ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A
ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงสนามนัดสุดท้าย รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A พบเจ้าภาพญี่ปุ่น ชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่ม หลังทั้งสองทีมเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปแล้ว
ดูบอลสด ฟุตบอลชายทีมชาติไทย พบ ญี่ปุ่น นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A เอเชียนเกมส์ 2026 วันพุธที่ 23 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี 32 และดูออนไลน์ผ่าน AIS PLAY
ทั้งสองทีมชนะมาแล้ว 2 นัดรวด มี 6 คะแนนเท่ากัน และการันตีเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปแล้วทั้งคู่ เกมนี้จึงเป็นการตัดสินว่าใครได้เป็นแชมป์กลุ่ม A
ญี่ปุ่นนำกลุ่มอยู่ด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า หลังชนะฮ่องกง 2-0 และถล่มคีร์กีซสถาน 7-0 รวมยิง 9 ประตูโดยยังไม่เสียประตู ส่วนไทยแซงชนะคีร์กีซสถาน 3-2 จากที่ตามหลัง 0-2 ก่อนถล่มฮ่องกง 5-1 ยิงรวม 8 ประตู เสีย 3 ประตู
ไทยจึงต้องชนะสถานเดียวเพื่อคว้าแชมป์กลุ่ม เพราะผลเสมอทำให้ญี่ปุ่นจบอันดับ 1 จากผลต่างประตู
ตารางคะแนนกลุ่ม A ก่อนนัดสุดท้าย
|อันดับ
|ทีม
|แข่ง
|ได้-เสีย
|คะแนน
|1
|ญี่ปุ่น
|2
|9-0
|6
|2
|ไทย
|2
|8-3
|6
|3
|คีร์กีซสถาน
|2
|2-10
|0
|4
|ฮ่องกง
|2
|1-7
|0
อีกคู่ของกลุ่ม A วันเดียวกัน คีร์กีซสถาน พบ ฮ่องกง เวลา 17.30 น. ที่สนามเวฟ สเตเดียม คาริยะ
ปริพรรห์ยิงไปแล้ว 3 ประตู
ปริพรรห์ วงษา ตัวรุกของทีมชาติไทย ทำไปแล้ว 3 ประตูจาก 2 นัดแรก เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่า “รู้สึกดีใจที่ทำประตูได้ ตอนนี้ก็มีความมั่นใจ และมั่นใจในพี่ๆ และเพื่อนๆ ในทีมว่าเราสามารถเล่นกับญี่ปุ่นได้”
ด้าน อรรถพล แสงทอง แบ็กขวาของทีม กล่าวว่า “สองเกมที่ผ่านมาก็เป็นเกมที่ดี แต่ก็มีข้อผิดพลาดอยู่ที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะเจอกับญี่ปุ่น เกมนี้ก็เป็นเกมที่สำคัญ ก็ต้องตั้งเป้าเอาชนะให้ได้ไว้ก่อน” และเสริมว่าการเข้ารอบไปแล้วช่วยลดความกดดันลง
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ แข้งช้างศึกชุดเอเชียนเกมส์ 2026 เคยผ่านประสบการณ์ดวลกับ ญี่ปุ่น มาแล้ว ในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบสุดท้าย เมื่อปี 2025
แม้วันนั้นไทยแพ้ญี่ปุ่น ในรุ่น U20 มาถึงวันนี้ที่กำลังจะกลับมาเจอกันอีกครั้งบนเวทีเอเชียนเกมส์ ประสบการณ์เพิ่มขึ้น ร่างกายแข็งแกร่งขึ้น มาลุ้นกันว่าจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ไหม
ช่องทางดูสด ไทย พบ ญี่ปุ่น
- รายการ: ฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A นัดสุดท้าย
- คู่แข่งขัน: ญี่ปุ่น พบ ไทย
- วันแข่งขัน: วันพุธที่ 23 กันยายน 2569
- เวลา: 17.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
- สนาม: โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
- สวมชุดแข่งขันสีแดง และชุดผู้รักษาประตูสีเหลือง
- ถ่ายทอดสด: ไทยรัฐทีวี 32
- ดูออนไลน์: AIS PLAY
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