ตำรวจปรับ คนขับ BYD ขวางรถนำส่งพระอาพาธวิกฤต บนทางด่วน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 08:38 น.
ตำรวจปรับ คนขับ BYD ขวางรถนำส่งพระอาพาธวิกฤต บนทางด่วน

ตำรวจทางด่วนเรียกดำเนินคดีคนขับเก๋งไฟฟ้าขวางไซเรน นำส่งผู้ป่วยวิกฤตเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ย้ำเตือนผู้ใช้ทางชะลอรถเปิดเลนช่วยชีวิตทันที

กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ร่วมกับศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 2 เรียกตัวผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า BYD สีขาว เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมเปรียบเทียบปรับข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน กรณีขับขวางขบวนรถตำรวจโครงการพระราชดำริ ขณะเร่งนำส่งรถพยาบาลพระภิกษุอาพาธวิกฤต เหตุเกิดบนทางด่วนขั้นที่ 2 ช่วงเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

โฆษก บก.จร. เตือนผู้ใช้ทาง เมื่อพบเห็นรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณไฟหรือสัญญาณไซเรน ต้องตั้งสติ ชะลอความเร็ว เปลี่ยนช่องทางเพื่อเปิดทางให้ผ่านไปก่อน เสี้ยววินาทีบนท้องถนนส่งผลต่อโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย พร้อมขอความร่วมมือช่วยกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยร่วมกัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 08:38 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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