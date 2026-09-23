ถ่ายทอดสดยกน้ำหนัก เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยวันนี้ 2 รุ่นชิงเหรียญ
ยกน้ำหนักทีมชาติไทยประเดิมสนามวันแรก เอเชียนเกมส์ 2026 วันพุธที่ 23 กันยายน 2569 สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ ชิงเหรียญรุ่น 49 กก.หญิง ตามด้วย สุรจนา คำเบ้า รุ่น 53 กก.หญิง
ดูยกน้ำหนักสด ทีมชาติไทยลงชิงชัยวันแรกของกีฬายกน้ำหนัก เอเชียนเกมส์ 2026 วันพุธที่ 23 กันยายน 2569 ที่ศูนย์การค้าและอุตสาหกรรมนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจอมพลังสาวไทยลงแข่งขันในกลุ่มเอ ซึ่งเป็นกลุ่มชิงเหรียญ 2 รุ่น
รุ่น 49 กิโลกรัมหญิง กลุ่มเอ เริ่มเวลา 11.30 น. ตามเวลาประเทศไทย สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ เป็นตัวแทนไทย
รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง กลุ่มเอ เริ่มเวลา 15.00 น. สิบตรีหญิง สุรจนา คำเบ้า ลงแข่งขัน โดยช่องเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลาประมาณ 14.50 น.
ก่อนหน้านั้นในเวลา 07.50 น. เป็นคิวของกลุ่มบีทั้งรุ่น 49 กิโลกรัมหญิงและ 53 กิโลกรัมหญิง เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ชิงเหรียญ
โปรแกรมยกน้ำหนักไทย วันที่ 23 กันยายน 2569
- 07.50 น. กลุ่มบี รุ่น 49 กก.หญิง และ 53 กก.หญิง ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี 32 และ AIS PLAY
- 11.30 น. กลุ่มเอ รุ่น 49 กก.หญิง สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ ถ่ายทอดสดทาง T Sports 7 และ AIS PLAY
- 15.00 น. กลุ่มเอ รุ่น 53 กก.หญิง สุรจนา คำเบ้า ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX SPORTS TV และ AIS PLAY
การแข่งขันยกน้ำหนักแบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็นกลุ่มตามสถิติที่แจ้งไว้ กลุ่มเอคือกลุ่มที่มีสถิติสูงสุดและเป็นกลุ่มที่ตัดสินเหรียญรางวัล โดยนับผลรวมของท่าสแนตช์และท่าคลีนแอนด์เจิร์ก
ทัพจอมพลังไทย 10 คน
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 10 คน แบ่งเป็นหญิง 5 คน และชาย 5 คน
นักกีฬาหญิง
- สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ รุ่น 49 กก.
- สิบตรีหญิง สุรจนา คำเบ้า รุ่น 53 กก.
- สุรัสวดี ยอดสาร รุ่น 57 กก.
- ธนพร แซ่เตีย รุ่น 61 กก.
- สุพัชนินทร์ คำแหง รุ่นมากกว่า 86 กก.
นักกีฬาชาย
- จ่าตรี ธีรพงศ์ ศิลาชัย รุ่น 60 กก.
- ปัฐษพงษ์ ทองสุก รุ่น 65 กก.
- อส.ทพ. ธีระวัตร รัตน์เพชร รุ่น 70 กก.
- จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา รุ่น 75 กก.
- วรพรต นาสุริวงศ์ รุ่น 85 กก.
ยกน้ำหนักในเอเชียนเกมส์ 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 กันยายน 2569 ทีมชาติไทยจึงยังมีโปรแกรมลุ้นเหรียญต่อเนื่องอีกหลายรุ่น โดยวันที่ 24 กันยายน เป็นคิวของรุ่น 60 กิโลกรัมชาย กลุ่มเอ เวลา 11.30 น.
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