รู้แล้ว ไทยช่วยไทย พลัส ต่อเวลา 2 เดือน เงินเหลือ ก.ย. ทบได้ไหม? แนะวิธียืนยันแอปฯ เป๋าตัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 09:40 น.
ไทยช่วยไทย พลัส ต่อเวลา 2 เดือน เงินเหลือ กันยายน ทบได้ไหม

ไทยช่วยไทย พลัส แจกวงเงินเพิ่ม 1000 บาท อีก 2 เดือน ใช้สิทธิ ต.ค.-พ.ย. 69 เคลียร์ชัดสิทธิเหลือเดือนกันยายนใช้ต่อได้ไหม? แนะวิธีกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

หลังจากข่าวดี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลา โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ออกไปอีก 2 เดือน ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2569 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะช่วยอุดหนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้หมุนเวียนและดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ไขข้สงสัย สิทธิเหลือเดือน ก.ย. ใช้ต่อ ต.ค. ได้ไหม?

ประเด็นสำคัญที่ประชาชนผู้รับสิทธิสงสัยคือ หากมีวงเงินเหลือจากรอบเดือนกันยายน 2569 สามารถนำยอดเงินที่เหลือไปทบรวมกับสิทธิรอบใหม่ในเดือนตุลาคมได้หรือไม่

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คำตอบคือ ไม่สามารถนำยอดที่เหลือมาทบได้ เนื่องจากสิทธิของโครงการเฟสเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2569 ผู้ได้รับสิทธิต้องใช้วงเงินเก่าให้หมดภายในเดือนกันยายนเท่านั้น

สำหรับวงเงิน 1,000 บาทของเดือนกันยายนทุกท่านจะต้องใช้จ่ายภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 23:00 น. หรือใช้สิทธิสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี ภายในเวลา 21:00 น. หากใช้ไม่หมดระบบจะตัดยอดเงินส่วนนั้นทิ้ง และไม่นำไปสะสมรวมกับวงเงินในรอบใหม่

เงื่อนไขไทยช่วยไทย พลัส-2
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

วิธีรับสิทธิไทยช่วยไทย พลัส ต่อเนื่อง ใช้จ่ายอย่างไร?

ส่วนรอบต่ออายุ รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเพิ่มเติมให้ใหม่จำนวน 1,000 บาทต่อคน โดยยังคงรูปแบบรัฐช่วยจ่ายในอัตราร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน วงเงิน 1,000 บาทใหม่นี้เป็นก้อนเดียวสำหรับใช้งานตลอด 2 เดือน ผู้ได้รับสิทธิสามารถทยอยใช้จ่ายข้ามเดือนได้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน

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ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและต้องการเข้าร่วมโครงการรอบใหม่ ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2569 สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เช่น จำนวนสิทธิต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง หากมีอัปเดตเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ

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การใช้สิทธิซื้อสินค้าและบริการ สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง มีเงื่อนไข ดังนี้

  • ร้านค้าทั่วไป : ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
  • แอปพลิเคชันส่งอาหาร (Food Delivery ): ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.

ขั้นตอนเช็กวงเงินคงเหลือ แนะใช้ให้หมดก่อน 30 ก.ย.นี้

ประชาชนสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือและประวัติการใช้จ่ายได้ที่เมนูโครงการไทยช่วยไทยพลัส ในแอปฯ เป๋าตัง หากหน้าจอระบบยังไม่แสดงข้อมูลรอบใหม่ แนะนำให้รอการอัปเดตระบบตามกำหนดการเริ่มใช้สิทธิ และควรติดตามประกาศข้อกำหนดฉบับสมบูรณ์จากกระทรวงการคลังอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิของตนเองให้ครบถ้วน

เงื่อนไขไทยช่วยไทย พลัส
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 09:40 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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