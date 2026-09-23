ป๋าเต็ด ซูฮก เนเน่ รอยัล ฉีกกรอบเพลงรอบชิง AGT ชี้ 3 แต้มบุญหนุนขึ้นแท่นซูเปอร์สตาร์
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์ชื่นชม เนเน่ รอยัล ใส่เสน่ห์ลึกลับกลิ่นอายเมทัลลงในเพลงรอบชิง America’s Got Talent 2026 มองคุณสมบัติศิลปินครบ ลุ้นต่อยอดโปรดิวเซอร์-ค่ายเพลงพาไประดับโลก
ป๋าเต็ด มองว่า การเลือกเพลง Seven Nation Army เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ทำให้โชว์โดดเด่นกว่าการเลือกเพลง คือ เนเน่ไม่ได้เล่นเพลงตามอารมณ์ดิบและกร้านของต้นฉบับทั้งหมด แต่หยิบเพลงมาตีความใหม่ให้มีบรรยากาศลึกลับและเย้ายวนในลักษณะ femme fatale แล้วผสมกับซาวด์เฮฟวีเมทัลซึ่งเป็นแนวดนตรีที่เธอถนัด
ผลที่ออกมาตามมุมมองของป๋าเต็ด คือ Seven Nation Army เวอร์ชันที่มีลักษณะเป็นของเนเน่เอง ไม่ใช่เพียงการนำเพลงดังมาร้องหรือเล่นตามต้นฉบับ
ประเด็นนี้สำคัญในสายตาของป๋าเต็ด เพราะการเป็นศิลปินไม่ได้อาศัยเพียงการร้องเก่งหรือเล่นดนตรีเก่ง แต่ต้องทำให้ผู้ชมมองเห็นด้วยว่าเจ้าของผลงานเป็นใคร และมีลักษณะทางดนตรีแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร
ป๋าเต็ดประเมินว่า ขณะนี้เนเน่เริ่มมีองค์ประกอบสำคัญของการเป็นศิลปินชัดขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง Musical Style หรือรูปแบบทางดนตรี, Character หรือตัวตนที่ผู้ชมจดจำได้ และ Skill หรือทักษะการร้องและเล่นดนตรีที่ยังพัฒนาต่อเนื่อง
หากพิจารณาจากองค์ประกอบเหล่านี้ เนเน่มีพื้นฐานสำคัญของการเป็นศิลปินที่ดีเกือบครบแล้ว สิ่งที่ต้องมีต่อจากนี้คือโปรดิวเซอร์ที่ช่วยขัดเกลาทิศทางทางดนตรีให้คมชัดขึ้น รวมถึงทีมบริหารที่เข้าใจความซับซ้อนของอุตสาหกรรมเพลงในปัจจุบัน
องค์ประกอบสุดท้ายที่เขามองว่าสำคัญไม่แพ้กันคือ เพลงฮิตสักหนึ่งเพลง
หากทั้งโปรดิวเซอร์ ทีมบริหาร และเพลงที่เหมาะสมมาพบกันในจังหวะที่ถูกต้อง ป๋าเต็ดมองว่า ไม่ว่าผลการแข่งขัน AGT 2026 จะออกมาอย่างไร เส้นทางของเนเน่ก็อาจกำลังเข้าสู่อีกช่วงสำคัญ พร้อมทิ้งท้ายด้วยคำว่า “A Star Is Born” หรือการถือกำเนิดของดาวดวงใหม่
เส้นทางของเนเน่ใน AGT ซีซัน 21 ก็แสดงให้เห็นทิศทางทางดนตรีที่ค่อย ๆ ชัดขึ้น เธอเริ่มจาก Zombie ของ The Cranberries ในรอบออดิชัน ต่อด้วย Hysteria ของ Muse ในรอบ Judges’ Callbacks และ Black Hole Sun ของ Soundgarden ในรอบก่อนรองชนะเลิศ การแสดงครั้งหลังทำให้ เมล บี กดไลฟ์ โกลเดน บัซเซอร์ ส่งเธอผ่านเข้าสู่รอบชิงโดยตรง
ก่อนขึ้นรอบ Final เนเน่เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน 10 การแสดงสุดท้ายของ AGT 2026 โดยรอบแสดงชิงชนะเลิศจัดขึ้นวันที่ 22 กันยายนตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับเช้าวันที่ 23 กันยายนในประเทศไทย ส่วนผลการแข่งขันจะประกาศวันที่ 23 กันยายนตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับเช้าวันที่ 24 กันยายนตามเวลาไทย
สำหรับป๋าเต็ด จุดที่น่าจับตาหลังเวที AGT จึงไม่ใช่เพียงว่าเนเน่จะจบการแข่งขันในอันดับใด แต่คือการนำประสบการณ์และตัวตนทางดนตรีที่สร้างขึ้นตลอดการแข่งขันไปต่อยอดให้กลายเป็นผลงานของตัวเอง หลังจากผู้ชมเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่า หากพูดถึง “เนเน่ รอยัล” เสียงและการแสดงแบบไหนคือสิ่งที่เป็นของเธอ
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