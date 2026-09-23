เพลย์บอย กางสถิติ Gen Z สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองน้อยลง 1 ใน 3 ไม่ได้ทำนาน 3 เดือน
เพลย์บอย กางสถิติ Gen Z สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองน้อยลง 1 ใน 3 ไม่ได้ทำนาน 3 เดือน วิเคราะห์เป็นเพราะ Gen Z อาจไม่ได้เปิดกว้างเรื่องเพศมาก
เมื่อวันที่ 22 กันยายน นิตยสาร เพลย์บอย เปิดเผยแบบสำรวจพบว่า Gen Z สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองน้อยลง โดยทางนิตยสารได้ร่วมมือกับสถาบันคินสลีย์และได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในช่วงอายุ 18-29 จำนวน 2,373 คน
จากแบบสำรวจพบว่าจำนวนผู้ชาย 1 ใน 3 และผู้หญิงเกือบครึ่ง มันไม่ได้สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนานกว่า 3 เดือน โดยให้เหตุผลหลักๆว่า พวกเขาขาดความสนใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมทางเพศ
ทั้งนี้จากสถิติของฝั่งเพศชายยังพบด้วยว่าจำนวนผู้ทำแบบสำรวจที่ช่วยตนเองทุกวันใกล้ๆกันกลุ่มที่ไม่สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเลย
ทางเพลย์บอยยังวิเคราะห์ถึงปรากฎการณ์ครั้งนี้ด้วยว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอาย รวมไปถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ด้านฟิตเนสและการพัฒนาตนเองสำหรับผู้ชายกำลังโฆษณาถึงประโยชน์ของการ “เก็บรักษาน้ำเชื้อ” มากขึ้นเรื่อยๆ และมีการกล่าวอ้างซ้ำๆ เกี่ยวกับการเสพสื่อผู้ใหญ่หรือใช้ของเล่นผู้ใหญ่จนนำไปสู่การภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
พร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่า Gen Z ยังเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่เปิดกว้างเรื่องเพศมาก ไม่ว่าจะเป็นกระแสการปฏิเสธวัฒนธรรมการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ผูกพัน หรือการแสดงความอึดอัดต่อเรื่องเพศและการโป๊เปลือยในสื่อ
ทางเพลย์บอยปิดท้ายว่า นอกจาก Gen Z มีกิจกรรมทางเพศกับคนอื่นน้อยลง และยังมีกิจกรรมทางเพศกับตนเองน้อยลงด้วย
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