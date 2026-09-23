ถ่ายทอดสดมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 กำปั้นไทยชก 2 คู่วันนี้ 15.30 น. และ 17.00 น.
มวยสากลทีมชาติไทยขึ้นสังเวียนวันนี้ 2 คู่ ศักดิ์ดา รวมธรรม รุ่น 60 กก.ชาย เวลา 15.30 น. และ วีระพล จงจอหอ รุ่น 80 กก.ชาย เวลา 17.00 น. รอบแรก เอเชียนเกมส์ 2026
ดูมวยสากลสด กำปั้นทีมชาติไทยมีคิวขึ้นชก 2 คู่ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2569 ที่นิชิโอะ ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองคู่เป็นรอบแรกของรุ่น ดูออนไลน์ได้ทาง AIS PLAY ซึ่งถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ครบทุกสนาม
คู่แรก เวลา 15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ศักดิ์ดา รวมธรรม รุ่น 60 กิโลกรัมชาย พบกับ โมฮัมหมัด ซาลิม ฮอสเซน จากบังกลาเทศ
คู่ที่สอง เวลา 17.00 น. วีระพล จงจอหอ รุ่น 80 กิโลกรัมชาย พบกับ หวัง เสี่ยวเป่า จากจีน วีระพลเป็นหลานชายของสมจิตร จงจอหอ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2008 ที่ปักกิ่ง
โปรแกรมมวยสากลไทย วันที่ 23 กันยายน 2569
- 15.30 น. ชาย 60 กก. รอบแรก ศักดิ์ดา รวมธรรม พบ โมฮัมหมัด ซาลิม ฮอสเซน (บังกลาเทศ)
- 17.00 น. ชาย 80 กก. รอบแรก วีระพล จงจอหอ พบ หวัง เสี่ยวเป่า (จีน)
- สนาม: นิชิโอะ ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
- ดูออนไลน์: AIS PLAY
เวลาเริ่มชกของแต่ละคู่อาจขยับตามระยะเวลาของคู่ก่อนหน้า เนื่องจากมวยสากลแข่งขันต่อเนื่องหลายคู่ในเวทีเดียวกัน
ผลงานกำปั้นไทยที่ผ่านมา
กำปั้นไทยขึ้นชกไปแล้ว 2 คน ผลออกมาคนละทาง
บรรจง สินศิริ รุ่น 70 กิโลกรัมชาย เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจว แพ้คะแนน สุมิต จากอินเดีย 0-5 เสียง ตกรอบแรกตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน
กรังปี โบขุนทด รุ่น 55 กิโลกรัมชาย ชนะคะแนน ดานิยาร์ โรซเมตอฟ 5-0 เสียง เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผ่านเข้ารอบต่อไป
คิวต่อไปของทัพกำปั้นไทย
วันที่ 24 กันยายน เวลา 11.00 น. เป็นคิวของ จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ปารีส ลงชกรุ่น 65 กิโลกรัมหญิง รอบแรก พบกับ ฮวาง หง็อก มาย จากเวียดนาม
ทัพมวยสากลไทยชุดนี้มีนักชก 11 คน แบ่งเป็นชาย 6 คน และหญิง 5 คน ลงแข่งขันครบทั้ง 11 รุ่น โดยมวยสากลในเอเชียนเกมส์ 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2569
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026 ตารางแข่งขันและผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
- สยามกีฬา: บรรจง สินศิริ แพ้คะแนนตกรอบแรก
- บ้านกีฬา: รายชื่อ 11 กำปั้นไทยชุดเอเชียนเกมส์ 2026