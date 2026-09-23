ศาลออกหมายจับ เจ้าอาวาสวัดดัง พร้อมพวก 3 คน ฝืนคำสั่งศาล บุกรุกป่าสงวนกว่า 754 ไร่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 09:35 น.
ศาลออกหมายจับ เจ้าอาวาสวัดดัง พร้อมพวก 3 คน ฝืนคำสั่งศาล บุกรุกป่าสงวนกว่า 754 ไร่
ภาพจาก : ThairathTV

ศาลออกหมายจับ “พระสมุห์ทัศพงศ์ อนาลโย” เจ้าอาวาสวัดร่มโพธิธรรม พร้อมพวก 3 คน ฐานฝืนคำสั่งศาลฏีกา บุกรุกป่าสงวนกว่า 754 ไร่

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ณ ศาลจังหวัดเลย ได้มีการนัดไต่สวนคดีที่วัดร่มโพธิธรรม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องความผิดฐานหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ต่อ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายกระดูกเหล็ก และนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ จากกรณีการโพสต์ข้อความเรื่องการบุกรุกป่าสงวน โดยผลการพิจารณาคดีศาลได้มีคำสั่ง ‘ยกฟ้อง’ จำเลยทั้งหมด เนื่องจากเป็นการโพสต์โดยสุจริตและไม่ได้เอ่ยชื่อถึงวัด

ขณะเดียวกันทางด้าน นายกฤษกร สิงมูล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้ขอออกหมายจับบุคคลจำนวน 6 คน ที่ขัดคำพิพากษาศาล และศาลจังหวัดเลยได้ออกหมายจับจำนวน 4 คน ได้แก่

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1. พระสมุห์ทัศพงศ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดร่มโพธิธรรม
2. นายโชคอำนวย กนกสังแคลนพรหม จำเลยที่ 3
3. นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี ไวยาวัจกร
4. นายพีระพงศ์ ทิพโกมุท ไวยาวัจกร

ซึ่งวันนี้ (21 ก.ย. 69) ผู้ถูกออกหมายจับได้มาศาลเพียง 1 คน คือ นายพีระพงศ์ ทิพโกมุท (มาเพื่อเป็นพยานในคดีอื่น)

นายกฤษกร เปิดเผยว่า คดีในศาลจังหวัดเลย ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดเลย โจทก์ และ วัดร่มโพธิธรรม กับพวกรวม 4 คน จำเลย หมายเลขคดีแดงที่ อ.799/2557 ศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ให้จำเลยทั้ง 4 คน ผู้แทน คนงาน ผู้รับจ้าง และบริวารออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 411-3-77 ไร่ และเขตป่า เนื้อที่ 342-1-80 ไร่ แต่วัดร่มโพธิธรรมกับพวกมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล

จนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ได้มีการบูรณาการสนธิกำลังกันของหลายหน่วยงานเข้าปฏิบัติการ “ฟ้าสางที่หนองหิน” เพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าตามคำพิพากษาศาล และในวันนี้เดินทางมาขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับฐานขัดคำพิพากษาศาลฏีกา บุกรุกป่าสงวนกว่า 754 ไร่

อ้างอิงจาก : ThairathTV

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 09:35 น.
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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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