทองในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เคลมอีก! ห้องเสื้อเขมรลอกฉลองพระองค์ พระราชินีสุทิดาฯ อ้างได้แรงบันดาลใจยุค 1890s

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569

“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณหลังขึ้นแสดงรอบชิง ขอพลังแฟนคลับโหวตถึงแชมป์

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569

ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569

“ฮุน เซน” เอือม! บ่นเจอประชาชนเขมรทักมาขอเงินไม่หยุด หาเงินซื้อบ้าน-จักรยานยนต์

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ร้านเวดดิ้งกัมพูชาลอกเลียนแบบฉลองพระองค์สีทองในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าว

เคลมอีก! ห้องเสื้อเขมรลอกฉลองพระองค์ พระราชินีสุทิดาฯ อ้างได้แรงบันดาลใจยุค 1890s

59 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณหลังขึ้นแสดงรอบชิง ขอพลังแฟนคลับโหวตถึงแชมป์

1 นาที ที่แล้ว
ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก บันเทิง

ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก

9 นาที ที่แล้ว
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน &quot;แชด กิลเบิร์ต&quot; สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง บันเทิง

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน

14 นาที ที่แล้ว
โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026 บันเทิง

โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง “เนเน่ รอยัล” โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมชลประทาน ส่งจดหมายถึง 11 จังหวัด เตรียมรับมือปรับเพิ่มการระบายน้ำ

58 นาที ที่แล้ว
เปิดตำนานเพลง Seven Nation Army เนเน่ ร้องรอบชิง AGT 2026 จากริฟฟ์ที่เกือบถูกทิ้ง สู่เพลงเชียร์ก้องสนามทั่วโลก เพลง

เปิดตำนานเพลง Seven Nation Army เนเน่ ร้องรอบชิง AGT 2026 จากริฟฟ์ที่เกือบถูกทิ้ง สู่เพลงเชียร์ก้องสนามทั่วโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส ต่อเวลา 2 เดือน เงินเหลือ กันยายน ทบได้ไหม การเงิน

รู้แล้ว ไทยช่วยไทย พลัส ต่อเวลา 2 เดือน เงินเหลือ ก.ย. ทบได้ไหม? แนะวิธียืนยันแอปฯ เป๋าตัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือนฝนตกหนัก-หนักมากหลายพื้นที่ ช่วง 24-27 ก.ย.69 ข่าว

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือนฝนตกหนัก-หนักมากหลายพื้นที่ ช่วง 24-27 ก.ย.69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลออกหมายจับ เจ้าอาวาสวัดดัง พร้อมพวก 3 คน ฝืนคำสั่งศาล บุกรุกป่าสงวนกว่า 754 ไร่ ข่าว

ศาลออกหมายจับ เจ้าอาวาสวัดดัง พร้อมพวก 3 คน ฝืนคำสั่งศาล บุกรุกป่าสงวนกว่า 754 ไร่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยังไม่ตอบกระแสข่าว “พรรคกล้าธรรม” ย้ายซบรัฐบาล บอกตอนนี้อยู่อเมริกา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีโหวต เนเน่ รอยัล AGT 2026 รอบชิง คนไทยโหวตได้ไหม เช็ก 3 ช่องทาง บันเทิง

คนไทยโหวต เนเน่ รอยัล AGT 2026 รอบชิง ได้ไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพลย์บอย กางสถิติ Gen Z สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองน้อยลง 1 ใน 3 ไม่ได้ทำนาน 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 23 ก.ย. 69 โปรแกรมแข่งขันและถ่ายทอดสด เวลาไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดยกน้ำหนัก เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยวันนี้ 2 รุ่นชิงเหรียญ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดยกน้ำหนัก เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยวันนี้ 2 รุ่นชิงเหรียญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 23 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 150 บาท ทองแท่งขาย 68,150 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลยกระดับสกัด “นอมินี” คุมเข้มครบวงจร วางเป็น 1 ใน 9 ภารกิจเร่งด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด แบดมินตัน ไทย พบ อินโดนีเซีย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน ไทย พบ อินโดนีเซีย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิงคโปร์เริ่มแล้ว ผู้โดยสารรถบัสเปิดเพลงเสียงดัง-พฤติกรรมรบกวน มีโทษปรับเป็นหมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจปรับ คนขับ BYD ขวางรถนำส่งพระอาพาธวิกฤต บนทางด่วน ข่าว

ตำรวจปรับ คนขับ BYD ขวางรถนำส่งพระอาพาธวิกฤต บนทางด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” ตอบเอง ปมนาฬิกาข้อมือ “ธรรมนัส” ท่ามกลางกระแสย้ายซบข้างรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “คุณแม่” ของ “แพรรี่ ไพรวัลย์” เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หลังรักษานาน 6 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจกางข้อกฎหมาย หลังหนุ่มนักศึกษาเผลอทิ้งไอโฟนลงถัง ก่อนชายเรร่อนเก็บได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น้า-ยาย “แบงค์ เลสเตอร์” ขอบคุณ “กันจอมพลัง-ธรรมนัส” ให้เงินช่วยเหลือทุกเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปแพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล คุณแม่อารมย์ ณ วัดหนองคัน จ.จันทบุรี