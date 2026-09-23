ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 15:01 น.
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A

ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงสนามนัดสุดท้าย รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A พบเจ้าภาพญี่ปุ่น ชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่ม หลังทั้งสองทีมเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปแล้ว

ดูบอลสด ฟุตบอลชายทีมชาติไทย พบ ญี่ปุ่น นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A เอเชียนเกมส์ 2026 วันพุธที่ 23 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี 32 และดูออนไลน์ผ่าน AIS PLAY

ทั้งสองทีมชนะมาแล้ว 2 นัดรวด มี 6 คะแนนเท่ากัน และการันตีเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปแล้วทั้งคู่ เกมนี้จึงเป็นการตัดสินว่าใครได้เป็นแชมป์กลุ่ม A

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ญี่ปุ่นนำกลุ่มอยู่ด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า หลังชนะฮ่องกง 2-0 และถล่มคีร์กีซสถาน 7-0 รวมยิง 9 ประตูโดยยังไม่เสียประตู ส่วนไทยแซงชนะคีร์กีซสถาน 3-2 จากที่ตามหลัง 0-2 ก่อนถล่มฮ่องกง 5-1 ยิงรวม 8 ประตู เสีย 3 ประตู

ไทยจึงต้องชนะสถานเดียวเพื่อคว้าแชมป์กลุ่ม เพราะผลเสมอทำให้ญี่ปุ่นจบอันดับ 1 จากผลต่างประตู

ตารางคะแนนกลุ่ม A ก่อนนัดสุดท้าย

อันดับ ทีม แข่ง ได้-เสีย คะแนน
1 ญี่ปุ่น 2 9-0 6
2 ไทย 2 8-3 6
3 คีร์กีซสถาน 2 2-10 0
4 ฮ่องกง 2 1-7 0

อีกคู่ของกลุ่ม A วันเดียวกัน คีร์กีซสถาน พบ ฮ่องกง เวลา 17.30 น. ที่สนามเวฟ สเตเดียม คาริยะ

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A
ภาพจาก: ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

ปริพรรห์ยิงไปแล้ว 3 ประตู

ปริพรรห์ วงษา ตัวรุกของทีมชาติไทย ทำไปแล้ว 3 ประตูจาก 2 นัดแรก เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่า “รู้สึกดีใจที่ทำประตูได้ ตอนนี้ก็มีความมั่นใจ และมั่นใจในพี่ๆ และเพื่อนๆ ในทีมว่าเราสามารถเล่นกับญี่ปุ่นได้”

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ด้าน อรรถพล แสงทอง แบ็กขวาของทีม กล่าวว่า “สองเกมที่ผ่านมาก็เป็นเกมที่ดี แต่ก็มีข้อผิดพลาดอยู่ที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะเจอกับญี่ปุ่น เกมนี้ก็เป็นเกมที่สำคัญ ก็ต้องตั้งเป้าเอาชนะให้ได้ไว้ก่อน” และเสริมว่าการเข้ารอบไปแล้วช่วยลดความกดดันลง

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ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ แข้งช้างศึกชุดเอเชียนเกมส์ 2026 เคยผ่านประสบการณ์ดวลกับ ญี่ปุ่น มาแล้ว ในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบสุดท้าย เมื่อปี 2025

แม้วันนั้นไทยแพ้ญี่ปุ่น ในรุ่น U20 มาถึงวันนี้ที่กำลังจะกลับมาเจอกันอีกครั้งบนเวทีเอเชียนเกมส์ ประสบการณ์เพิ่มขึ้น ร่างกายแข็งแกร่งขึ้น มาลุ้นกันว่าจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ไหม

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A

ช่องทางดูสด ไทย พบ ญี่ปุ่น

  • รายการ: ฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A นัดสุดท้าย
  • คู่แข่งขัน: ญี่ปุ่น พบ ไทย
  • วันแข่งขัน: วันพุธที่ 23 กันยายน 2569
  • เวลา: 17.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • สนาม: โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
  • สวมชุดแข่งขันสีแดง และชุดผู้รักษาประตูสีเหลือง
  • ถ่ายทอดสด: ไทยรัฐทีวี 32
  • ดูออนไลน์: AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 15:01 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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