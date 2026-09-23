รู้แล้ว ไทยช่วยไทย พลัส ต่อเวลา 2 เดือน เงินเหลือ ก.ย. ทบได้ไหม? แนะวิธียืนยันแอปฯ เป๋าตัง
ไทยช่วยไทย พลัส แจกวงเงินเพิ่ม 1000 บาท อีก 2 เดือน ใช้สิทธิ ต.ค.-พ.ย. 69 เคลียร์ชัดสิทธิเหลือเดือนกันยายนใช้ต่อได้ไหม? แนะวิธีกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
หลังจากข่าวดี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลา โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ออกไปอีก 2 เดือน ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2569 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะช่วยอุดหนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้หมุนเวียนและดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ไขข้สงสัย สิทธิเหลือเดือน ก.ย. ใช้ต่อ ต.ค. ได้ไหม?
ประเด็นสำคัญที่ประชาชนผู้รับสิทธิสงสัยคือ หากมีวงเงินเหลือจากรอบเดือนกันยายน 2569 สามารถนำยอดเงินที่เหลือไปทบรวมกับสิทธิรอบใหม่ในเดือนตุลาคมได้หรือไม่
คำตอบคือ ไม่สามารถนำยอดที่เหลือมาทบได้ เนื่องจากสิทธิของโครงการเฟสเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2569 ผู้ได้รับสิทธิต้องใช้วงเงินเก่าให้หมดภายในเดือนกันยายนเท่านั้น
สำหรับวงเงิน 1,000 บาทของเดือนกันยายนทุกท่านจะต้องใช้จ่ายภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 23:00 น. หรือใช้สิทธิสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี ภายในเวลา 21:00 น. หากใช้ไม่หมดระบบจะตัดยอดเงินส่วนนั้นทิ้ง และไม่นำไปสะสมรวมกับวงเงินในรอบใหม่
วิธีรับสิทธิไทยช่วยไทย พลัส ต่อเนื่อง ใช้จ่ายอย่างไร?
ส่วนรอบต่ออายุ รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเพิ่มเติมให้ใหม่จำนวน 1,000 บาทต่อคน โดยยังคงรูปแบบรัฐช่วยจ่ายในอัตราร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน วงเงิน 1,000 บาทใหม่นี้เป็นก้อนเดียวสำหรับใช้งานตลอด 2 เดือน ผู้ได้รับสิทธิสามารถทยอยใช้จ่ายข้ามเดือนได้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและต้องการเข้าร่วมโครงการรอบใหม่ ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2569 สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เช่น จำนวนสิทธิต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง หากมีอัปเดตเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ
การใช้สิทธิซื้อสินค้าและบริการ สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง มีเงื่อนไข ดังนี้
- ร้านค้าทั่วไป : ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
- แอปพลิเคชันส่งอาหาร (Food Delivery ): ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.
ขั้นตอนเช็กวงเงินคงเหลือ แนะใช้ให้หมดก่อน 30 ก.ย.นี้
ประชาชนสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือและประวัติการใช้จ่ายได้ที่เมนูโครงการไทยช่วยไทยพลัส ในแอปฯ เป๋าตัง หากหน้าจอระบบยังไม่แสดงข้อมูลรอบใหม่ แนะนำให้รอการอัปเดตระบบตามกำหนดการเริ่มใช้สิทธิ และควรติดตามประกาศข้อกำหนดฉบับสมบูรณ์จากกระทรวงการคลังอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิของตนเองให้ครบถ้วน
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
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