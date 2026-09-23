ถ่ายทอดสดมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 กำปั้นไทยชก 2 คู่วันนี้ 15.30 น. และ 17.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:56 น.
บรรยากาศการแข่งขันมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น

มวยสากลทีมชาติไทยขึ้นสังเวียนวันนี้ 2 คู่ ศักดิ์ดา รวมธรรม รุ่น 60 กก.ชาย เวลา 15.30 น. และ วีระพล จงจอหอ รุ่น 80 กก.ชาย เวลา 17.00 น. รอบแรก เอเชียนเกมส์ 2026

ดูมวยสากลสด กำปั้นทีมชาติไทยมีคิวขึ้นชก 2 คู่ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2569 ที่นิชิโอะ ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองคู่เป็นรอบแรกของรุ่น ดูออนไลน์ได้ทาง AIS PLAY ซึ่งถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ครบทุกสนาม

คู่แรก เวลา 15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ศักดิ์ดา รวมธรรม รุ่น 60 กิโลกรัมชาย พบกับ โมฮัมหมัด ซาลิม ฮอสเซน จากบังกลาเทศ

โฆษณา

คู่ที่สอง เวลา 17.00 น. วีระพล จงจอหอ รุ่น 80 กิโลกรัมชาย พบกับ หวัง เสี่ยวเป่า จากจีน วีระพลเป็นหลานชายของสมจิตร จงจอหอ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2008 ที่ปักกิ่ง

โปรแกรมมวยสากลไทย วันที่ 23 กันยายน 2569

  • 15.30 น. ชาย 60 กก. รอบแรก ศักดิ์ดา รวมธรรม พบ โมฮัมหมัด ซาลิม ฮอสเซน (บังกลาเทศ)
  • 17.00 น. ชาย 80 กก. รอบแรก วีระพล จงจอหอ พบ หวัง เสี่ยวเป่า (จีน)
  • สนาม: นิชิโอะ ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
  • ดูออนไลน์: AIS PLAY

เวลาเริ่มชกของแต่ละคู่อาจขยับตามระยะเวลาของคู่ก่อนหน้า เนื่องจากมวยสากลแข่งขันต่อเนื่องหลายคู่ในเวทีเดียวกัน

ผลงานกำปั้นไทยที่ผ่านมา

กำปั้นไทยขึ้นชกไปแล้ว 2 คน ผลออกมาคนละทาง

บรรจง สินศิริ รุ่น 70 กิโลกรัมชาย เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจว แพ้คะแนน สุมิต จากอินเดีย 0-5 เสียง ตกรอบแรกตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน

กรังปี โบขุนทด รุ่น 55 กิโลกรัมชาย ชนะคะแนน ดานิยาร์ โรซเมตอฟ 5-0 เสียง เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผ่านเข้ารอบต่อไป

คิวต่อไปของทัพกำปั้นไทย

วันที่ 24 กันยายน เวลา 11.00 น. เป็นคิวของ จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ปารีส ลงชกรุ่น 65 กิโลกรัมหญิง รอบแรก พบกับ ฮวาง หง็อก มาย จากเวียดนาม

โฆษณา

ทัพมวยสากลไทยชุดนี้มีนักชก 11 คน แบ่งเป็นชาย 6 คน และหญิง 5 คน ลงแข่งขันครบทั้ง 11 รุ่น โดยมวยสากลในเอเชียนเกมส์ 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2569

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 13:56 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทยาศาสตร์ เสียชีวิตในบ้าน คาดจากไปไม่ต่ำกว่า 10 ปี

อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ถึงกับร้องห๊ะ! ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น สุดท้ายเข้าเนื้อเต็มๆ

ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น ชาวเน็ตเฉลยความจริง ถึงกับร้องห๊ะ!

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสภาพอากาศวันนี้ เฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนัก ช่วงบ่ายนี้

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569

ทีมกฎหมายช่างภาพ เตรียมสุ่มเอกสารดำเนินคดีในสัปดาห์นี้ โดนกล่าวหาลวนลามคอสเพลย์สาว

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสภาพอากาศวันนี้ เฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนัก ช่วงบ่ายนี้

25 นาที ที่แล้ว
โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี ฟุตบอล

โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทีมกฎหมายช่างภาพ เตรียมสุ่มเอกสารดำเนินคดีในสัปดาห์นี้ โดนกล่าวหาลวนลามคอสเพลย์สาว

39 นาที ที่แล้ว
บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ &quot;มหาอุทกภัย&quot; น้ำมาจากไหน? ข่าว

บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ “มหาอุทกภัย” น้ำมาจากไหน?

51 นาที ที่แล้ว
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง ข่าว

คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

54 นาที ที่แล้ว
อีดา อาเมลี รอบซาห์ม นักวิ่งเทรลชาวนอร์เวย์ เสียชีวิตจากการพลัดตกสันเขารอมส์ดาลเซกเกน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักวิ่งเทรลดาวรุ่งโลก พลัดตกสันเขานอร์เวย์ดับ เพิ่งผ่านวันเกิดแค่ 4 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ ปรับ “ปัตตานี เอฟซี” 50,000 บาท กรณีปล่อยรถบดชน “ทาวน์เซนด์”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” อธิบายชุดสีแดงใส่ขึ้นแสดงรอบชิง AGT เป็นภาพในจินตนาการของคุณแม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีคนเก่ายืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทยพลัส 1 ต.ค. นี้ รัฐช่วยจ่าย 60%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ยอมจบ! ป้าดา บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธที่ดิน 21 ไร่ ข่าว

ไม่ยอมจบ! ป้าดา บุกกองปราบ หอบหลักฐานแจ้งความเพิ่ม สอบพิรุธที่ดินวัดป่าฯ 21 ไร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้น “พระครูพินิตคัมภีรธรรม” หรือ “ท่านตุ๊เป๋” เจ้าอาวาส วัดโค้งงาม ละสังขารอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก บันเทิง

เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แซว ขาดหนึ่งคน หลัง “ทนายแก้ว” โพสต์ภาพร่วมรับประทานอาหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม งง ‘อาคารจอดแล้วจร’ คืออะไร นึกว่าตัวอักษรไม่ครบ เจอชาวเน็ตตอบ ฮาลั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลงโฆษณาร้านอาหารกัมพูชาคล้ายเอ็มเค ข่าว

ทัวร์ลงอีก! โฆษณาสุกี้เขมรก๊อปเพลง MK คนไทยฟังแล้วเอ๊ะ คุ้นจนร้องตามได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทรงศักดิ์” ยืนยันรัฐบาลเอาอยู่ หลังเพจดังเตือนช่วงนี้ฝนตกหนัก เป็นมหาอุทกภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ครูไก่&quot; แจงปมภาพ &quot;คุณพุ่ม&quot; ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม ข่าว

“ครูไก่” แจงปมภาพ “คุณพุ่ม” ชี้เป็นการเข้าใจผิด เผยเป็นชาวเขมรแต่งกายแบบสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านเวดดิ้งกัมพูชาลอกเลียนแบบฉลองพระองค์สีทองในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าว

เคลมอีก! ห้องเสื้อเขมรลอกฉลองพระองค์ พระราชินีสุทิดาฯ อ้างได้แรงบันดาลใจยุค 1890s

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณหลังขึ้นแสดงรอบชิง ขอพลังแฟนคลับโหวตถึงแชมป์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก บันเทิง

ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน &quot;แชด กิลเบิร์ต&quot; สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง บันเทิง

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026 บันเทิง

โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง “เนเน่ รอยัล” โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร บันเทิง

คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” เอือม! บ่นเจอประชาชนเขมรทักมาขอเงินไม่หยุด หาเงินซื้อบ้าน-จักรยานยนต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปตารางแข่ง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 3 นัด