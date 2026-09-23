ตำรวจปรับ คนขับ BYD ขวางรถนำส่งพระอาพาธวิกฤต บนทางด่วน
ตำรวจทางด่วนเรียกดำเนินคดีคนขับเก๋งไฟฟ้าขวางไซเรน นำส่งผู้ป่วยวิกฤตเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ย้ำเตือนผู้ใช้ทางชะลอรถเปิดเลนช่วยชีวิตทันที
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ร่วมกับศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 2 เรียกตัวผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า BYD สีขาว เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมเปรียบเทียบปรับข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน กรณีขับขวางขบวนรถตำรวจโครงการพระราชดำริ ขณะเร่งนำส่งรถพยาบาลพระภิกษุอาพาธวิกฤต เหตุเกิดบนทางด่วนขั้นที่ 2 ช่วงเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
โฆษก บก.จร. เตือนผู้ใช้ทาง เมื่อพบเห็นรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณไฟหรือสัญญาณไซเรน ต้องตั้งสติ ชะลอความเร็ว เปลี่ยนช่องทางเพื่อเปิดทางให้ผ่านไปก่อน เสี้ยววินาทีบนท้องถนนส่งผลต่อโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย พร้อมขอความร่วมมือช่วยกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยร่วมกัน
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